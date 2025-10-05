F1 | Ferrari, continua il momento di smarrimento ed anonimato

In F1 prosegue il mondiale deludente ed anonimo per la Ferrari. Quando si pensa ad una reazione d’orgoglio all’interno del team di Maranello, beh, la situazione peggiora ulteriormente. Già le dichiarazioni fatte da Leclerc prima del weekend di Singapore erano emblematiche, ovvero l’impossibilità per la Rossa di poter vincere un GP nel corso di questa stagione. Parole dure, sconfortanti, ma sincere guardando l’attuale situazione all’interno del Cavallino in F1.

Poi se sino a qualche GP fa la Ferrari poteva almeno puntare al secondo posto tra i costruttori, dopo quanto visto nell’ultimo GP di Singapore c’è il rischio che il Cavallino chiuda al quarto posto. Dietro non solo alla Mercedes (in grande crescita), ma anche dietro ad una Red Bull ad una sola punta con Verstappen. Insomma peggio di così non potrebbe andare per la Ferrari.

Non solo la mancanza di velocità, ma anche problemi d’affidabilità emersi nel corso del GP di Singapore, e preoccupanti perchè hanno riguardato i freni su entrambe le SF-25. Sia Leclerc che Hamilton hanno avuto problemi all’impianto freni nel corso della gara. Addirittura Lewis è stato costretto ad alzare notevolmente il piede negli ultimi giri per giungere al traguardo. Una situazione pericolosa oltre che inaccettabile, con il rischio che il Cavallino potrebbe prendere anche una penalità tra l’altro! Oltre ai 5″ inflitti dai commissari ad Hamilton per i “track limits” fatti negli ultimi giri, per i problemi ai freni appunto!

Insomma a parte la solita McLaren, Mercedes e Red Bull progrediscono, mentre la Ferrari regredisce. Non è accettabile tutto ciò per il team che in F1 ha vinto più di chiunque altro. C’è uno smarrimento all’interno della squadra, dove ognuno dice che c’è un problema diverso, opinioni e dichiarazioni che non coincidono mai, insomma, a Maranello regna letteralmente il caos. Ciò che preoccupa non è tanto il risultato in se (sesto Leclerc e settimo Hamilton, poi ottavo per la penalità), oppure i distacchi sull’ordine del minuto quasi. Ma la mancanza di soluzioni per uscire da questo tunnel, ed in previsione del 2026 non c’è da essere per niente positivi.

La dirigenza Ferrari dov’è in tutto ciò? Un team principal (Vasseur nda) lasciato solo a se stesso nel gestire un team allo sbando. Leclerc ed Hamilton le “vittime” designate per questa stagione devastante dal punto di vista morale ed emotivo. Poi Vasseur che nelle interviste post GP ha ancora il coraggio di parlare di mancato sfruttamento del potenziale della SF-25. Ma quale potenziale? Quello che non c’è mai stato dall’Australia ad oggi! C’è poco da dire e da fare, la Ferrari al momento è solo la quarta forza del mondiale di F1. E purtroppo al termine del campionato mancano ancora sei GP. Un’agonia di ancora due lunghissimi mesi che nessun tifoso della Rossa merita!

Alberto Murador