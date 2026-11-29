Ogni volta che la Ferrari sbanda, il nome di Christian Horner torna a girare. Dopo Las Vegas c’è chi, tra i tifosi, andrebbe all-in sull’ex capo della Red Bull, pur dubitando che un manager inglese possa ambientarsi in fretta a Maranello. Alberto Sabbatini, ex direttore di Autosprint, non ha dubbi: non succederà. E il motivo, secondo lui, non è sportivo.

«Io credo che Horner l’abbia dichiarato al mondo intero: per accettare un’altra sfida in Formula 1 vuole avere un ruolo importante, da azionista, da comproprietario, anche da azionista di minoranza, come Toto Wolff in Mercedes. Toto non è soltanto il team principal, è anche uno dei proprietari, assieme alla Mercedes, della squadra corse, quindi ha anche la capacità di battere il pugno sul tavolo e di pretendere più di un normale team principal.»

Il sogno e la quota

Il paragone con Toto Wolff regge. Il manager austriaco è comproprietario della squadra di Brackley insieme a Mercedes-Benz e INEOS, attraverso una società che ne detiene un terzo. Horner, licenziato dalla Red Bull nel luglio 2025 dopo vent’anni e una buonuscita da decine di milioni di sterline, ha sempre detto di voler tornare solo da azionista.

Con un’eccezione, che però è durata poco. A settembre, in un’intervista al Times ripresa anche dal Daily Mail, aveva definito la Ferrari «il sogno», il marchio più grande della Formula 1, e l’unica squadra per cui avrebbe accettato di non avere una quota. Poche settimane dopo, al Guardian, ha corretto il tiro: le sue parole erano state estrapolate, un eventuale ritorno avverrebbe con una partecipazione alla proprietà, «e la Ferrari non venderà quote». È esattamente il punto da cui parte Sabbatini.

«Io non credo che John Elkann sia disposto a cedere una sola azione della Ferrari a un anglosassone, per quanto bravo e competente nel suo mestiere. Ricordiamoci che quella è una famiglia, la dinastia Agnelli, dove tutti i manager di alto livello che hanno chiesto o preteso un possesso azionario della Fiat dell’epoca, anche minimo, sono stati allontanati: perché un conto è fare il dirigente, anche strapagato, un conto è diventare comproprietario.»

Una squadra che non si può comprare

Oltre alla tradizione di famiglia ci sono gli ostacoli pratici, e qui Sabbatini tocca un punto tecnico che spesso si dimentica.

«Sarebbe difficile anche perché ci sarebbero complicazioni enormi: la Ferrari è un’azienda quotata in borsa e la squadra corse non è una società a parte. Sarebbe troppo complicato, lo vedo impossibile.»

La Mercedes F1 è una società a sé, con soci che possono comprare e vendere quote. La Scuderia no: è una divisione di Ferrari N.V., quotata a New York e a Milano, e il suo primo azionista è Exor, la holding guidata da John Elkann. Dare a Horner un pezzo della squadra corse vorrebbe dire inventarsi una struttura che oggi non esiste. Dargli azioni della casa madre significherebbe fargli diventare socio di un’azienda che vale decine di miliardi. Nessuna delle due strade sembra percorribile.

Senza la quota, Horner direbbe di no. Sabbatini ne è convinto.

«Senza una contropartita del genere Horner non accetterebbe quel ruolo lì: tanti oneri e poco tornaconto, insomma. Per quanto possano pagarlo, i soldi ce li ha, e tanti, soprattutto dalla liquidazione Red Bull: non ne fa una questione di soldi, ne fa una questione di potere, di prestigio.»

Nel ragionamento di Sabbatini c’è anche una parte di opinione pura, il richiamo ai manager allontanati dagli Agnelli, che lui non accompagna con nomi. Il cuore però è solido, e lo conferma lo stesso Horner: un ritorno con quota e una Ferrari che non vende quote non si incontrano. Resta da capire una cosa. Se l’uomo che a Maranello viene evocato a ogni crisi non è un’opzione reale, la Ferrari quanto può ancora permettersi di lasciarlo sullo sfondo, come una minaccia che pesa su Vasseur senza mai diventare un piano?