Dopo Las Vegas si discute di ordini di squadra, di regole d’ingaggio, di chi debba parlare con chi. Alberto Sabbatini, ex direttore di Autosprint, sposta il discorso su un altro piano: il problema di Charles Leclerc non è Lewis Hamilton, è qualunque pilota indossi la sua stessa tuta.

«Il mio punto di vista è che i due piloti assieme non riescono a convivere. Lo ha dimostrato Leclerc, perché Leclerc ogni volta che vede Hamilton, o meglio ogni volta che vede un’altra Ferrari, vede rosso come il toro. Solo che il toro carica il rosso, e lui non capisce che non deve caricare la rossa come un toro a testa bassa.»

L’immagine è forte e Sabbatini la allarga a tutta la carriera del monegasco in Ferrari.

«Leclerc corre per se stesso, per dimostrare di essere più veloce del suo compagno di squadra, che sia Vettel, Sainz o Hamilton: cerca di mettersi davanti anche a costo di sprecare le opportunità di fare risultato.»

Vettel, Sainz, Hamilton

I precedenti esistono, anche se con pesi diversi. Nel 2019, a Interlagos, Leclerc e Sebastian Vettel si toccarono a sei giri dalla fine e finirono entrambi fuori. Nessuna penalità dai commissari. Mattia Binotto disse però che i piloti dovevano sentirsi in debito con la squadra, perché erano stati lasciati liberi di lottare per le loro posizioni in classifica. Con Carlos Sainz la convivenza fu più serena, anche se non sempre: a Las Vegas, nel 2024, Leclerc chiuse la gara con uno sfogo via radio pieno di parolacce dopo essere stato passato dal compagno, convinto che fare il gentile lo fregasse sempre.

Con Hamilton i contatti sono diventati una serie: Monza al via, il Messico con la vittoria persa, Las Vegas con il testacoda del compagno. E dopo il Messico è stato proprio Hamilton a usare la parola che Sabbatini mette al centro. Non è una questione d’età, ha detto, è una questione di mentalità. Hamilton ha anche ricordato i duelli tra Leclerc e Sainz che guardava da avversario, quando i due si battevano così a lungo che chi stava davanti scappava via.

Cambiare testa o farsi aiutare

Per Sabbatini le strade sono due, e la seconda è meno scontata di quanto sembri.

«I casi sono due: o Leclerc cambia mentalità nel modo di vedere la gara, oppure serve un intervento per fargli capire che lui è al servizio della squadra e non di se stesso, che non deve mettere se stesso davanti a tutto. E questa è una cosa che può superare solo con un forte lavoro anche psicologico, tramite un coach, un tutor.»

Parlare di psicologo per un pilota di Formula 1 suona ancora come un’accusa, e non dovrebbe. Il lavoro mentale è parte della preparazione di quasi tutti i piloti di vertice, e Leclerc non è un ragazzino: ha 29 anni e otto stagioni a Maranello. Proprio per questo la questione è seria. Se a quasi trent’anni il riflesso davanti a una monoposto rossa è ancora quello di attaccare, nessun ordine dal muretto basterà a cambiarlo.

Sabbatini chiude con una provocazione, e la dichiara come tale.

«Io invece ho un’altra idea: prendere la monoposto di Hamilton e ricoprirla di pannelli luminosi che possano cambiare magicamente il colore dell’auto con un pulsante dai box, in modo che quando Leclerc arriva sotto l’altra macchina, quella diventi verde, grigia, gialla, di un altro colore che non sia rosso. Non si capisce più che macchina è, lui non vede rosso e non le va addosso.»

Fa sorridere. Dentro la battuta, però, c’è la tesi intera: il problema, per Sabbatini, non sta nella guida di Leclerc ma in come guarda il compagno.

La risposta di Lusail

Giovedì Leclerc ha parlato in pubblico per la prima volta dopo Las Vegas, nella conferenza stampa della FIA alla vigilia del Gran Premio del Qatar. In passato aveva sempre respinto l’idea di una guerra interna, sostenendo che fuori dalla Ferrari ogni duello viene analizzato troppo e spesso letto male. A Lusail il tono è stato diverso. L’attenzione intorno ai suoi duelli con Hamilton, ha ammesso, non è mai stata così alta, e non tutte le letture gli sembrano giuste. Ha aggiunto subito che è un dettaglio e che la priorità è trovare una soluzione. Sul giudizio di Frédéric Vasseur, che aveva definito il contatto «inaccettabile», si è detto d’accordo senza riserve.

«Come squadra non possiamo permetterci scontri tra compagni, e credo che sia molto chiaro a tutti. Per il contatto di Las Vegas, come ho detto, mi sono preso la responsabilità. C’è una tensione nell’aria che dobbiamo dissipare, per guardare a giorni più positivi.»

Sulla convivenza con Hamilton è partito da un dato di fatto: sono due piloti molto forti e ognuno vuole finire davanti all’altro. Gli episodi, ha riconosciuto, sono stati troppi, tra Monza, il Messico e Las Vegas, e tocca alla squadra trovare il modo di evitarli. Quale sia questo modo non l’ha detto. Sulle eventuali regole d’ingaggio ha spiegato di non essere autorizzato a entrare nei dettagli.

Poi ha smentito l’esistenza di una clausola da prima guida nel contratto rinnovato a giugno.

«Normalmente non rivelo mai cosa c’è nel mio contratto. Questa però è una cosa importante di cui parlare: non ho nessuna clausola del genere. Non mi è mai interessata e non l’ho mai voluta.»

A ferirlo, ha detto, sono soprattutto i dubbi sulla sua fedeltà alla squadra.

«L’unica cosa che non mi piace vedere è chi mette in dubbio la mia integrità verso la squadra, il mio amore per la squadra. Sono in Ferrari dal 2019 e credo che non ci sia niente di più chiaro dell’amore che ho per questa squadra. Farò assolutamente di tutto per riportare la Ferrari al vertice.»

Nella stessa giornata Hamilton ha raccontato di aver ripassato con Leclerc ogni gara, curva per curva, pur sapendo che nessun accordo può prevedere tutte le situazioni. Poi ha descritto il proprio modo di correre, e messo accanto alla tesi di Sabbatini suona quasi come una risposta.

«Quando guido, quando attacco chiunque in pista, penso sempre: come influirà questo su tutti quelli che ho alle spalle, sulla squadra? Cerco davvero di essere il più responsabile possibile e di prendere la decisione migliore quando attacco.»

Ognuno descrive se stesso nel modo migliore, e Hamilton non fa eccezione.

La conferenza di Lusail non smonta la tesi di Sabbatini. Leclerc si è preso la colpa, ha dato ragione a Vasseur e sul contratto ha tolto di mezzo un sospetto che circolava dopo Las Vegas. Il punto di partenza però resta lo stesso: due piloti forti, ognuno deciso a finire davanti all’altro. È una descrizione onesta, ed è la stessa situazione da cui sono nati i tre contatti di quest’anno. Le scuse sembrano sincere. Resta aperto cosa succederà la prossima volta che Leclerc si ritroverà negli scarichi di una monoposto rossa, magari già domenica in Qatar.

La Ferrari deve decidere se continuare a chiedere a Leclerc di essere un altro pilota, o se costruire intorno a lui una squadra in cui quel pilota non faccia danni.