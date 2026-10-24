Austin: tutti alla prova, chi può fermare Verstappen?

Austin mette sul tavolo quasi tutto quello che serve per misurare una Formula 1: curve veloci, frenate importanti, ripartenze dal lento e un rettilineo capace di presentare il conto a chi genera troppa resistenza. Il Gran Premio degli Stati Uniti si annuncia come un esame di completezza, con un favorito e diverse incognite.

Il riferimento della vigilia è Max Verstappen, che arriva da due vittorie di fila, a Sepang e a Singapore, e può contare sull’efficienza della Red Bull. Alle sue spalle Mercedes e Ferrari cercano il passo per trasformare l’inseguimento in una sfida. McLaren deve invece ritrovare un equilibrio smarrito. Gli aggiornamenti possono cambiare i rapporti di forza ma ad Austin andranno capiti in fretta.

Sullo sfondo c’è il Mondiale. Kimi Antonelli si presenta in Texas con 102 punti di vantaggio su George Russell e il primo match point della sua carriera: per chiudere i conti già domenica deve vincere e sperare che Russell e Lewis Hamilton raccolgano pochissimo. Difficile, non impossibile.

Austin, tre settori per mettere a nudo i difetti

Il Circuit of the Americas richiede un assetto da medio-alto carico. Trovare il compromesso, però, sarà tutt’altro che automatico.

Nel primo settore lo snake veloce pretende un anteriore preciso e una piattaforma aerodinamica stabile: perdere fiducia nel primo inserimento significa compromettere anche le curve successive. Nel secondo contano soprattutto la velocità sul dritto e l’efficienza della vettura. Il terzo riporta al centro rotazione, aderenza e capacità di scaricare la potenza senza surriscaldare il posteriore.

Anche la meccanica dovrà tenere insieme esigenze diverse. Una vettura ben sostenuta nelle curve veloci deve conservare la capacità di assorbire le sconnessioni e trovare trazione nel lento. Irrigidire troppo può costare aderenza, ammorbidire troppo toglie precisione. Il cronometro premierà chi pagherà meno questo compromesso.

Meteo e gomme: il caldo può cambiare la gara

Le previsioni descrivono un weekend asciutto, con temperature dell’aria vicine ai 30 gradi. L’asfalto caldo metterà sotto osservazione soprattutto il posteriore, anche se Austin sollecita entrambi gli assi: l’anteriore lavora molto nel primo settore, mentre le accelerazioni del terzo mettono alla prova le gomme posteriori.

Le sconnessioni complicano il contatto con il terreno. Su una superficie poco abrasiva sarà essenziale distinguere l’usura dal degrado termico: far scivolare la macchina può rovinare il passo anche senza consumare rapidamente il battistrada.

Pirelli porta le mescole C2, C3 e C4. Una gara a una sosta è plausibile ma la tenuta del posteriore e il comportamento nei long run saranno decisivi. Chi dovrà proteggere troppo le gomme rischia di perdere il vantaggio strategico costruito allungando gli stint.

Efficienza aerodinamica: la chiave del weekend

L’efficienza aerodinamica sarà il tema centrale. Austin chiede carico nel primo e nel terzo settore e fa pagare ogni eccesso di resistenza nei tratti veloci.

Il problema riguarda anche le accelerazioni tra curva 1 e curva 3 e tra curva 9 e curva 11, dove non si può usare lo straight mode: le due zone previste dalla FIA sono il rettilineo tra curva 11 e curva 12 e quello d’arrivo. Produrre carico con un costo contenuto in termini di drag permette di guadagnare velocità e di utilizzare meglio l’energia disponibile.

La mappa aerodinamica emersa a Sepang offre un riferimento da verificare al COTA: Red Bull spicca per efficienza, Mercedes ha aumentato il carico pagando più resistenza, Ferrari esprime un potenziale elevato in curva e McLaren appare in difficoltà su entrambi i fronti.

Sul fronte dell’energia, Austin è una pista poco severa: nelle stime della vigilia si ferma a 1,5 su 5. Le frenate di curva 1, 11, 12 e 15 offrono occasioni di recupero. Resta comunque atteso del clipping sul rettilineo tra curva 11 e curva 12, perché la riduzione della spinta elettrica prima della staccata può costare tempo anche su un tracciato meno critico per l’energia.

Red Bull: Verstappen parte davanti

Il layout sembra sposare bene le qualità della Red Bull. Poca resistenza, una power unit efficace e un retrotreno solido: una base convincente per affrontare settori tanto diversi.

