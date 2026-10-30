Messico: Mercedes e Red Bull favorite, Ferrari in agguato

Il Gran Premio del Messico misurerà quanto valgono davvero i progressi visti ad Austin. La Ferrari arriva con indicazioni incoraggianti nelle curve, la Mercedes con un pacchetto dal potenziale elevato, la Red Bull con trazione e motore tutti da osservare. Con Antonelli a un passo dal titolo, a cambiare il peso di queste qualità sarà soprattutto l’altitudine.

All’Autódromo Hermanos Rodríguez, oltre i 2.200 metri di quota, l’aria rarefatta condiziona carico, raffreddamento e lavoro del turbo. Una macchina efficace in curva può ritrovarsi vulnerabile sul rettilineo. E una power unit brillante altrove deve dimostrare di saper respirare anche qui: il weekend si giocherà su questo equilibrio.

Circuito: ali al massimo, aderenza da conquistare

Il lungo rettilineo potrebbe suggerire una configurazione scarica. In Messico serve invece tutto il carico disponibile: l’aria meno densa riduce sia la deportanza sia la resistenza all’avanzamento, e le ali grandi penalizzano molto meno che altrove. La priorità diventa generare aderenza.

Il tracciato alterna staccate, ripartenze e cambi di direzione. Nel secondo settore conta la precisione nelle curve in sequenza, nello stadio diventano decisivi grip meccanico e trazione. Con meno sostegno aerodinamico il posteriore scivola più facilmente e le gomme rischiano di surriscaldarsi in superficie.

Anche il raffreddamento va tenuto d’occhio. Freni e power unit lavorano con meno aria a disposizione, soprattutto nel traffico. E alla prima staccata, con velocità elevate e poca aderenza nelle prime sessioni, il bloccaggio è sempre dietro l’angolo.

Power unit: il primo esame in quota senza MGU-H

Il tema tecnico più intrigante riguarda i motori 2026, che non avevano mai girato a questa altitudine. Per compensare l’aria rarefatta il turbo deve lavorare di più, e l’assenza della MGU-H rende più difficile gestire la risposta all’acceleratore.

Dimensioni e caratteristiche del turbocompressore possono spostare gli equilibri. Una soluzione più grande offre margine sulla portata d’aria, però il risultato dipende anche da regime di rotazione, temperature e prontezza nelle ripartenze. La gerarchia andrà verificata in pista.

Le numerose frenate offrono buone occasioni di recupero energetico e, sulla carta, la gestione della batteria non dovrebbe essere tra le più complicate della stagione. Il punto delicato è l’erogazione elettrica sul lungo rettilineo: un eventuale clipping, cioè il calo del contributo elettrico prima della fine dell’allungo, può lasciare una vettura indifesa proprio prima della staccata. La modalità Overtake potrà offrire occasioni d’attacco verso curva 1, a patto che chi insegue riesca ad avvicinarsi senza mandare in crisi le temperature.

Asfalto e gomme: sosta unica possibile, venerdì da interpretare

Pirelli porta C3, C4 e C5, un gradino più morbido dello scorso anno. La vera novità è la riasfaltatura di gran parte della pista, da curva 7 fino a curva 1 passando per il tratto conclusivo del giro: solo il primo settore resta sostanzialmente invariato.

Il comportamento della nuova superficie sarà una delle verifiche principali. Su una pista tradizionalmente povera di grip gli scivolamenti possono innescare graining, mentre la gommatura dovrebbe produrre un’evoluzione marcata nel corso del weekend.

La sosta unica è uno scenario credibile, sostenuto dalla bassa severità complessiva del tracciato sulle gomme, e Pirelli la considera possibile. Le due soste però non sono escluse: decideranno degrado reale e rendimento delle mescole. Il meteo, previsto asciutto, permetterà alle squadre di raccogliere indicazioni utili, anche se i dati del venerdì andranno corretti per l’evoluzione della pista.

Leclerc davanti, il dato però va letto

Il confronto delle velocità medie nelle curve di media velocità di Austin offre uno spunto interessante per il secondo settore messicano. Leclerc guida con 174 km/h, davanti ad Antonelli e Russell a 170 km/h. Hadjar segue a 169 km/h, Hamilton e Piastri sono a 167 km/h, Verstappen a 166 km/h e Norris a 165 km/h.

È un segnale favorevole alla Ferrari di Leclerc e conferma i progressi Mercedes. Il riferimento di Verstappen va preso con cautela: in Q3 Max è rimasto senza bilanciamento su entrambi i treni di gomme e non è riuscito a migliorarsi.

