F1 | Ferrari, per fortuna siamo quasi alla fine della stagione

In F1 mancano due appuntamenti al termine della stagione, e meno male verrebbe da dire, perchè vedere una Ferrari così in difficoltà fa ogni volta male ai tanti tifosi della Rossa. Un mondiale che verrà ricordato senza dubbio tra quelli più deludenti in questi ultimi anni, dove per il Cavallino anche arpionare un podio sta risultando quasi una sorte di “mission impossible”. E fa parecchio sorridere sentire Vasseur che si va in Qatar o a Abu Dhabi per vincere. O frasi come “Le qualifiche hanno compromesso la gara.”

Purtroppo la situazione è questa in casa Ferrari! Ed ancora una volta tra errori d’assetto in qualifica e di strategie in gara, la Rossa se ne esce a mani vuote o quasi. E dov’è la novità verrebbe da dire? Anche quando c’è la possibilità di poter centrare almeno un podio, il muretto box ci mette del suo e va ancora una volta a danneggiare il GP di Leclerc.

Si, perchè il monegasco come sempre da oltre il 100% di se stesso, ma se non hai una squadra che ti supporta nel modo adeguato si è sempre punto e a capo! L’errore strategico in quel di Las Vegas è stato quello di aver ritardato troppo la sosta di Charles (tre giri dopo Piastri), e quindi una volta rientrato in pista Leclerc si è ritrovato dietro al pilota della McLaren ed Antonelli.

Poi complice una SF-25 troppo carica a livello di carico ha impedito al monegasco di sorpassare sia Piastri che Antonelli. Ma in qualche modo la bravura di Charles è quella di limitare sempre i danni in un modo o nell’altro. Per quanto riguarda Hamilton il copione è totalmente diverso. Il sette volte campione del mondo di F1 ha collezionato un altro weekend difficile, in una stagione che vedrà l’inglese (salvo miracoli) concludere senza nemmeno un podio.

Matematicamente parlando la Ferrari è ancora in lizza per il secondo posto nei costruttori, ma la realtà dei fatti è quella che la Rossa non può far meglio del quarto posto. In quel di Las Vegas mancava il passo gara, e la stessa cosa sarà così nei restanti GP in Qatar ed ad Abu Dhabi. Vasseur ha affermato che il passo c’era, si, ma non un passo da podio. In tutto ciò però c’è una notizia positiva in casa Ferrari: la stagione è quasi giunta al termine. Ancora due GP di agonia, e poi finalmente non si sentirà più parlare di SF-25.

