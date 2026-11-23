Quello di Las Vegas è stato un Gran Premio decisamente scoppiettante. E no, non ci riferiamo soltanto a quanto successo in gara, che di emozioni ce ne ha regalate parecchie: parliamo soprattutto di tutto quello che è successo lontano dalla bandiera a scacchi.

Eravamo quasi convinti che tensioni e incomprensioni tra piloti fossero ormai un’esclusiva di casa Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che continuano a regalarci esempi non proprio brillanti di gestione dei rapporti all’interno di una squadra (e che anche a Las Vegas sono tornati a toccarsi). E invece, a quanto pare, c’è qualcun altro che non ha proprio intenzione di lasciarci senza materiale da commentare. Questa volta, però, non si tratta di compagni di box ma di due acerrimi rivali: Max Verstappen e George Russell.

Che tra i due non scorra buon sangue non è certo una novità, basta ricordare il Qatar 2024 e Barcellona 2025. Quanto successo in questo weekend ha però aggiunto un nuovo, succosissimo capitolo a una rivalità che, a giudicare dagli ultimi sviluppi, sembra tutt’altro che vicina alla conclusione.

FP3, il contatto e il dito medio

Tutto è iniziato durante le FP3. A dare il via alle danze, almeno stando a quanto ci è dato sapere, è stato Verstappen, che ha ben pensato di mostrare il dito medio al pilota Mercedes subito dopo un duello ravvicinato. Ma facciamo un passo indietro. Sul lungo rettilineo della Strip l’olandese della Red Bull ha superato Russell mentre il britannico si preparava al giro lanciato, una situazione in cui tra i piloti vale di solito un tacito accordo tra gentiluomini. Una volta davanti, Verstappen ha cambiato più volte traiettoria, ha frenato prima del previsto e ha spostato ancora la vettura proprio in frenata, all’ingresso di curva 14, mettendo il rivale in una situazione tutt’altro che semplice. Russell, per evitare il tamponamento, si è infilato all’interno: c’è stato un leggero contatto e Verstappen è finito largo. Una manovra che l’olandese evidentemente non ha gradito e alla quale, poco dopo, ha risposto con un gesto tanto eloquente quanto poco consentito: il dito medio rivolto al pilota Mercedes, affiancandolo sul rettilineo.

L’episodio è inevitabilmente finito sotto investigazione e si è chiuso con un semplice warning a Verstappen: i commissari hanno giudicato imprevedibile il suo cambio di direzione in frenata, al di sotto degli standard di guida richiesti ma non abbastanza grave da meritare una penalità più severa. Del gesto, che la diretta televisiva non aveva mostrato, nel verdetto non c’è traccia. Chissà se si sia trattato di una decisione un po’ troppo leggera. Quel che è certo è che la vicenda non è andata giù a Russell, che dopo le qualifiche, pur dichiarandosi d’accordo con la decisione dei commissari, non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una bella frecciatina al rivale ai microfoni di Sky Sport Italia:

«Penso che il warning vada bene. Non c’è niente nel regolamento che vieti di superare qualcuno che sta iniziando il suo giro. Ma quando lo fai, stai fregando quella persona. E lui lo fa settimana dopo settimana con tanti piloti, e tutti lo accettano. Io non accetterò che qualcuno mi freghi così e poi se ne vada in giro come se fosse più grande e migliore di tutti gli altri. Qualcuno deve tenere testa a quel tipo.»

La gara e le risate via radio

E veniamo al Gran Premio di Las Vegas. Se pensavamo che i toni tra i due si fossero finalmente abbassati, beh, ci sbagliavamo di grosso. In pista non si sono viste particolari scorrettezze, nonostante i continui sorpassi e controsorpassi per la testa della corsa: i due si sono scambiati la testa della corsa a ripetizione. Una battaglia che, almeno inizialmente, ci aveva quasi indotto a pensare che tra loro fosse tornato un po’ di sereno. Almeno fino a quando, a due giri dalla fine, il pilota Mercedes non ha bloccato le ruote in curva 5 mentre provava a infilare il compagno di squadra Kimi Antonelli per il secondo posto, finendo contro le barriere e scivolando in nona posizione. A quel punto Verstappen, che aveva visto tutto nello specchietto, non ha perso occasione per aprirsi via radio, lasciandosi andare a un sarcastico «Ahah, bravo! Mio Dio…» tra le risate. Se qualcuno aveva pensato a una ritrovata pace tra i due, Verstappen si è premurato di dissipare ogni dubbio.

Il vero “attacco” però è arrivato soltanto dopo, nella conferenza stampa post-gara. Interpellato sulle parole del rivale, l’olandese non ha certo scelto la via della diplomazia e gli ha lanciato una frecciata in perfetto stile Max. Del resto, non ci aspettavamo nulla di diverso:

«Il punto è che lui parla molto fuori dalla pista e, onestamente, a me non dà fastidio, perché è talmente al di sotto del mio livello che per me non ha senso provare a mettermi a discutere di queste cose. Quindi non mi dà fastidio.»

E, come se non bastasse, il quattro volte campione del mondo ha rincarato ulteriormente la dose:

«E oggi il karma è stato bastardo. È stato davvero fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Mi sono detto: “Fantastico, la mia giornata sta solo migliorando”. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo per primo, la mia giornata era completa.»

Se in pista i due hanno dato vita a una battaglia senza particolari scorrettezze, fuori dalla monoposto la rivalità è tutt’altro che archiviata. E Verstappen non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione per ricordarlo.

Se da una parte questo continuo botta e risposta alimenta lo spettacolo e, ammettiamolo, ci regala anche qualche momento piuttosto divertente, dall’altra è difficile non chiedersi se tra i due sia rimasto almeno un briciolo di stima reciproca. Qui non si parla più soltanto di sorpassi, lotte per la posizione o qualche ruota a ruota un po’ troppo acceso: ogni occasione sembra buona per lanciarsi una frecciatina, anche a monoposto ormai parcheggiate. Quella che in pista è una rivalità sportiva sembra essersi trasformata, almeno in parte, in una questione decisamente personale. E se per noi spettatori è quasi uno spettacolo nello spettacolo, resta da capire fino a quando i due riusciranno a tenerla entro questi limiti.

Con il Qatar e Abu Dhabi ancora da correre, è difficile immaginare che la tensione cali. E se Las Vegas è stato solo un assaggio di quello che può succedere in pista e fuori tra Verstappen e Russell, prepariamoci: potremmo non aver ancora visto nulla.