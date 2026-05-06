C’è un momento preciso, ormai, in cui la Ferrari smette di essere una macchina da gara e diventa un’incognita.

Non è la partenza. Non è il primo stint.

È dopo.

Sempre dopo.

Lo schema si ripete con una puntualità quasi inquietante: prima metà gara in controllo, seconda metà in affanno. A Miami è stato semplicemente l’ennesimo capitolo di una storia già vista. E la cosa più preoccupante non è che succeda — ma che nessuno sappia davvero spiegare perché.

Manuel Codignoni lo ha sintetizzato in maniera brutale durante Pit Talk:

«Fino a metà gara Leclerc stava lì, era in partita. Il grosso l’ha perso nella seconda parte.»

E questo è il punto.

La Ferrari non è fuori gioco dall’inizio. Ci arriva da sola.

Il vero problema: non è velocità, è resistenza

Per anni il dibattito su Ferrari è stato semplice: manca performance.

Oggi no.

La SF-26 (o quello che è diventata questa macchina) la velocità ce l’ha, almeno per restare agganciata al gruppo di testa. Il problema è che non la tiene.

È una macchina che sembra funzionare “a tempo”.

Funziona per 20-25 giri. Poi qualcosa cambia:

il passo cala

gli avversari scappano

la gara si sfila dalle mani

E non parliamo di dettagli. Parliamo di un crollo sistematico.

Le due ipotesi: gomme o Power Unit?

Codignoni prova a mettere giù due piste, senza fare il tecnico — ma centrando il problema meglio di tanti ingegneri:

«Non so se è gestione gomme o un problema di Power Unit… da un certo punto in poi finisce la batteria e perde.»

Tradotto: Ferrari potrebbe avere un limite strutturale in uno di questi due ambiti:

1. Gestione gomme

Se fosse questo il problema, sarebbe gravissimo.

Perché significherebbe che la macchina:

stressa troppo gli pneumatici

non riesce a mantenerli nella finestra ideale

paga il degrado più degli altri

E questo, nel motorsport moderno, è una condanna.

2. Energia e Power Unit

Qui il discorso si fa ancora più delicato.

Se davvero la Ferrari:

scarica troppo presto la batteria

o ricarica meno efficacemente

allora il problema non è di setup. È di concetto.

E nel 2026, con l’elettrico che pesa sempre di più, significa essere fuori dal gioco che conta.

Il dettaglio che preoccupa davvero

La parte più inquietante non è tecnica. È strategica.

Perché questo difetto non è nuovo.

Non è nato a Miami.

Non è un caso isolato.

È un pattern.

E quando un problema si ripete senza essere risolto, le opzioni sono due:

non lo hai capito non riesci a correggerlo

Entrambe, in F1, sono pessime notizie.

Leclerc resta… ma per quanto?

In questo contesto, anche la lettura su Charles Leclerc cambia completamente.

Perché finché la Ferrari è lenta, puoi parlare di pazienza.

Ma quando la macchina c’è a metà… e poi sparisce, diventa una questione mentale.

Ti illude.

E poi ti tradisce.

E infatti iniziano ad arrivare segnali:

errori in pista

nervosismo via radio

frustrazione crescente

Non è più solo un problema di risultati. È un problema di fiducia.

Il rischio più grande: non capire il difetto

Ferrari oggi è in una zona grigia pericolosissima.

Non è dominante.

Non è disastrosa.

È incompleta.

E una macchina incompleta è la più difficile da correggere, perché:

non sai dove intervenire con precisione

rischi di peggiorare quello che funziona

perdi tempo, mentre gli altri scappano

E nel frattempo:

Mercedes è costante

McLaren cresce

gli aggiornamenti arrivano

Ferrari, invece, resta lì. A metà.

La verità che fa più male

Il punto è uno solo:

questa Ferrari non perde perché è lenta. Perde perché non regge.

E finché non si risolve questo difetto, non esiste:

strategia

pilota

aggiornamento

che possa cambiare davvero le cose.

Perché puoi anche stare davanti per metà gara.

Ma in F1 conta dove sei alla fine.