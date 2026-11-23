Nel WEC la notizia era nell’aria già da diversi giorni, oggi è arrivata l’ufficialità: il gruppo Stellantis ha annunciato la chiusura del programma endurance di Peugeot, con effetto immediato. Il modo peggiore per concludere un progetto che si è rivelato fin da subito pieno di complessità. Più bassi che alti, tanti problemi, poca gloria. Ma andiamo con ordine: già in passato Peugeot aveva annunciato il ritiro dall’attività endurance nei prototipi con poco preavviso. Era il 2012 quando la casa del Leone (ora un leoncino a dir poco indifeso) annunciava l’addio al campionato prototipi dopo aver già realizzato la nuova vettura, la 908 Hybrid4. Fu a dir poco un fulmine a ciel sereno.

E questa volta accade la stessa identica cosa: una nuova versione della 9X8 già pronta, che aveva già svolto diversi test, con ingenti investimenti per cercare di risalire la china nel WEC dal 2027. Non solo: ci sono anche due line-up di piloti competitivi che si ritrovano senza un sedile, gente del calibro di Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Alex Quinn, Paul Di Resta, Nick Cassidy e Robert Shwartzman. Magari riusciranno a trovare un altro posto nel WEC, però di sicuro credevano fortemente nel progetto della casa francese, altrimenti non avrebbero firmato o rinnovato il contratto con Peugeot.

300 milioni di euro di buoni motivi per convincere i vertici di Stellantis a chiudere i rubinetti del motorsport: è quanto costerebbe ogni anno al gruppo la divisione sportiva, secondo le stime circolate nei giorni scorsi. Il primo taglio colpisce il mondiale endurance. Poi toccherà alla Formula E, dove Opel e Citroën chiuderanno al termine della stagione 2027. Lancia dovrebbe invece restare nei rally con il programma clienti. Ma per quel che riguarda il WEC sono stati anche i risultati ottenuti in pista in queste cinque stagioni a far dire basta al programma endurance.

Solo quattro podi conquistati nel mondiale endurance e tutti i “joker” a disposizione utilizzati per cercare di migliorare la vettura ma senza i risultati sperati. All’inizio la 9X8 rappresentava un concetto unico, senza l’ala posteriore, ed esordì nel 2022. Poi arrivò la versione “EVO”, introdotta nel 2024 con l’ala posteriore. Nulla cambiò in termini di risultati: non arrivò quella svolta tecnica in cui i tecnici della casa del Leone tanto speravano. Mancava la prestazione e mancava anche l’affidabilità. Forse però quello che ha fatto ancor più male sono stati i fallimenti nelle 24 Ore di Le Mans disputate da quando Peugeot era tornata nel WEC, davanti ai propri tifosi e ai vertici di Stellantis, come sempre presenti nei box.

Già da diversi mesi, in occasione della 24 Ore di Le Mans 2026, parlavamo della possibilità di un ritiro di Peugeot, nonostante le continue rassicurazioni da parte dei vertici di Stellantis. Oltre al dispiacere di veder uscire un marchio che ha fatto la storia delle corse endurance, dispiace molto pensare alle tante persone che rischiano di restare senza un lavoro, anche se il gruppo assicura di volerle ricollocare al suo interno. Ai vertici di Stellantis sembra importare soprattutto far quadrare i conti e dividere eventuali utili con gli azionisti. Un disastro sportivo che forse si poteva evitare, sia in termini di risultati sia a livello umano? E se il progetto 2027 fosse stato quello vincente? Purtroppo non ci sarà risposta, né su quello che sarebbe potuto accadere in pista né sulle ricadute positive per il WEC e per il prestigio di un marchio storico come Peugeot.

Un colosso dell’automotive che sta facendo acqua da tutte le parti da quando è nato, non solo a livello di risultati sportivi ma anche nei volumi di vendita su scala globale. Una fusione, quella tra PSA e FCA, che non si doveva fare. Chiuso il programma motorsport, quale sarà la prossima mossa di Stellantis? Chiudere stabilimenti in giro per l’Europa e licenziare migliaia di dipendenti nelle fabbriche? L’unica cosa positiva che potrebbe succedere sarebbe scorporare alcuni marchi da questa nave che sta affondando, in primis quelli italiani come Alfa Romeo, Lancia e Maserati. Prima che sia troppo tardi. Le voci su una possibile cessione di Maserati circolano da tempo, anche se l’amministratore delegato Antonio Filosa le ha sempre smentite.

Alberto Murador