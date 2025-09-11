F1 | Ferrari: l’esodo dei motoristi e il bivio per la rivoluzione 2026

La notizia che Wolf Zimmermann e Lars Schmidt lasceranno il Cavallino Rampante per trasferirsi tra le fila dell’Audi guidata da Mattia Binotto rappresenta ben più di un semplice avvicendamento tecnico. È il sintomo di una Ferrari che, ancora una volta, si trova a dover rincorrere mentre i rivali consolidano le proprie fondamenta per il futuro.

L’esodo non si limita al reparto motori. Mercedes ha puntato gli occhi su Enas Tas, un aerodinamico specializzato nel cooling che a Maranello aveva un’esperienza di oltre dieci anni. La perdita di Tas assume particolare rilevanza considerando che la McLaren, squadra cliente della Stella, ha sviluppato un impianto di raffreddamento della power unit più efficiente, area dove Mercedes cerca di recuperare il gap. A questi addii si aggiungerebbero, secondo alcune fonti non confermate ufficialmente, anche quello di Gherardo Pedretti, figura storica del reparto motori dopo 38 anni in Ferrari, anche se questa notizia necessiterebbe di ulteriori verifiche.

L’addio di Zimmermann, ingegnere tedesco arrivato in Ferrari undici anni fa e responsabile del progetto motore di nuova generazione dal marzo 2023, assume contorni particolarmente gravi se consideriamo il suo ruolo di artefice del motore “Superfast” e la sua fama di “mago dell’ibrido”. La sua expertise nell’elettrificazione, elemento cardine della rivoluzione regolamentare 2026, rappresentava un asset strategico che Maranello non poteva permettersi di perdere.

Ancora più preoccupante è il tempismo di questo esodo. A quattro mesi dal debutto delle nuove power unit che dovranno gestire il 50% della potenza endotermica e il 50% di quella elettrica, con carburanti eco-sostenibili e architetture completamente ridisegnate, Ferrari si ritrova orfana dei due principali architetti del suo progetto motore. Schmidt, responsabile dello sviluppo endotermico, completa un quadro di defezioni che rischia di compromettere anni di lavoro.

Le voci che filtrano dal paddock sono inquietanti. I maligni sostengono che si tratti di una “fuga” non essendo stati risolti i problemi che il 6 cilindri turbo si sta portando dietro con scelte di progetto molto estreme. Alla ricerca di pressioni e temperature mai raggiunte prima in camera di combustione, sarebbero stati necessari alcuni interventi sulle testate per evitare guai di affidabilità. Se confermato, questo scenario dipingerebbe una Ferrari già in ritardo sulla tabella di marcia, con problemi strutturali che potrebbero pregiudicare la competitività nel prossimo ciclo tecnico.

Ma c’è un’altra lettura possibile, forse ancora più inquietante. E se dietro questo esodo ci fosse la mano di Frédéric Vasseur? Il team principal francese, confermato al vertice del Reparto Corse dopo mesi di speculazioni, potrebbe aver orchestrato deliberatamente questi “addii” una volta presa visione dei risultati deludenti delle simulazioni sulla power unit 2026. Un’epurazione mascherata da fuga volontaria, dove la narrazione dell’esodo verso Audi servirebbe a coprire quella che in realtà sarebbe una ristrutturazione forzata.

Questa ipotesi spiegherebbe diversi elementi anomali: il tempismo simultaneo delle partenze, la rapidità con cui Vasseur ha promosso Gualtieri a pieni poteri, e soprattutto la mancanza di tentativi concreti di trattenere figure così strategiche. Se i dati delle simulazioni indicassero un deficit sostanziale rispetto a Mercedes – come suggeriscono alcune indiscrezioni – Vasseur potrebbe aver preferito un reset completo piuttosto che tentare correzioni in corsa con un team che aveva già fallito gli obiettivi.

