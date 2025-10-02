F1 | Perché Leclerc non lascerà mai Ferrari: la verità sul casco

I continui rumors sul monegasco (eccesivi forse, come abbiamo riportato qui: Leclerc-Ferrari 2027: quando la normalità diventa scandalo) che manda in avanscoperta il suo manager a sondare nuovi terreni per farlo correre con McLaren, Mercedes AMG o Aston Martin, tendono purtroppo a dimenticare il motivo – o meglio, i motivi – per cui crediamo che Leclerc non abbandonerà così facilmente la Scuderia Ferrari, almeno fino a quando non riuscirà ad avere il titolo di campione del mondo.

Di motivi per andarsene Leclerc ne ha, ne ha davvero tanti visti gli anni di pochissime gioie e molti tormenti da quando corre per la Rossa. Ma secondo me ha due motivi molto validi per restare, e sono lì, scritti in bella vista sul suo casco.

Il primo motivo si chiama “Jules Bianchi”, suo grande amico nonché padrino e mentore, che se n’è andato a Suzuka il 17 luglio 2015 ma che è stato uno dei primi talenti della all’epoca neonata Ferrari Driver Academy e quindi presumibilmente sarebbe approdato in Ferrari se non ci fosse stato l’incidente.

Il secondo, forse più importante, si chiama Hervé, o come c’è scritto sul casco: “Papa”. Sfido chiunque a dire “una bugia bianca” a un padre in fin di vita e poi non dover dare oltre il massimo per cercare di rimediare, rispetto al dire al padre di aver firmato con la Ferrari quando ciò sarebbe accaduto solo con 15 mesi di anticipo.

New 2025 helmet babyyyyyy. I’m sure it will be a fast one pic.twitter.com/Y4igmpJMh9 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) January 27, 2025

Le nostre sono solo supposizioni ma tiene conto di una cosa che spesso e volentieri ci dimentichiamo, come riportano certi vili commenti che riguardano la perdita di Roscoe da parte di Hamilton: sotto quel casco e quelle tute che troppe volte scambiamo per armature da gladiatori ci sono delle persone reali, persone reali con sentimenti reali e che forse portano fardelli che nessuno vede.