Dopo Las Vegas il nome di Frédéric Vasseur è tornato al centro di ogni discorso sulla Ferrari. Alberto Sabbatini, ex direttore di Autosprint, apre con una provocazione che lui stesso chiede di prendere per quello che è.

«Io lancio una battuta. Ma proprio una battuta: la soluzione ideale sarebbe togliere Vasseur, mettere Hamilton come team principal e lasciare Leclerc come pilota, così non litiga più col suo compagno, mettendogli accanto un pilota gregario tipo Bearman. Così Hamilton mette la sua esperienza nella visione di gara e può dire dal muretto, via radio, quelle cose che lui aspetta che gli dicano e che nessuno gli dice. Però questa è una battuta.»

Una battuta, appunto. Dentro però c’è una frecciata precisa: Lewis Hamilton si è lamentato più volte via radio con il muretto, e a Las Vegas ha chiesto alla squadra di tenere a bada il compagno. La parte seria del ragionamento arriva subito dopo, e riguarda chi siede sopra Vasseur.

Un capo che nessuno ama

«Vasseur non è ben visto a Maranello, anche dal Presidente e dall’amministratore delegato Vigna: non è che siano dei gran fan di Vasseur. Però l’hanno messo sotto contratto anni fa e gliel’hanno rinnovato l’anno scorso, anche per il prossimo anno. La verità è che secondo me non sanno chi mettere al posto suo, se no l’avrebbero già sostituito.»

Sui rapporti personali è l’opinione di Sabbatini, e i vertici in pubblico hanno sempre detto il contrario. Quando il 31 luglio 2025 la Ferrari annunciò il rinnovo pluriennale, che copre almeno tutto il 2027, l’amministratore delegato Benedetto Vigna parlò di «fiducia nella leadership di Fred». E anche quest’autunno, quando le voci su Christian Horner hanno riaperto il caso, dal presidente John Elkann non è arrivata alcuna sconfessione. Vasseur, dal canto suo, non ha nascosto il fastidio per le continue speculazioni sul suo futuro.

I numeri raccontano una squadra seconda tra i costruttori, con due vittorie in stagione, Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone, e un digiuno iridato che dura dal 2008. Raccontano anche un team principal che per due volte, in Messico e a Las Vegas, ha visto i suoi piloti buttare via un risultato scontrandosi tra loro, nonostante un chiarimento faccia a faccia in mezzo.

La scelta spetta a Elkann

Il punto su cui Sabbatini insiste di più non riguarda Vasseur, riguarda chi deve decidere.

«Io credo che la dirigenza della Ferrari, parlo di Elkann, che non è soltanto il Presidente ma anche il proprietario, l’azionista, e l’amministratore delegato debbano decidere chi mettere come team principal e poi cosa fare con i piloti, visto che i due insieme faticano a convivere.»

Elkann guida la Ferrari come presidente ed è, attraverso Exor, il primo azionista dell’azienda. La sua parola è l’unica che conta davvero, e finora è stata una parola di continuità. Le alternative sul mercato sono poche. Horner, l’unico nome di peso libero, ha detto che tornerebbe solo con una quota di proprietà, ammettendo lui stesso che la Ferrari le sue azioni non le vende.

La tesi di Sabbatini è scomoda proprio perché plausibile: un team principal tenuto al suo posto per mancanza di alternative è un team principal debole, soprattutto davanti a due piloti che hanno già capito di poter tirare la corda. E ogni passo falso, in pista o al muretto, riapre il processo sui giornali. Il contratto di Vasseur copre almeno tutto il 2027. Se a Maranello non trovano un’alternativa nemmeno per allora, il dubbio diventa un altro: il problema è davvero l’uomo, o una struttura in cui nessuno vuole mettere la faccia?