Tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton non è il primo contatto della stagione. A Las Vegas, però, c’è una differenza che pesa più dei punti persi: questa volta il muretto aveva parlato chiaro. Al giro 38, in curva 7, Leclerc ha attaccato il compagno nella lotta per il sesto posto, lo ha toccato e lo ha mandato in testacoda. Dieci secondi di penalità, decimo posto per il monegasco, settimo per Hamilton dopo la rimonta. Alberto Sabbatini, ex direttore di Autosprint, ne fa una questione di disciplina prima ancora che di guida.

«Loro si sono scontrati più volte in pista, si sono provocati e ostacolati dall’inizio dell’anno, e le ultime volte sono state Monza, Messico eccetera. La cosa diversa di questo Gran Premio è che qui c’è stato un chiaro ordine di squadra di Vasseur: “Non disturbatevi”. Invece Leclerc ha attaccato, ha trovato un varco, ha provato a infilarsi e ha combinato la frittata.»

Il messaggio dal muretto

Il team radio con l’indicazione a Leclerc non è andato in onda sulla diretta internazionale. L’ha rivelato Frédéric Vasseur nel dopogara: «Abbiamo passato a Charles il messaggio di non sorpassare». Pochi giri prima, via radio, i due si erano già lamentati l’uno dell’altro. Leclerc chiedeva che Hamilton stesse attento a stringerlo, «perché non finirà bene». Hamilton chiedeva alla squadra di far stare indietro il compagno, perché lui stava cercando di prendere chi stava davanti.

I commissari hanno dato la colpa a Leclerc: aveva iniziato la manovra troppo da lontano e non aveva diritto alla curva. Lui ha incassato la penalità e ha detto di essersi sentito «parecchio in imbarazzo per la squadra», lasciando però intendere di non considerarla una manovra al limite, diversa dalle altre. Hamilton ha chiuso il discorso a modo suo: una cosa del genere non deve mai succedere, e la domanda ora va fatta alla Ferrari.

Vasseur stesso ha aggiunto una sfumatura che complica il quadro: su una pista come Las Vegas, con le scie, le posizioni non si possono congelare, perché chi rallenta viene passato dagli altri. Un ordine che non può essere un “fermi tutti” lascia margini di interpretazione. Per Sabbatini, dopo mesi di avvertimenti, non c’era più nulla da interpretare.

La fine dell’equivoco

«Fino a ieri potevi giocare sull’equivoco, no? Più volte gli avevano detto: “Siete piloti professionisti, parlatevi, stabilite a freddo un modo di comportarvi”. Hanno sempre detto “Sì, sì, lo facciamo”, e poi al dunque non l’hanno mai fatto. Qui c’è stato anche l’ordine preciso uscito dal muretto e lui l’ha violato.»

I precedenti sono noti. A Monza, al via, Leclerc ha chiuso Hamilton alla seconda curva mandandolo con due ruote nella ghiaia, e poi si è scusato ammettendo di essere andato troppo in là. In Messico, con le due Ferrari prima e seconda, il duello alla curva 4 è finito con tutte e due fuori pista, Leclerc in testa passando sull’erba, cinque secondi di penalità e la vittoria regalata a Max Verstappen. Prima del Brasile Vasseur aveva riunito i due piloti nella sua stanza d’albergo per chiarirsi. Poco più di due settimane dopo, a Las Vegas, il chiarimento non ha retto.

Il pilota e la squadra

Sabbatini va dritto alla questione di fondo, il rapporto di Leclerc con le gerarchie.

«Questo significa che Leclerc proprio non riesce a rispettare le gerarchie o le regole.»

Sabbatini ricorda che è lo stesso Leclerc a definirsi un racer, uno che quando vede la possibilità di un sorpasso si butta dentro. Dopo il Messico lo aveva detto quasi con queste parole: quando lotti per vincere e c’è un varco, ci vai sempre. È la qualità che lo ha reso uno dei piloti più veloci della sua generazione. Ed è anche il suo limite, secondo Sabbatini.

«Lui dovrebbe capire che non deve buttarsi dentro se c’è il suo compagno di squadra e se questo può andare a svantaggio del risultato. Alla fine è un pilota che deve obbedire agli ordini di squadra.»

Un varco verso la vittoria e un varco verso il sesto posto non sono la stessa cosa, e un pilota alla sua ottava stagione in Ferrari lo sa meglio di chiunque. La lettura di Sabbatini è severa e i fatti di Las Vegas la sostengono: l’indicazione c’era e non è stata rispettata. Resta aperta una domanda che riguarda la squadra più del pilota. Vasseur ha promesso un nuovo confronto con i piloti. Se però un’indicazione del muretto viene ignorata una gara dopo il chiarimento di San Paolo, quanto vale ancora un ordine alla Ferrari?