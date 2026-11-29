Due gare in otto giorni, lo stesso regolamento e due sport diversi. A Las Vegas la Formula 1 del 2026 ha corso come una gara di Formula E, con i piloti che guardavano la carica della batteria più degli specchietti. A Lusail, domenica sera, è tornata a fare la Formula 1: gomme da gestire, carico aerodinamico nelle curve veloci, sorpassi rari e sudati. Ha vinto Kimi Antonelli, al decimo successo stagionale da campione del mondo già incoronato, davanti a George Russell e Oscar Piastri. Stavolta però il risultato conta meno della forma della gara, e il confronto tra le due serate dice parecchio sul regolamento che la Formula 1 si è data.

Las Vegas, la gara dei kilowatt

Sulla Strip il comando è cambiato più di trenta volte in 50 giri, con oltre trecento sorpassi in tutto. Numeri da videogioco, con una spiegazione semplice. Sui rettilinei lunghissimi la scia era enorme e l’Overtake Mode, l’energia elettrica in più concessa a chi insegue entro un secondo, rendeva quasi impossibile scappare. Chi stava davanti era un bersaglio. Max Verstappen ha vinto perché ogni volta che lo passavano si riprendeva la testa nel giro di poche curve, dosando il rilascio dell’energia meglio di chiunque altro.

«Tutta la gara è stata una questione di gestione del deploy: fare ogni cosa al momento giusto e restare davanti alle macchine che avevi dietro.»

Parole di Verstappen, e nel paddock le hanno ripetute in tanti. Per Andrew Shovlin, direttore dell’ingegneria di pista della Mercedes, la Safety Car del giro 19 aveva già appiattito le strategie.

«La Safety Car è arrivata in un momento che ha tolto gran parte della varietà strategica. Da lì è diventata una questione di quanto bene sapevi gestire e rilasciare l’energia.»

Il finale ha dato alla serata la sua morale. Antonelli si giocava la vittoria con Verstappen e al penultimo giro ha alzato il piede prima di curva 14, per restargli in scia e tenersi l’Overtake Mode per l’attacco decisivo. Il sistema ha reagito nel modo peggiore. Invece di ricaricare ha svuotato la batteria, e all’inizio dell’ultimo giro Kimi è uscito dalla chicane a secco: lo hanno passato Lando Norris e Piastri, ed è finito quarto.

«Il mio errore è stato alzare il piede. È questo che ha innescato il problema, e così non sono riuscito a ricaricare energia.»

Toto Wolff ha raccontato che alla Mercedes restava un colpo in canna.

«Avevamo un’ultima arma nella manica per gli ultimi 400 metri, sulla piega a sinistra. Credo che ce l’avrebbe fatta per un soffio, sul traguardo.»

Chi segue la Formula E conosce bene questo copione. Nelle gare elettriche stare in testa spesso conviene poco, perché chi tira il gruppo spende più energia di chi sta in scia, e le posizioni si decidono negli ultimi giri in base a quanta batteria è rimasta. A Las Vegas è successo lo stesso, solo con le monoposto di Formula 1. Spettacolo, nessuno lo nega. Resta il dubbio su cosa abbia premiato alla fine: la macchina più veloce, il pilota più veloce o chi ha letto meglio il software.

Lusail, la Formula 1 di sempre

Otto giorni dopo, in Qatar, la batteria è sparita dai discorsi. Pirelli aveva portato le tre mescole più dure della gamma, C1, C2 e C3, con un limite di 27 giri per ogni treno di gomme, contati su tutto il weekend e compresi quelli dietro la Safety Car. Sui 57 giri della gara voleva dire almeno due soste per tutti. Il motivo è la pista: curve veloci una dietro l’altra, carichi enormi sugli pneumatici, pochissime staccate vere. Alla vigilia Andrea Stella l’aveva messa giù senza giri di parole.

«Guardando alla gara, la gestione delle gomme sarà il fattore decisivo.»

È andata così. Russell è partito dalla pole e ha guidato la prima metà di gara. Con la Virtual Safety Car chiamata al giro 11 per l’uscita di pista di Arvid Lindblad, la Mercedes ha fermato entrambe le sue macchine una dietro l’altra e le ha messe sulle dure. Russell è rientrato dietro le due Ferrari, che non si erano fermate, e al giro 14 ha ripreso il comando passando Charles Leclerc. Per il resto, la testa della corsa è cambiata di mano soprattutto ai box. A Las Vegas, una settimana prima, i cambi al comando erano stati più di trenta.

Poi è entrata in gioco l’aerodinamica, nel modo più crudele. Un pezzo di polistirolo di un cartello si era infilato sotto il fondo della Mercedes di Russell, e la sua macchina ha perso carico proprio dove a Lusail serve di più. Russell ha cominciato a calare. Alla seconda sosta, al giro 35, i meccanici hanno perso tempo a liberargli il fondo, senza riuscirci del tutto, e Antonelli, fermatosi il giro dopo, gli è uscito davanti. Da lì è stato un monologo: 31,5 secondi di vantaggio sotto la bandiera a scacchi.

Dietro, la gara l’ha decisa il via più di qualsiasi altra cosa. Norris è scattato male dalla terza posizione e ha perso tre posti, uno proprio a favore di Piastri, che ha poi chiuso terzo. Nel finale Norris aveva gomme più fresche di Verstappen e gli è arrivato a ridosso, senza mai trovare lo spazio per attaccarlo davvero. Ha chiuso quinto, a meno di cinque secondi da lui. Su una pista dove si supera quasi solo in curva 1, avere la gomma migliore non basta: devi essere già davanti.

Due sport nello stesso regolamento

Messe una accanto all’altra, le due gare spiegano il regolamento 2026 meglio di qualunque presentazione tecnica. La nuova power unit divide la potenza quasi a metà tra motore termico e parte elettrica, con un MGU-K da 350 kW. Dove la pista offre tanti rettilinei per spendere energia e poche frenate per recuperarla, la batteria comanda, e Las Vegas ne è il caso estremo. Dove invece contano le curve veloci, come a Lusail, l’elettrico torna un ingrediente tra gli altri e la gara la decidono telaio, aerodinamica e gomme.

Lusail ha dato meno spettacolo e una classifica più leggibile. Ha vinto la macchina migliore del lotto, guidata bene, e il suo compagno di squadra ha perso per un danno aerodinamico, cioè per una ragione che qualsiasi appassionato degli ultimi quarant’anni capirebbe al volo. A Las Vegas il campione del mondo ha perso una vittoria per un sollevamento del piede sbagliato, in un punto della pista dove nessun pilota di un’altra epoca avrebbe mai pensato di potersi giocare una gara. Per il regolamento sono Formula 1 tutte e due. Quella che il pubblico ha imparato ad amare, però, è la prima.

Sarebbe ingiusto chiudere qui il discorso. Lusail, con le macchine degli anni scorsi, era una delle gare più noiose del calendario, e trenta cambi al comando sono il sogno di chiunque venda biglietti e diritti tv. Chi si è goduto la roulette della Strip ha le sue ragioni. Il rischio è un altro: che il risultato dipenda sempre più dal tracciato e sempre meno da chi lo affronta, con una Formula 1 da batteria su certe piste e una Formula 1 da gomme su altre.

Domenica prossima si chiude ad Abu Dhabi, con il titolo già assegnato e il tempo per guardare la stagione con un po’ di distanza. Sarà interessante vedere quale delle due facce mostrerà Yas Marina. E, soprattutto, quale delle due la Formula 1 vorrà tenersi nei prossimi anni.