Queste velocità dipendono anche da assetto, gomme ed esecuzione del giro. Indicano una tendenza, non isolano il solo carico aerodinamico.

Mercedes: candidata forte, se trova la finestra giusta

Sulla carta la Mercedes ha un insieme convincente: trazione, gestione della power unit e progressi nelle curve medio-veloci. Le indicazioni di Austin, dove Antonelli ha vinto partendo dalla pole, suggeriscono una vettura capace di affrontare bene anche la sequenza centrale del Messico.

La configurazione del turbo potrebbe offrire un vantaggio in quota. Per trasformarlo in prestazione servirà però un’erogazione efficace anche nelle ripartenze lente.

L’anteriore resta un punto da monitorare: sulla pista sporca delle prime sessioni potrebbe emergere sottosterzo, pur con l’aiuto delle mescole morbide. Poi c’è la costanza. Russell ha spiegato che il pacchetto introdotto in Malesia lavora in una finestra molto ristretta, che la squadra sta cercando di allargare. Il potenziale per stare davanti c’è, sfruttarlo con entrambe le vetture è un altro discorso.

Ferrari: il carico accende le speranze, il rettilineo pone le domande

La Ferrari arriva con argomenti importanti e con il secondo posto di Leclerc ad Austin. Gli aggiornamenti sembrano aver migliorato il sostegno del posteriore e consentito assetti più morbidi, con benefici anche in trazione. Sono qualità preziose per le ripartenze e i cambi di direzione messicani.

Leclerc può quindi guardare con fiducia al secondo settore, e anche il tratto dello stadio è l’occasione giusta per valorizzare una macchina più stabile e precisa.

Il grande interrogativo è quanto di questo vantaggio resti in piedi lungo il rettilineo. Un eventuale deficit del motore termico renderebbe più delicato il lavoro della parte elettrica e potrebbe limitare le possibilità di attacco e difesa.

Sul turbo piccolo, però, c’è una sfumatura importante. Proprio Russell ha indicato questa caratteristica della Ferrari come un possibile vantaggio in Messico, perché dovrebbe rispondere meglio nell’aria rarefatta e soffrire meno del ritardo di risposta. Leclerc non si sente favorito e rimanda il ruolo alla Mercedes, che a suo dire resta la squadra da battere ovunque. Il bilancio tra prontezza in uscita e prestazione nell’allungo resta aperto.

La Ferrari promette di essere particolarmente interessante sul passo gara, a patto di confermare gestione delle gomme e tenuta della power unit.

Red Bull: trazione, allungo e l’incognita delle sconnessioni

La Red Bull trova un disegno potenzialmente favorevole. La trazione può aiutare nelle uscite da curva 6 e dallo stadio, mentre la power unit potrebbe diventare un’arma nel confronto sul rettilineo.

Anche il comportamento nelle curve più rapide è una buona base. Nel lento Verstappen sa compensare parte dei limiti della vettura, e il secondo posto in Austria, a ridosso di Russell, è un precedente incoraggiante, anche se su una pista a quota molto inferiore.

L’esame vero riguarda la sensibilità alle sconnessioni. Il primo settore, rimasto in larga parte fuori dalla riasfaltatura, richiederà un assetto capace di assorbire le irregolarità senza perdere precisione.

McLaren: ritrovare equilibrio prima di cercare il risultato

I riferimenti di Austin collocano la McLaren più indietro nelle curve medie. Il carico resta una buona base di partenza ma gli ultimi aggiornamenti sembrano aver complicato il bilanciamento.

Il Messico chiederà di ritrovare fiducia negli inserimenti e continuità nella risposta della vettura. Con così poco grip un bilanciamento difficile si paga in ogni settore.

Pronostico: Mercedes e Red Bull favorite, Ferrari pronta a inserirsi

Alla vigilia Mercedes e Red Bull partono favorite, grazie alla combinazione attesa di trazione e prestazione della power unit. La Mercedes sembra avere il potenziale più completo, mentre Verstappen diventa pericoloso se la Red Bull trova stabilità sulle sconnessioni.

La Ferrari ha le qualità per inserirsi nella lotta, soprattutto sulla distanza. Il carico mostrato da Leclerc alimenta le aspettative, la risposta del motore in quota stabilirà fin dove può arrivare.

Il Messico dirà se la Ferrari può trasformare la velocità in curva in un attacco completo alla vittoria.