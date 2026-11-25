Il motore che la Formula 1 ha portato in pista a marzo ha già una data di scadenza. E presto avrà anche una data in cui smetterà di crescere. Il V6 turbo ibrido del 2026 uscirà di scena alla fine del 2029, dopo appena quattro stagioni: dal 1989 a oggi nessuna formula motori era durata meno di sei. A metà del 2028, se le indiscrezioni del paddock saranno confermate, verrà anche congelato, un anno e mezzo prima di andare in pensione. Il ritorno del V8 è una buona notizia. Il modo in cui ci si arriva lascia sul tavolo un conto, e non tutti lo pagheranno nella stessa misura.

Cosa è stato deciso

Il 20 novembre la FIA ha annunciato l’accordo unanime con Formula One Management, squadre e costruttori sul quadro tecnico delle power unit 2030: un V8 turbo da 2,1 litri alimentato con carburanti sostenibili, con un’ibridazione limitata e montato su un telaio più leggero. Il pacchetto definitivo andrà al Consiglio Mondiale del Motorsport di Shanghai a dicembre, mentre il regolamento tecnico completo difficilmente sarà pronto prima dell’estate 2027.

I dettagli sono emersi nei giorni del Gran Premio di Las Vegas. La parte elettrica scende a 200 kW, contro i 350 di oggi, e solo metà sarà sempre disponibile: gli altri 100 kW serviranno per attaccare o difendersi. Il motore termico torna a fare quasi tutto il lavoro, con una potenza complessiva di circa 900 cavalli in gara e oltre i 1.000 con la spinta extra. La power unit dovrà pesare al massimo 150 kg, circa 30 in meno di adesso, anche se al via le monoposto caricheranno fra i 10 e i 20 kg di benzina in più. La cilindrata non è casuale. Si arriva a 2,1 litri aggiungendo due cilindri agli attuali 1.6, così i costruttori non buttano via quello che hanno già speso.

Dovrebbero sparire anche le modalità di boost e di sorpasso gestite dal software, uno dei punti più contestati di quest’anno, con Max Verstappen che fin dalle prime gare aveva bollato queste regole come nemiche delle corse vere. Al loro posto è allo studio un sorpasso a comando del pilota, sul modello del push-to-pass dell’IndyCar, e c’è chi ipotizza il ritorno del DRS insieme all’addio all’aerodinamica attiva. Qui le decisioni devono ancora arrivare.

Un anno e mezzo a motori fermi

Per arrivare al 2030 i costruttori dovranno lavorare su due motori nello stesso momento, un tema di cui il comunicato della FIA non parla. Per alleggerire il carico si va verso un congelamento dello sviluppo dei V6 dal 2028, insieme al divieto di provare i V8 al banco fino all’estate di quell’anno. La spinta decisiva, però, è arrivata da General Motors.

GM aveva in programma di debuttare con un suo V6 nel 2029, per poi rifare tutto con le nuove regole un anno dopo. Ha cambiato idea: la Cadillac resterà cliente Ferrari per un’altra stagione e il motore americano arriverà direttamente con il V8. L’amministratore delegato Dan Towriss lo ha confermato a Las Vegas:

«Sì, resteremo clienti Ferrari fino al 2029 e porteremo in pista la power unit Cadillac nel 2030, con il V8.»

In cambio GM rinuncia al diritto di voto sulle regole attuali e dal 2030 sarà considerata un costruttore nuovo. Il suo centro motori di Charlotte, in North Carolina, apre il 18 dicembre. Gli altri costruttori hanno fatto due conti: se il V6 continuasse a evolversi fino al 2029, loro dovrebbero sviluppare due motori mentre GM ne svilupperebbe uno solo, con tutto il budget puntato su quello che conta davvero. Il congelamento serve anche a questo, a non regalare un vantaggio al nuovo arrivato.

L’ADUO va in pausa, Honda ha fretta

Con lo stop allo sviluppo si ferma anche l’ADUO, il meccanismo che concede aggiornamenti e budget extra ai costruttori rimasti indietro. Quest’anno ne hanno beneficiato Ferrari, Audi e Honda, con due aggiornamenti in più a testa, mentre il motore Red Bull è stato preso come riferimento. Chi è indietro avrà quindi circa una stagione e mezza per recuperare. Poi la gerarchia dei motori resterà quella fino all’arrivo del V8.

Il caso più delicato è Honda. La power unit giapponese fatica dall’inizio dell’anno, la FIA ha già ritoccato le regole per darle una mano e adesso la finestra per rimettersi in pari si accorcia. Per l’Aston Martin, che sul motore Honda ha costruito il suo progetto, è una pessima notizia. Alla Ferrari resta un dubbio diverso: il motore di Maranello è già dove deve essere? Un costruttore che nel 2028 si trovasse indietro di qualche cavallo si porterebbe dietro quel ritardo per due campionati interi, senza poterci mettere mano.

Due squadre per ogni motore

Nel documento della FIA c’è anche una clausola che l’annuncio ufficiale non riportava, e che cambierà il mercato. Dal 2030 ogni costruttore potrà fornire al massimo due squadre, compresa la propria. Oggi la Mercedes spinge la squadra ufficiale più McLaren, Williams e Alpine, rimasta cliente dopo che la Renault ha chiuso e ceduto il suo reparto motori. Due di queste tre dovranno trovare un altro fornitore, a meno che la FIA non usi l’obbligo di fornitura per imporre un terzo cliente a qualcuno. La McLaren ha già escluso di costruirsi un motore in casa e punta a restare con Mercedes, e anche la Williams ci spera. Si apre una stagione di trattative in cui il motore migliore diventa merce rara.

Sul fronte dei costi il tetto di spesa per le power unit partirà da 190 milioni di dollari nel 2030 e scenderà di 7,5 milioni l’anno fino ai 160 del 2034. GM avrà un margine più basso nei primi anni, intorno ai 170 milioni, perché a differenza degli altri non dovrà dividersi fra due progetti.

La fretta e la stabilità

Il V8 è la scelta giusta, e nel paddock quasi nessuno lo mette in dubbio. Resta però una sensazione scomoda. Le regole del 2026 erano state scritte anche per convincere Audi a entrare in Formula 1, sono costate cifre enormi e sono durate il tempo di una stagione prima che si decidesse di archiviarle. Quelle del 2030 nascono per rimediare a quelle del 2026, con un consenso unanime che oggi sembra solido e che domani potrebbe incrinarsi al primo costruttore in difficoltà.

Nel frattempo, per un anno e mezzo, i motori resteranno fermi e l’ordine in pista rischia di restare fermo con loro. Se nel 2028 il gruppo sarà compatto, nessuno se ne lamenterà. Se invece qualcuno si troverà dietro, avrà due stagioni per spiegarlo ai suoi piloti e ai suoi tifosi, con le mani legate. Quanto vale una Formula 1 che tornerà a suonare meglio, se per arrivarci deve congelare il presente?