F1 | Codignoni: «Il destino di Leclerc è legato a Verstappen»

In F1 questo mondiale al momento sembra avere una Mercedes dominante, con Ferrari subito alle spalle. E come terza forza sembra esserci un testa a testa tra McLaren e Red Bull. Proprio dal team di Maranello ci si sarebbe aspettato qualcosa in più a Miami con l’introduzione del sostanziale pacchetto di aggiornamenti tecnici sulla SF-26. Ma ahimè, i progressi ci sono stati, ma non quanto si sarebbero aspettati i tecnici del Cavallino.

Leclerc ancora una volta ci ha messo anima e cuore, con un podio quasi arpionato anche in Florida, salvo poi l’errore commesso dal monegasco nel corso dell’ultimo giro nel tentativo di restituire il sorpasso subito da Piastri, con Charles relegato all’ottavo posto dopo la penalità inflitta dai commissari. Hamilton sembra essere anche quest’anno distante da Leclerc in termini di prestazioni, con il monegasco che si conferma il punto fermo di casa Ferrari.

Ma se i risultati non dovessero arrivare nemmeno in questa stagione di F1, Leclerc potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare la Rossa al termine di questo mondiale? Nel contratto del monegasco c’è una clausola che consentirebbe a Charles di lasciare Maranello qualora non arrivassero risultati di rilievo quest’anno. Insomma le possibilità di un addio di Leclerc alla Ferrari non sono nemmeno da escludere. Anzi! A tal proposito sentite cos’ha detto Manuel Codignoni ai microfoni di Pit-Talk:

“Non vorrei essere cinico — ma l’età ti porta un po’ ad esserlo. Tutto dipende dall’alternativa che hai in mano. E credo che l’ago della bilancia sia Verstappen: capire cosa fa Verstappen, se continua o no, perché al momento i sedili che contano rischiano di essere tutti occupati. L’anno scorso si favoleggiava di questa clausola per l’Aston Martin. Pensa se fosse andato all’Aston Martin, cosa sarebbe successo. Alla fine le garanzie, in questo momento, te le danno solo Mercedes, McLaren e — se vogliamo — anche Red Bull, che ha avuto un discreto comeback. Credo che il destino di Leclerc sia legato a doppio filo a quello di Verstappen, perché altrimenti c’è poco da fare: i sedili che contano sono occupati.”

Quindi secondo il giornalista di Radio Rai il tutto dipenderà dalla decisione che prenderà Verstappen. Se l’olandese dovesse decidere di lasciare il team di Milton Keynes, e magari cambiare team (Mercedes?), allora si innescherebbe un effetto domino. Con Leclerc appunto che potrebbe lasciare Maranello. Mentre Russell sembra non essere una pedina importante del mercato secondo Codignoni:

“Non so, non so neanche dove va Russell. Se quest’anno perde il mondiale contro Antonelli, magari Wolff vorrebbe tenerlo, magari lui avrebbe altre idee — non lo so. Però secondo me chi innesca il domino sarà Verstappen, c’è poco da fare. Non credo che lascerà la F1, perché tanto di quello che dice è figlio, secondo me, della scarsa competitività della macchina. Avete sentito che in questo fine settimana, quando ha ricominciato ad andar forte, ha detto: «Sono sempre critico verso questi regolamenti, però…» E quindi, insomma…”

Ad ogni modo anche qualora Russell non dovesse vincere il mondiale, beh, chiaramente non lascerebbe mai la Mercedes di sua spontanea volontà. Sarebbe un suicidio sportivamente parlando per l’ex Williams. Ma se Verstappen dovesse “chiamare” Toto Wolff, ecco, allora sì che le cose potrebbero prendere una piega diversa. Con Russell che probabilmente sarebbe costretto ad andare in Red Bull al posto di Verstappen, in maniera a dir poco clamorosa. Ma questo scambio tra i due costringerebbe Leclerc a restare in Ferrari, a meno che Wolff… rinunci sia a Russell che a Verstappen. È “fanta F1” sia chiaro, ma con il mercato piloti 2027 nessuna mossa è da escludere. E l’ipotesi di addio di Verstappen alla F1 sembra allontanarsi, per ora.

Alberto Murador