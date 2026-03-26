F1 | Suzuka esalta il carico: occasione Ferrari, test verità Mercedes

Il Gran Premio del Giappone rappresenta ogni anno uno dei test tecnici più completi della stagione. Suzuka è un circuito che non perdona compromessi: curve veloci in appoggio, cambi di direzione continui e un settore iniziale tra i più impegnativi dell’intero mondiale.

L’analisi delle caratteristiche della pista indica chiaramente un fattore dominante: il carico aerodinamico medio-alto.

Il primo settore infatti è quasi un manifesto della Formula 1 moderna. Dalla curva 1 fino allo Snake, la sequenza di esse veloci richiede una vettura estremamente stabile nelle forze laterali, uno degli elementi più importanti per essere competitivi qui. Per generare queste forze serve carico aerodinamico: senza downforce sufficiente diventa impossibile mantenere velocità elevate nei cambi di direzione.

Il secondo settore rimane comunque molto tecnico. Curve come la Degner, la Hairpin e soprattutto la Spoon obbligano a trovare il giusto compromesso tra trazione e carico. Non è un tratto da massima velocità, ma neanche da ala estremamente carica: per questo il bilanciamento ideale resta medio-alto.

Il terzo settore invece cambia completamente natura. Qui troviamo il rettilineo principale e la chicane finale lenta, con diverse sezioni percorse in pieno. In questa zona un eccesso di carico può diventare penalizzante, ma il settore è troppo corto per sacrificare l’intero assetto della vettura.

Per questo motivo Suzuka rimane, nel complesso, una pista da medio-alto carico aerodinamico.

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Mercedes parte favorita

Se si guarda alle caratteristiche della pista, Mercedes sembra arrivare in Giappone con il pacchetto più adatto.

Il circuito richiede infatti una efficienza energetica molto simile a quella vista a Melbourne, pista dove la monoposto di Brackley ha mostrato uno dei suoi punti di forza. Inoltre la lunga accelerazione che parte dall’uscita della chicane fino alla staccata della curva 1 potrebbe rappresentare un’altra zona favorevole per la vettura tedesca.

Un ulteriore elemento chiave sarà la gestione delle gomme. Suzuka è una pista che storicamente genera graining e degrado elevato, e questo potrebbe premiare proprio la Mercedes, che nelle prime gare ha dimostrato una buona capacità di gestire lo stress sugli pneumatici.

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Ferrari: il circuito giusto per esaltare i punti forti

Se Mercedes parte con i favori del pronostico, Ferrari potrebbe però essere la vera variabile del weekend.

Suzuka è una pista front-limited, dove il carico aerodinamico sull’anteriore gioca un ruolo fondamentale. Ed è proprio qui che la monoposto di Maranello potrebbe esprimere il suo potenziale.

Le sezioni veloci in appoggio — dallo Snake alle Degner, fino alla Spoon — sembrano disegnate su misura per una vettura che riesce a generare carico e velocità di percorrenza.

Resta però un punto interrogativo importante: la gestione dell’energia sul lungo rettilineo che porta alla curva 1. Il cosiddetto clipping alla 130R potrebbe diventare un fattore decisivo, soprattutto considerando che quest’anno la Ferrari utilizza una configurazione aerodinamica più aperta anche sul back straight.

Un altro aspetto da osservare sarà l’eventuale utilizzo della rear wing aggiornata, che potrebbe aiutare la monoposto a trovare il giusto compromesso tra carico e velocità massima.

Se queste variabili dovessero funzionare, Ferrari potrebbe anche creare un gap sugli altri team nella gestione di graining e degrado, proprio grazie alla natura front-limited del circuito.

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Suzuka può rimescolare davvero i valori?

Suzuka spesso premia la macchina più completa, non semplicemente la più veloce sul dritto o sul giro secco.

Per questo il weekend giapponese potrebbe dirci qualcosa di molto importante sugli equilibri della stagione:

se Mercedes confermerà la sua superiorità tecnica oppure se Ferrari riuscirà a sfruttare uno dei c