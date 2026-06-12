GP Barcellona 2026: chi supererà l’esame di maturità della stagione?

Monaco ha raccontato una storia. Barcellona potrebbe raccontarne un’altra. O forse confermarla. Perché il Circuit de Barcelona-Catalunya resta ancora oggi uno dei test più completi dell’intero calendario di F1, una pista capace di esporre pregi e difetti delle monoposto come poche altre.

Non è un tracciato estremo in una sola direzione. È una sintesi quasi perfetta delle caratteristiche richieste a una vettura moderna: curve veloci in appoggio, sezioni tecniche, cambi di direzione e un lungo curvone finale che continua a mettere sotto pressione gomme e aerodinamica.

Il risultato? Un circuito da medio-alto carico aerodinamico, dove conta la capacità della monoposto di generare deportanza senza pagare eccessivamente in termini di efficienza.

Il primo settore premia vetture precise e ben bilanciate. Il secondo è probabilmente il tratto più indicativo dell’intero mondiale, con una sequenza di curve medio-veloci dove il carico fa davvero la differenza. Il terzo settore, infine, è tortuoso e richiede trazione, stabilità e una gestione perfetta degli pneumatici.

Non a caso Barcellona è da sempre considerata una sorta di esame di maturità tecnico.

Energia e gomme: i due giudici del weekend

Se Monaco aveva nascosto alcuni limiti grazie alle sue caratteristiche uniche, la pista catalana rischia invece di amplificarli.

L’efficienza energetica richiesta è elevata e rappresenta uno degli aspetti più delicati del fine settimana. Un fattore che potrebbe tornare a pesare soprattutto sulle squadre che finora hanno mostrato qualche difficoltà nella gestione della power unit lungo la distanza.

A questo si aggiunge il tema gomme. Barcellona è tradizionalmente una delle piste più severe dell’anno per gli pneumatici e la gestione del degrado sarà determinante tanto in qualifica quanto in gara.

Mercedes parte davanti

Se c’è una squadra che arriva in Catalogna con il vento in poppa è Mercedes.

L’aggiornamento introdotto in Canada ha mostrato segnali incoraggianti e il layout spagnolo sembra sposarsi perfettamente con le caratteristiche della monoposto tedesca. Il maggior carico disponibile potrebbe fare la differenza nelle lunghe curve in appoggio, mentre la gestione degli pneumatici, uno dei punti di forza della vettura nel 2026, potrebbe trasformarsi in un’arma importante domenica.

Anche il ritorno a un assetto più rigido potrebbe aiutare George Russell a ridurre il distacco dal compagno di squadra Kimi Antonelli, sempre più protagonista di questa stagione.

Oggi, sulla carta, Mercedes è la squadra da battere.

Ferrari, arriva il momento della verità

Per Ferrari quello di Barcellona è un weekend che vale molto più dei punti in palio.

La Scuderia porta infatti aggiornamenti importanti tra ala anteriore, fondo e FTM, in un tentativo sempre più evidente di correggere i limiti emersi nella prima parte della stagione.

Le caratteristiche del circuito potrebbero teoricamente aiutare la monoposto di Maranello. La pista catalana premia infatti la percorrenza e le curve veloci, ambiti nei quali la monoposto di Maranello si è spesso mostrata più competitiva rispetto ai tracciati stop&go.

Ma esiste anche il rovescio della medaglia.

L’impatto energetico del circuito rischia infatti di riaprire una delle ferite ancora aperte della stagione Ferrari. E poi c’è il tema freni. Le indiscrezioni parlano di un possibile passaggio ai dischi Carbone Industrie per Charles Leclerc, una soluzione che potrebbe aiutare a risolvere alcuni problemi emersi nelle ultime uscite.

La sensazione è che questo GP possa dirci molto sul futuro immediato della stagione Ferrari. Se gli aggiornamenti funzioneranno, Maranello potrà rilanciare le proprie ambizioni. In caso contrario, il rischio è che il distacco dai migliori diventi sempre più difficile da colmare.

Attenzione a Red Bull e McLaren

Come spesso accade, guai a escludere Max Verstappen.

Storicamente Red Bull ha sempre trovato terreno fertile a Barcellona e gli ultimi riscontri raccolti a Monaco sembrano indicare una RB22 in crescita. Sul giro secco la vettura appare più vicina ai riferimenti e Verstappen resta sempre un fattore quando si tratta di estrarre il massimo dal pacchetto tecnico.

I dubbi riguardano semmai il passo gara e la gestione del degrado, aspetti che a Miami avevano evidenziato qualche fragilità.

McLaren, invece, arriva con la reputazione di avere uno dei migliori telai della griglia. Le caratteristiche di Barcellona ricordano per certi versi Suzuka, una delle piste dove la monoposto di Woking aveva impressionato maggiormente.

Se il problema affidabilità non tornerà a bussare alla porta, la squadra britannica ha tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta al vertice.

Un weekend che può cambiare le gerarchie

Barcellona raramente mente.

Dopo settimane di circuiti particolari, cittadini o anomali, il mondiale torna su una pista che premia semplicemente la qualità del progetto. Aerodinamica, gomme, efficienza energetica, bilanciamento: tutto viene messo sotto la lente d’ingrandimento.

Ed è per questo che il GP di Barcellona potrebbe rappresentare uno spartiacque della stagione.

Per alcuni sarà la conferma delle proprie certezze.

Per altri, l’inizio di domande molto scomode.