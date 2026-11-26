Il V8 torna in Formula 1 e con lui torna la promessa più facile da vendere: il rumore. Venerdì 20 novembre la FIA ha annunciato l’accordo unanime con Formula One Management, squadre e costruttori sul quadro tecnico delle power unit 2030: un 2,1 litri turbo, ibrido ridotto, carburanti sostenibili, monoposto più leggere. Il presidente Mohammed Ben Sulayem ha parlato di un ritorno al DNA del campionato, «riportando il sound, l’emozione e le corse pure». Alberto Sabbatini, ex direttore di Autosprint, frena l’entusiasmo proprio sul punto che piace di più ai tifosi.

«Il sound è assicurato mica tanto. Chiaramente questa scelta è stata fatta per semplificare i motori ma anche per garantire più sound. Però il fatto che ci sia un turbo significa che c’è una specie di filtro acustico sull’emissione dei tubi di scarico.»

È il nodo che i comunicati evitano. La turbina sta sullo scarico e si mangia una parte dell’energia dei gas, quindi anche di quel suono acuto che ricordiamo dal 2006 al 2013, gli anni degli ultimi V8. Lo ha detto con onestà anche Oscar Piastri: contento di essere stato ascoltato, non è sicuro che i nuovi motori suoneranno come quelli con cui è cresciuto. La BBC è andata oltre, scrivendo che i 2030 dovrebbero avere un suono simile a quello di oggi. Un aumento netto del volume, tra l’altro, avrebbe messo in difficoltà le gare in città come Miami e Las Vegas, che per la Formula 1 valgono parecchio.

Il V8 aspirato che non c’è

Il motore del 2030 è un compromesso, e Sabbatini lo racconta partendo da chi lo ha voluto.

«Sono dei motori 8 cilindri che sono stati voluti personalmente da Ben Sulayem. Lui avrebbe voluto i motori aspirati, per dare massimo risalto alla rumorosità e al sound, però alla fine Federazione e costruttori sono dovuti scendere a qualche compromesso col turbocompressore, che è standardizzato su tutta la produzione automobilistica di serie e quindi serve a dare un po’ più di efficienza al motore, a gestire potenze specifiche più elevate.»

I fatti gli danno ragione. Il presidente della FIA aveva spinto per un aspirato senza turbo e senza parte elettrica. Il turbo è rimasto per soddisfare i costruttori e per contenere i consumi: senza, servirebbero serbatoi più grandi e auto più pesanti al via. Anche la cilindrata è figlia di un calcolo economico. Il 2,1 litri nasce aggiungendo due cilindri ai 1.6 V6 di oggi, così chi ha già sviluppato l’attuale architettura non riparte da zero.

Più termico, meno batteria

Il paragone che propone Sabbatini è con il 2009, la stagione del primo KERS.

«Noi immaginiamo questi motori come quelli del 2009, quando apparve il primo KERS. Quelli erano motori aspirati, però siamo un po’ su quella falsariga lì. Il motore sarà un 2,1 litri 8 cilindri a V con il turbo e con un recupero di energia semplice, tipo KERS: questo è quello che si sa. L’idea è quella di passare a dei motori dove il 70-80% della potenza venga garantito dal termico.»

I numeri circolati dopo l’accordo vanno in quella direzione. La parte elettrica scende da 350 a 200 kW, e solo metà sarà sempre disponibile: l’altra metà resta riservata alla modalità sorpasso. Con un termico intorno ai 780 cavalli, il motore a combustione tornerebbe a garantire tra i tre quarti e l’85% della potenza, contro la divisione quasi a metà del regolamento 2026. Il limite di peso della power unit scenderà a 150 kg, una trentina in meno di oggi.

Il ritorno al termico ha un obiettivo preciso: togliere ai piloti la gestione esasperata dell’energia, quella che quest’anno ha fatto parlare di corse poco “pure” e che a Las Vegas è costata la vittoria ad Antonelli, rimasto senza carica nel finale. Su questo il 2030 promette di più che sul rumore.

Tre anni per decidere

Il testo definitivo andrà al Consiglio mondiale FIA di Shanghai, a dicembre, e diversi dettagli sono ancora da scrivere. Sabbatini non si aspetta risposte rapide.

«I dettagli ulteriori forse arriveranno strada facendo; forse non li sanno neanche loro, hanno tre anni per decidere come definirlo.»

La FIA parla di un suono che «risuoni con i tifosi», formula prudente che non promette decibel. La scelta del V8 turbo ha senso per i costi, per il peso e per restituire ai piloti una macchina da spingere. Chi però aspetta di risentire l’urlo dei motori di metà anni Duemila rischia di restare deluso, e la Formula 1 farebbe bene a dirlo da subito: vendere il 2030 come il ritorno del sound di una volta, sapendo che il turbo resta, vuol dire preparare un’altra delusione per il pubblico.