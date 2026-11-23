La Ferrari lascia Las Vegas con qualcosa di peggio dei punti persi: l’immagine di una squadra che continua a farsi male da sola e di un capo che, nel momento più delicato, sembra chiamarsi fuori. Il contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton fotografa la crisi. Le parole di Fred Vasseur nel dopogara la rendono ancora più preoccupante.

Il team principal ha tutto il diritto di arrabbiarsi. Ha anche il dovere di intervenire. Quello che convince molto meno è il modo in cui distribuisce le responsabilità: severissimo con i piloti, senza un’analoga riflessione pubblica sull’efficacia della propria gestione.

Al punto più basso della convivenza tra i due ferraristi servirebbe un’assunzione di responsabilità da parte di chi comanda. Da queste dichiarazioni emerge soprattutto un atto d’accusa contro chi sta nell’abitacolo.

L’errore di Leclerc non assolve Vasseur

Al giro 38, in curva 7, Leclerc ha provocato un contatto con il compagno ed è stato penalizzato di dieci secondi. Hamilton ha chiuso settimo, Charles decimo. È un danno concreto per la Ferrari, e il richiamo del team principal alla responsabilità dei piloti ha un fondamento evidente.

Questo, però, non esaurisce il problema. L’errore di guida riguarda chi lo commette; la gestione di un conflitto che si ripete riguarda anche chi dirige la squadra.

Proprio su questo punto la posizione di Vasseur si fa debole. Trattare l’accaduto esclusivamente come una mancanza dei piloti permette di descrivere l’ultimo episodio, lasciando fuori dall’analisi il percorso che ha portato fin lì. E quel percorso comprende necessariamente il lavoro del team principal.

Charles deve rispondere della propria manovra. Vasseur deve rispondere dei risultati della propria gestione. Le due responsabilità possono esistere contemporaneamente.

«Sono loro che guidano»: una difesa imbarazzante

«Noi li catechizziamo ma vanno in macchina loro. Sono loro che guidano».

È il passaggio più discutibile dello sfogo di Vasseur a Sky Sport Italia.

Presa alla lettera, è una constatazione ovvia. Certo che guidano loro. Nessuno pretende che Vasseur azioni il volante al posto di Leclerc o freni al posto di Hamilton. Il suo mestiere consiste nel creare le condizioni perché due piloti della stessa squadra riescano a competere senza distruggere il risultato comune.

Rivendicare di averli richiamati all’ordine non basta a dimostrare di aver gestito bene la situazione. Un dirigente si valuta anche da ciò che riesce a ottenere dopo aver parlato, soprattutto quando il problema è già noto.

Se il messaggio viene ripetuto e il conflitto continua a esplodere, occorre interrogarsi sulla sua efficacia, sull’autorevolezza di chi lo trasmette e sugli strumenti utilizzati. Fermarsi alla constatazione che al volante ci sono altri suona come una difesa del proprio operato.

Per chi occupa il vertice sportivo della Ferrari, una difesa imbarazzante.

Il Messico era già stato un avvertimento

La collisione di Las Vegas arriva dopo il precedente del Messico e il chiarimento organizzato in Brasile. Lo stesso Vasseur ha ricordato i messaggi trasmessi ai piloti, anche durante la gara americana. La tensione era conosciuta, affrontata e considerata abbastanza seria da richiedere un confronto.

La ricaduta certifica il fallimento di quel tentativo di gestione. I piloti conservano tutte le loro responsabilità ma il capo non può presentarsi come un semplice spettatore del conflitto. La gestione di Vasseur è parte del problema che ora promette di risolvere.

Vasseur ha anche spiegato la difficoltà di congelare le posizioni in una gara condizionata dalle scie. È un’osservazione che va considerata: la soluzione non si riduce a vietare qualsiasi sorpasso. Resta però il compito di ottenere comportamenti compatibili con l’interesse della squadra, dentro una situazione complessa.

Un team principal esiste precisamente per affrontare queste difficoltà. Annunciare un altro chiarimento e possibili provvedimenti può essere necessario. Presentarlo come risposta sufficiente, dopo quanto già accaduto, lascia aperta la questione principale: che cosa deve cambiare nella gestione di Vasseur?

Le «scelte diverse» e la fiducia che si consuma

Pesa ancora di più la risposta data a Sky alla domanda su quanto fosse prevedibile arrivare a questa situazione dopo l’ingaggio di Hamilton:

«No, se l’avessi saputo avremmo dovuto fare scelte diverse».

Quella frase non autorizza a inventare scenari di mercato o a stabilire quale pilota il francese avrebbe voluto altrove. Consente però una valutazione sulla comunicazione: evocare pubblicamente scelte diverse, nel mezzo della crisi, mette in discussione la coppia che si è chiamati a guidare.

La lettura che ne esce è quella di un responsabile che prende le distanze dal progetto proprio quando dovrebbe dimostrare di saperlo governare. Un messaggio devastante per la fiducia interna: chi dovrebbe tenere insieme la squadra finisce per rendere pubblica la propria sfiducia.

Hamilton e Leclerc hanno l’obbligo di rispettarsi. Vasseur ha quello di far funzionare la loro convivenza professionale. Non deve garantire amicizia, né può assicurare l’assenza assoluta di errori. Deve però costruire un rapporto di lavoro credibile e intervenire quando quel rapporto si deteriora.

Limitarsi a denunciare un’incomprensione tra i due non è ancora una risposta gestionale.

Il rispetto per Maranello vale anche per chi comanda

Richiamare il lavoro delle persone in fabbrica, dei meccanici e degli ingegneri è legittimo. Sono loro a pagare, insieme alla squadra, il prezzo dei punti buttati. Vasseur lo ha sottolineato anche nelle dichiarazioni ufficiali del dopogara.

Proprio per rispetto verso quel lavoro, però, l’analisi deve arrivare fino al vertice. Maranello merita piloti responsabili e una direzione capace di riconoscere dove il proprio intervento non ha funzionato.

Una multa può punire un comportamento e una sfuriata può sfogare la rabbia. Nessuna delle due, da sola, ricostruisce la fiducia o dimostra che il problema sia stato risolto.

Per questo il dopogara di Vasseur lascia una sensazione così negativa. Nel momento in cui sarebbe servita una guida capace di tenere insieme fermezza e autocritica, si sono sentite soprattutto accuse.

La Ferrari ha bisogno di un capo che chieda conto ai piloti e renda conto del proprio lavoro con la stessa severità. Finché la responsabilità verrà raccontata soltanto come qualcosa che appartiene a chi guida, il rischio sarà quello di ritrovarsi davanti all’ennesimo chiarimento, all’ennesimo richiamo e all’ennesima crisi.

Vasseur può pretendere molto da Hamilton e Leclerc. Deve cominciare a pretendere altrettanto da se stesso.