La competitività nel veloce aiuta nello snake iniziale, mentre trazione e gestione delle gomme possono diventare preziose sulla distanza. Gli ultimi sviluppi sembrano poi aver allargato la finestra di utilizzo e la macchina è diventata più prevedibile.

Nel lento la RB22 concede ancora qualcosa agli avversari. Su questo terreno, però, Verstappen può fare la differenza con la guida. Sulla carta è il pacchetto con il compromesso migliore, e per questo Max parte in cima al pronostico, sia sul giro secco sia in gara.

Mercedes: Austin verifica la cura di Sepang

A Singapore il pacchetto debuttato in Malesia era montato solo sulla vettura di Antonelli, mentre Russell era tornato alla versione precedente per un confronto diretto. Ad Austin lo avranno entrambi. Il potenziale nel primo settore e sul rettilineo del secondo rende la Mercedes una candidata credibile alle posizioni di vertice.

Il punto interrogativo è il lento. Il nuovo equilibrio sembra lasciare scoperto un anteriore che fatica a lavorare quando il grip della mescola cala. In qualifica la C4 potrebbe aiutare. In gara, con C2 e C3, il sottosterzo rischia di ripresentarsi.

A quel punto aumenterebbero le correzioni e diventerebbe più difficile preparare bene le uscite. Austin dovrà chiarire quanto del carico aggiunto sia davvero sfruttabile lungo l’intero giro e quanto la maggiore resistenza condizioni l’uso dell’energia sui rettilinei.

Ferrari: il fondo nuovo deve diventare tempo sul giro

Per la Ferrari il nuovo fondo, ultimo grande aggiornamento della stagione per la SF-26, è il centro tecnico del fine settimana. Sulla carta la Rossa ha il potenziale per essere il riferimento in curva, con buone qualità nel primo e nel terzo settore e una gestione delle gomme convincente. Il primo turno di libere ha dato un segnale incoraggiante: Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti in 1:36.052, con 84 millesimi su Verstappen.

Questo potenziale convive però con due limiti: la prestazione della power unit sul lungo rettilineo e la trazione nelle ripartenze lente. Andare forte nella percorrenza del terzo settore non garantisce la stessa efficacia in uscita.

La priorità sarà capire subito il pacchetto e trovare altezze e assetto capaci di valorizzarlo. La Ferrari può inserirsi nella lotta con la Mercedes, soprattutto sulla distanza, a patto di non restituire nelle accelerazioni il tempo conquistato in curva. Il fondo nuovo servirà se renderà questo equilibrio più favorevole.

McLaren: gli aggiornamenti devono ricucire lo strappo

La McLaren porta interventi mirati soprattutto alla frenata, con qualche ritocco al fondo. Sono aree decisive su una pista che alterna staccate importanti e lunghi tratti in accelerazione.

Rispetto alla configurazione precedente al pacchetto di Baku, la monoposto ha meno aderenza, fatica in frenata e genera troppa resistenza. Una combinazione che rischia di moltiplicare le perdite lungo il giro.

Da Sepang arriva però un elemento incoraggiante, il degrado contenuto nei long run. Le difficoltà con la soft lasciano invece aperto il problema della qualifica. Se gli sviluppi restituiranno fiducia in ingresso e aderenza, la McLaren potrà riavvicinarsi. Altrimenti la buona gestione delle gomme potrebbe non bastare a compensare il distacco del sabato.

Il pronostico: Max favorito, Mercedes e Ferrari all’inseguimento

Le libere del venerdì hanno dato solo le prime risposte sugli aggiornamenti. Sulla carta la gerarchia attesa resta questa:

Qualifica : Verstappen, Mercedes, Ferrari, McLaren.

: Verstappen, Mercedes, Ferrari, McLaren. Gara: Verstappen, poi Mercedes e Ferrari su un piano più vicino, quindi McLaren.

La Red Bull parte dalla base più convincente. La Mercedes deve dimostrare di aver trovato un equilibrio valido anche con le mescole da gara, la Ferrari cerca nel fondo nuovo il modo di sfruttare meglio il proprio potenziale e la McLaren deve recuperare prestazione nelle fasi che preparano la curva.

Austin misurerà tutto questo nello stesso giro. E il primo avversario di Verstappen sarà chi riuscirà a perdere meno nel passaggio da un settore all’altro.