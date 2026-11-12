Scalabroni: «Mansell-Prost, così crollò la Ferrari del 1990»

Nel 1990 la Ferrari andò vicina al titolo con una macchina disegnata in buona parte da Enrique Scalabroni. L’ingegnere argentino era a Maranello dal settembre 1989 come capo progettista di telaio e aerodinamica, la monoposto era la 641 e al volante c’erano Alain Prost e Nigel Mansell. Arrivarono sei vittorie, cinque del francese e una dell’inglese, e un mondiale perso a Suzuka nel contatto alla prima curva tra Prost e Ayrton Senna. Tra i due ferraristi, invece, un equilibrio non si trovò mai: basta ricordare il via di Estoril, con Mansell che dalla pole stringe Prost verso il muretto e apre la strada alle McLaren.

Interpellato su come si gestì quella rivalità, e su cosa possa insegnare alla Ferrari di oggi, alle prese con le tensioni tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton in vista del 2027, Scalabroni parte da come andò a finire.

«In quel tempo là la situazione non è stata risolta, perché è venuta la caduta di tutto il sistema per quel problema. Dopo è andato via Mansell, e meno di un anno dopo è dovuto andare via anche Prost. Dunque tutto quello che era stato fatto di positivo dal punto di vista degli investimenti della Ferrari, della progettazione della vettura, dello sviluppo della vettura, della parte di ingegneria, tutto è crollato.»

Le date gli danno ragione. Mansell lasciò Maranello a fine 1990 per tornare alla Williams. Prost fu licenziato meno di un anno dopo, tra il GP del Giappone e l’ultima gara del 1991 ad Adelaide, dopo aver paragonato la sua 643 a un camion; per quell’ultima corsa al suo posto salì Gianni Morbidelli. Il 1991 della Ferrari si chiuse senza vittorie, e per rivedere un pilota del Cavallino campione del mondo si sarebbe dovuto aspettare il 2000.

Adelaide 1986, vista dalla Williams

Per spiegare cosa succede quando due prime guide si dividono la stessa squadra, Scalabroni torna a un’esperienza vissuta da dentro. Nel 1986 lavorava alla Williams, dove era arrivato l’anno prima, e il mondiale si decise all’ultima gara in Australia.

«Posso dirle quello che era successo fra Mansell e Piquet, che hanno perso anche lì l’ultima corsa in Australia, quando si poteva vincere il campionato, perché si sono divisi i punti fra Mansell, Piquet e Prost. Prost era della McLaren, però siccome vinceva sempre uno dei tre, praticamente sono arrivati all’ultima corsa con la possibilità di vincere per ognuno dei tre.»

Ad Adelaide il pomeriggio cambiò in pochi giri. Prost si era fermato nella prima metà di gara per una foratura. Poi la gomma posteriore di Keke Rosberg, alla sua ultima corsa in Formula 1, perse il battistrada e subito dopo quella di Mansell esplose sul rettilineo a piena velocità. La Williams richiamò Nelson Piquet per un cambio gomme precauzionale e Prost vinse gara e titolo, con due punti su Mansell e tre su Piquet. Nel ricordo di Scalabroni il cedimento ha anche una spiegazione tecnica, che resta la sua lettura da progettista.

«La Goodyear aveva messo i pneumatici in Kevlar, e il Kevlar non lavora a compressione. Loro consideravano che la struttura di un pneumatico lavora a trazione per la pressione interna, però quando c’è un impatto la parete laterale lavora a compressione, specialmente con i cordoli.»

Il primo, il secondo e la vita in gioco

La lezione, per lui, non riguarda le gomme. Riguarda le gerarchie, che funzionano solo se i piloti le accettano davvero.

«Tutto va bene se i piloti accettano la condizione che devono avere in circuito, ossia che uno è il primo e l’altro il secondo […]. Però questo è molto facile dirlo fra noi; è molto difficile farlo capire a gente che si sta giocando la vita: “Io mi gioco la vita perché deve vincere l’altro?”. Dunque, quando sono presi dall’ambizione e dall’innamoramento di sé stessi, a livello alto non accettano più nessuno vicino. Questa è una cosa molto difficile per tutti, non è un problema solo della Ferrari.»

Il guaio, aggiunge, comincia prima ancora del semaforo verde. Comincia quando si firmano i contratti.

«Il problema più grosso è che i direttori sportivi e quelli che prendono la decisione di mettere sotto contratto i piloti promettono le stesse cose a ognuno. […] Al secondo non dicono “tu devi lavorare da secondo”; gli diciamo: “Sì, sì, siete liberi, tu puoi vincere, l’altro può vincere, dopo vediamo”. E loro due hanno la stessa storia, e dopo succede: “Ah no, se lui deve alzare il piede per me… ma io non lo alzo per lui, perché a me hanno detto che sono altrettanto libero”.»

Gli esempi non mancano e non riguardano solo Maranello: la Williams degli anni d’oro, la McLaren, la Mercedes di Hamilton e Nico Rosberg. L’unica squadra che secondo Scalabroni ha potuto lasciare libertà ai suoi piloti senza pagarne il prezzo è stata la Red Bull con Max Verstappen. Diverso è il caso del giovane che arriva senza pretese e poi sorprende tutti, come Kimi Antonelli, entrato in Mercedes da esordiente e campione del mondo al secondo anno.

Leclerc e Hamilton, la stessa trappola?

Il paragone con l’oggi è inevitabile. In Messico Hamilton partiva dalla pole, Leclerc lo ha attaccato al primo giro, sono finiti fuori pista entrambi e la Ferrari ha perso una probabile doppietta: ha vinto Verstappen. Hamilton ha chiesto un chiarimento serio dentro la squadra. Tutti e due sono sotto contratto anche per il 2027, e nessuno dei due ha mai dato segno di voler correre da secondo.

Il 1990 insegna che la velocità, da sola, non tiene in piedi una squadra: quella Ferrari ce l’aveva e si è sfaldata in dodici mesi. A Fred Vasseur spetta adesso la scelta che allora nessuno fece fino in fondo, dire con chiarezza a uno dei due che deve aspettare. Ma chi, tra un sette volte campione del mondo che non ha più anni da regalare e un pilota cresciuto nel vivaio di Maranello, è disposto ad alzare il piede per l’altro?