Per mesi si è raccontata una storia semplice. Troppo semplice.

Lewis Hamilton arriva in Ferrari con sette titoli mondiali, un curriculum che nessuno può avvicinare e l’ambizione di riportare il Cavallino al vertice. La Ferrari, dal canto suo, accoglie il pilota più vincente della storia recente sperando che la sua esperienza possa colmare quel vuoto che da anni separa Maranello dal titolo mondiale.

La realtà, però, si è rivelata molto diversa.

Il primo anno è stato una sofferenza. Per Hamilton, per la Ferrari e per chiunque immaginasse una favola immediata. Ed è proprio qui che nasce la lettura più interessante offerta dall’ingegner Giorgio Stirano ai microfoni di Pit Talk.

Secondo l’ex tecnico di Formula 1, il vero cambiamento visto nel 2026 non nasce da una modifica tecnica o da un aggiornamento aerodinamico. Nasce da un cambiamento di approccio.

«Hamilton è riuscito a trovare degli spazi e a portare la squadra progressivamente più vicina a lui. Lo vedi tranquillo nel comportamento, perché da inglese ha finalmente capito come funzionano gli spaghetti, come si devono far cuocere.»

Una frase che può far sorridere, ma che in realtà descrive perfettamente il problema.

La Ferrari non è la Mercedes

Per anni Hamilton ha vissuto all’interno di una struttura quasi militare come quella Mercedes. Un’organizzazione anglosassone, rigorosa, metodica, costruita attorno a procedure consolidate e a una cultura aziendale estremamente precisa.

Ferrari è altro.

Ferrari è velocità, passione, pressione mediatica, politica interna, aspettative nazionali. È un ambiente che può divorare anche i professionisti più preparati.

E Stirano ritiene che Hamilton sia arrivato a Maranello con la convinzione di poter trasferire il metodo vincente della Mercedes.

«Io sono convinto che, da buon inglese, sia andato in Ferrari pensando: “Arrivo io, sistemo tutti”. E lì ha trovato qualche problema, evidentemente più di quelli che si aspettava.»

È probabilmente qui che si nasconde il vero fallimento del 2025.

Non una questione di velocità pura. Non una questione di adattamento alla monoposto. Ma l’impatto con una realtà completamente diversa da quella che aveva conosciuto per oltre dieci anni.

La lezione più difficile

La differenza tra un campione e un fuoriclasse spesso emerge proprio nei momenti difficili.

Secondo Stirano, Hamilton ha capito che il metodo della conquista non avrebbe funzionato.

Ha incassato critiche.

Ha accettato sconfitte.

Ha dovuto sopportare una stagione che, per un pilota del suo livello, è stata probabilmente una delle più frustranti della carriera.

«Siccome lui è intelligente, uno che vince tutti quei titoli mondiali non è certo un fesso, ha cominciato a imparare la lezione. Ha trangugiato palate di cose poco piacevoli.»

Ed è qui che qualcosa è cambiato.

Hamilton non ha più cercato di trasformare la Ferrari nella Mercedes. Ha iniziato invece a capire la Ferrari dall’interno.

Una differenza enorme.

Il rischio Leclerc

C’è poi un altro aspetto che aleggia sul box Ferrari e che potrebbe diventare il tema dominante della seconda parte di stagione.

Quando Hamilton trova equilibrio, storicamente diventa un avversario complicatissimo anche per i compagni di squadra.

È successo con Alonso.

È successo con Button.

È successo soprattutto con Rosberg.

La sua forza non è soltanto la velocità, ma la capacità di occupare spazio mentale.

Di consumare energie.

Di costringere chi gli sta accanto a vivere costantemente sotto pressione.

Per questo motivo i segnali arrivati da Monaco e dal Canada meritano attenzione. Perché se Hamilton sta davvero completando il suo processo di integrazione a Maranello, la sfida interna potrebbe diventare molto più dura di quanto Leclerc immagini.

E forse il vero banco di prova non sarà la velocità della SF-26.

Sarà capire chi dei due piloti riuscirà a mantenere la lucidità quando la pressione inizierà a salire davvero.

Perché Hamilton, dopo un anno passato a capire come si cuociono gli spaghetti, sembra aver finalmente trovato la ricetta giusta.