La risposta di Vasseur, che affida pieni poteri a Enrico Gualtieri, assumerebbe così una luce diversa: non più una scommessa sulla continuità interna, ma il consolidamento del potere nelle mani di chi ha dimostrato fedeltà assoluta rifiutando le lusinghe di Binotto. Un manager che, avendo respinto offerte economiche superiori, garantisce quella lealtà incondizionata necessaria per ripartire da zero senza contestazioni interne.

Il rischio di questa strategia, se confermata, sarebbe enorme. Sacrificare esperienza e know-how consolidato sull’altare del rinnovamento può trasformarsi in un boomerang devastante quando mancano solo quattro mesi al debutto delle nuove vetture. Vasseur starebbe giocando una partita ad altissimo rischio: se il reset dovesse fallire, la responsabilità ricadrebbe interamente su di lui, avendo deliberatamente smantellato una struttura che, seppur problematica, aveva comunque anni di esperienza sul progetto.

Il parallelo con quanto accaduto in passato è impietoso. Ferrari ha sistematicamente perso figure chiave nei momenti di svolta regolamentare: da James Allison nel 2016 a Simone Resta nel 2018, fino all’esodo attuale. Un pattern che evidenzia una incapacità strutturale di trattenere i talenti quando la pressione aumenta e le sfide tecniche si fanno più complesse. Ma questa volta potrebbe esserci una differenza sostanziale: non più fuga di cervelli, ma “pulizia etnica tecnica”.

Per Binotto e Audi, invece, si tratta di un colpo magistrale. L’ex team principal Ferrari sta costruendo un dream team tecnico attingendo proprio da quella Maranello che lo ha defenestrato. Un’operazione che conferma come il mercato degli ingegneri sia ormai equiparabile, se non superiore per importanza strategica, a quello dei piloti. E se Binotto sapesse che questi tecnici sono stati “spinti” fuori più che attirati? La sua conoscenza profonda delle dinamiche interne di Maranello potrebbe avergli permesso di intercettare il momento perfetto per colpire.

La dimensione social di questa crisi non può essere ignorata. I tifosi, già provati da anni di delusioni, vedono nell’ennesimo esodo la conferma di una Ferrari che ha totalmente smarrito la propria identità vincente.

Il 2026 si profila quindi come l’ennesimo anno zero per il Cavallino. Con Mercedes che sussurra di essere già avanti nello sviluppo, Honda che certamente parte da una base e una conoscenza consolidata e Red Bull-Ford pronta a giocarsi le proprie carte, Ferrari rischia di presentarsi al via del nuovo ciclo tecnico con un deficit che potrebbe protrarsi per anni. L’emorragia di competenze tecniche – dai motoristi agli aerodinamici – delinea un quadro di instabilità strutturale che va ben oltre le singole defezioni.

La verità emergerà solo con il tempo. Se nel 2026 Ferrari dovesse presentare una power unit competitiva, Vasseur sarà celebrato come il visionario che ha avuto il coraggio di tagliare i rami secchi e la cui gestione, alla lunga, si sarebbe rivelata vincente. Se invece il Cavallino dovesse arrancare nelle retrovie, questa sarà ricordata come l’ennesima purga autolesionista di una scuderia che ha perso la capacità di gestire le transizioni tecniche con la necessaria continuità.

L’arrivo di Hamilton (che ultimamente parla più di quanto si mangi bene in Italia che delle problematiche e delle difficoltà che sta riscontrando in factory e in pista) doveva rappresentare il catalizzatore della rinascita ma rischia paradossalmente di trasformarsi nell’ennesima operazione di facciata se non supportata da una struttura tecnica all’altezza. E mentre Maranello cerca di tamponare l’emorragia – o forse la sta deliberatamente provocando – i rivali consolidano. È il destino crudele di chi, invece di dettare il passo, è costretto perennemente a inseguire. O peggio, di chi distrugge per ricostruire, senza la certezza di saperlo fare meglio.