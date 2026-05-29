Ferrari Luce: elettrica ambiziosa o fine di un mito?

Ferrari può fare un’auto elettrica? Certo che può. Ferrari può inseguire nuovi clienti, nuovi mercati, nuovi linguaggi? Assolutamente sì. Il problema però non è “se può”. Il problema è capire cosa rischia di perdere nel momento in cui decide di parlare a un pubblico diverso da quello che l’ha resa Ferrari.

Perché guardando le immagini, i rendering e tutta la narrazione nata attorno alla cosiddetta “Ferrari Luce“, la sensazione è una sola: qui non si sta cercando di evolvere Ferrari. Si sta cercando di normalizzarla.

Ed è un’enorme differenza.

Ferrari storicamente non vende semplicemente automobili. Vende tensione emotiva. Vende status estremo. Vende teatralità meccanica. Vende il senso di stare comprando qualcosa che non dovrebbe nemmeno essere davvero accessibile. È questo che l’ha resa mitologica. Non la perfezione tecnica. Non il comfort. Non la razionalità.

Anzi: Ferrari è sempre stata grande proprio perché irrazionale.

Una F40 non era perfetta. Una F50 era folle. Una Enzo sembrava costruita più per intimidire che per piacere a tutti. Perfino una LaFerrari aveva quell’aria da oggetto esagerato, arrogante, quasi scomodo. Ma era esattamente lì il punto: Ferrari non doveva rassicurarti. Doveva ossessionarti.

E invece oggi il rischio è vedere nascere una Ferrari pensata per piacere ai creator tech, agli influencer lifestyle, ai clienti del lusso premium “pulito”, a chi guarda più il display interno che il motore.

Ed è qui che scatta il campanello d’allarme.

Perché nel momento in cui Ferrari sposta il baricentro su usabilità, tecnologia, design minimalista e comfort elettrico, entra automaticamente nello stesso territorio dove ormai combattono tutti: Porsche Taycan, Xiaomi SU7 Ultra, Tesla Model S Plaid, Lucid Air. Magari con più fascino. Magari con materiali migliori. Magari con un logo più pesante. Ma comunque dentro quel mondo lì.

E Ferrari non dovrebbe stare “dentro” un segmento. Ferrari dovrebbe essere il segmento.

La parte più inquietante di tutta questa storia è che molti commenti positivi arrivano proprio da ambienti lontanissimi dalla cultura Ferrari: creator tecnologici, appassionati di gadget, gente che parla di interfacce, ricarica, schermi, intelligenza artificiale, autonomia.

Ed è normalissimo che a loro piaccia.

Ma il problema è proprio questo: se inizi a piacere soprattutto a chi non ha mai davvero capito Ferrari, forse stai smettendo di parlare a chi Ferrari l’ha resa eterna.

Perché Ferrari non è nata per essere perfetta. È nata per essere desiderata.

E quando un marchio mitologico perde quella tensione emotiva, smette lentamente di essere un’ossessione e diventa semplicemente un oggetto di lusso molto costoso. Redditizio? Sicuramente. Profittevole? Probabilmente più di prima. Ma anche tremendamente più normale.

La storia dell’automobile è piena di marchi che hanno rincorso trend, mercati e nuovi pubblici pensando di evolversi, salvo poi perdere identità. Jaguar è l’esempio perfetto: da simbolo britannico di eleganza sportiva a marchio che oggi fatica persino a spiegare cosa rappresenti davvero.

Ferrari non può permetterselo.

Perché un cliente compra anche una Xiaomi per le prestazioni. Compra anche una Tesla per la tecnologia. Compra anche una Porsche per la qualità.

Ma una Ferrari la compri per sentirti parte di qualcosa di irripetibile.

Ed è per questo che vedere una Ferrari che sembra voler inseguire linguaggi estetici da premium-tech company fa paura. Perché il rischio non è fare un’elettrica. Il rischio è fare un’elettrica che potrebbe avere qualsiasi logo sopra.

E allora la domanda vera non è se la Ferrari elettrica sarà veloce.

La domanda vera è: farà ancora battere il cuore come una Ferrari?

Oppure tra dieci anni guarderemo questa fase come il momento esatto in cui il Cavallino ha iniziato lentamente a diventare soltanto un brand di lusso tra tanti?