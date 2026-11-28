Da vent’anni la gomma della Formula 1 porta un solo marchio sul fianco, e dal 2011 è sempre lo stesso. Dal 2029 le cose potrebbero cambiare. Hankook prepara un’offerta per diventare il fornitore unico del Mondiale, Bridgestone ci pensa da tempo e Pirelli aspetta di leggere le condizioni del bando prima di decidere se difendere il suo posto. Con tre grandi marchi interessati, la prossima gara d’appalto promette di essere tutt’altro che una formalità. La partita si giocherà sulle carte e non in pista. Eppure basta questo a riaccendere il ricordo della guerra delle gomme, una sfida tra costruttori che in F1 manca dal 2006.

La mossa di Hankook

Il costruttore sudcoreano non si presenta con un semplice dossier. Secondo le indiscrezioni emerse in questi giorni ha già messo al lavoro una task force interna di 44 persone, con il supporto del reparto ricerca e sviluppo e del simulatore. Quest’anno ha svolto due test di sviluppo con una mule car equivalente a una monoposto di F2, modificata per valutare costruzioni e mescole diverse. Un terzo test, dedicato al bagnato, è già in calendario. In parallelo pianifica la produzione, perché il contratto comprende anche le gomme di F2 e F3.

Nel paddock il lavoro è cominciato da tempo. Uomini di Hankook erano a Madrid a settembre e a Las Vegas qualche settimana fa, e in quelle trasferte avrebbero incontrato la maggior parte delle squadre, parlando con team principal e amministratori delegati. Nel 2025 erano stati visti anche in Cina, in Giappone e a Singapore. Il mondo FIA, del resto, lo conoscono bene: Hankook fornisce le gomme al Mondiale Rally dal 2025, ha appena chiuso il suo ciclo in Formula E, dove subentra proprio Bridgestone, e da gennaio è global partner della FIA.

Ci aveva già provato. Nella gara d’appalto del 2018, quella per il periodo 2020-2023, era l’unica alternativa a Pirelli. La scelta finale spettava a Formula One Management, che confermò gli italiani anche per una questione di immagine: l’allora presidente Chase Carey parlò di un posizionamento del marchio a cui la F1 voleva restare legata. Otto anni dopo Hankook arriva con gomme già provate in pista. Sembra il modo più diretto per non farsi liquidare di nuovo con un discorso sul blasone.

Tre pretendenti per un posto

Pirelli è in F1 dal 2011. Ha vinto l’ultima gara d’appalto, per il triennio 2025-2027, battendo proprio Bridgestone, e a giugno la FIA ha esercitato l’opzione che allunga il contratto fino alla fine del 2028. Sul dopo l’azienda milanese non si sbilancia e vuole prima vedere i dettagli del nuovo bando, che la FIA deve ancora pubblicare. Bridgestone, che ha gommato la F1 dal 1997 al 2010, valuta il ritorno da tempo e manda i suoi uomini alle gare. Intanto è rientrata nelle monoposto FIA dalla porta della Formula E.

Questa volta il contratto in palio pesa più del solito. Coprirà quasi certamente il passaggio alla prossima era regolamentare, con il ritorno del V8 previsto per il 2030, monoposto più leggere e agili e una gomma nuova, con cerchi che dovrebbero essere un po’ più piccoli degli attuali 18 pollici. Chi vince dovrà disegnare lo pneumatico di una F1 diversa da quella di oggi, partendo quasi da zero.

Il bagnato come biglietto da visita

Sul bagnato Hankook ha scelto un obiettivo preciso. Il terzo test servirà a sviluppare gomme da bagnato con una scia d’acqua più stretta, per ridurre lo spray che acceca chi segue. È uno dei problemi irrisolti della F1 moderna. A Spa nel 2021 la gara si ridusse a pochi giri dietro la Safety Car, con metà punteggio assegnato. La FIA ha provato le coperture sulle ruote, a Silverstone nel 2023 con Mercedes e McLaren e poi a Fiorano con la Ferrari, e alla fine ha accantonato l’idea.

Hankook prova a prendere il problema dal lato della gomma invece che da quello della carrozzeria. Se i test daranno risultati concreti avrà in mano l’argomento più forte da portare alla FIA, perché sposta il confronto dal prezzo e dal marchio alla sicurezza. Su questo terreno Pirelli non può limitarsi a ricordare i suoi sedici anni di esperienza.

Il ricordo della guerra delle gomme

Tre costruttori attorno allo stesso contratto riportano alla mente l’ultima vera battaglia tra gommisti, chiusa nel 2006. Nel 1997 e nel 1998 se la giocarono Goodyear e Bridgestone. Dal 2001 al 2006 toccò a Bridgestone e Michelin, ciascuna con le sue squadre e i suoi pneumatici sviluppati su misura. Una mescola azzeccata poteva valere un Gran Premio e la gomma pesava sul Mondiale quasi quanto il motore. La Ferrari di Michael Schumacher costruì i titoli dal 2000 al 2004 anche sul rapporto strettissimo con Bridgestone. La Renault di Fernando Alonso vinse nel 2005 e nel 2006 con Michelin.

Fu una stagione affascinante e anche pericolosa. Le gomme venivano spinte al limite, i chilometri di test privati non avevano i vincoli di oggi e i costi salivano. Il punto più basso arrivò a Indianapolis nel 2005: le Michelin non garantivano la tenuta nella curva sopraelevata e quattordici monoposto rientrarono ai box dopo il giro di ricognizione. Partirono in sei, le Ferrari, le Jordan e le Minardi, tutte gommate Bridgestone. A fine anno Michelin annunciò l’addio e dal 2007 la F1 passò al fornitore unico.

Una sfida da giocare sulla carta

Oggi nessuno propone di tornare a più fornitori in pista, e il regolamento prevede un solo costruttore di gomme. Con il budget cap, i test ridotti al minimo e uno spettacolo costruito sulla parità tecnica, una guerra delle gomme vera costerebbe parecchio e rischierebbe di consegnare il Mondiale a chi sceglie il fornitore giusto. A Pirelli, poi, dal 2011 si chiede una gomma che si consuma per regalare strategie, sul modello del Gran Premio del Canada 2010, quando il degrado delle Bridgestone produsse una gara imprevedibile. Un costruttore in lotta con un rivale cercherebbe l’esatto contrario, cioè la gomma più veloce e costante possibile.

La competizione che si apre adesso, quella per il contratto, può invece fare molto bene alla F1. Pirelli ha garantito sedici stagioni di stabilità e intanto ha raccolto la sua parte di critiche, dalle gomme da gestire più che da spingere alle full wet che i piloti evitano appena possono. Due o tre offerte serie sul tavolo obbligano tutti ad alzare l’asticella. E costringono la F1 a decidere su basi tecniche, cosa che nel 2018 avvenne solo in parte.

La guerra delle gomme, per quanto affascinante, va lasciata dov’è, negli anni di Schumacher e Alonso. Quello che merita di tornare è lo spirito di quella stagione: un costruttore che migliora perché qualcuno lo sta rincorrendo. Resta da vedere se Pirelli, dopo sedici anni, sceglierà di combattere per il suo posto. E se la F1, davanti a un rivale che ha già girato in pista, avrà il coraggio di cambiare.