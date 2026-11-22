A Las Vegas non poteva che finire così: una roulette. Solo che, invece della pallina, a girare vorticosamente sono state le monoposto. Sorpassi, controsorpassi, strategie, penalità, contatti e colpi di scena. Cinquanta giri in cui il leader cambiava più spesso della combinazione vincente al casinò. E alla fine, a incassare tutto, è stato il solito Max Verstappen.

Prima ancora di parlare di pista, però, vale la pena soffermarsi sullo spettacolo. La Strip, con le sue luci, i colori e la gigantesca Sphere sullo sfondo, sembrava proiettarci in un altro emisfero, forse addirittura in un videogioco. Un giro del mondo concentrato in una sola strada: la Tour Eiffel di Parigi, Venezia con i suoi richiami a Piazza San Marco, hotel monumentali e insegne luminose. Mancava soltanto il passaporto per affrontare il giro di ricognizione.

Poi si sono spente le luci e lo spettacolo è diventato decisamente più interessante.

Verstappen parte dalla pole e prova a mettere ordine nel caos ma George Russell, Isack Hadjar e persino Arvid Lindblad hanno qualcosa da ridire. Il giovane della Racing Bulls ha dimostrato di avere coraggio e velocità e viaggiava stabilmente tra i primi cinque, poi la sua serata finisce nel modo più beffardo. Si ferma ai box durante la Safety Car, entrata in pista per il contatto tra Sergio Pérez e Rafael Câmara, e poco dopo perde il controllo della monoposto mentre cerca di riportare in temperatura gli pneumatici ancora freddi. Un testacoda che lo lascia fermo e lo costringe al ritiro.

A Las Vegas, evidentemente, anche scaldare le gomme può diventare una giocata ad alto rischio. Che peccato, Lindblad! Dai, ragazzo: i numeri li hai, e la prossima volta la giocata potrà essere quella vincente.

Nel frattempo, in casa Red Bull qualcuno deve aver ricordato a Hadjar che il compagno di squadra si chiama Verstappen. Il francese parte aggressivo, arriva a giocarsi la testa della corsa e mette persino in difficoltà Max. Dal muretto però gli chiedono di non perdere tempo in battaglie interne. La strategia di squadra viene prima dell’ambizione personale. Vasseur, prendi esempio!

Alla ripartenza dopo la Safety Car, poi, l’alettone anteriore della monoposto di Hadjar si rompe e la gara prende definitivamente una brutta piega. Dal sogno di una serata da protagonista al quindicesimo posto finale, con tanto di penalità inflitta a fine gara: Isack, benvenuto a Las Vegas!

Davanti, intanto, la Mercedes sembra avere le carte giuste per sbancare il tavolo. Russell continua a scambiarsi la leadership con Verstappen, mentre Kimi Antonelli prepara la sua rimonta. Il campione del mondo, il più veloce in qualifica ma partito sesto per la penalità di cinque posizioni legata alla sostituzione della power unit, perde terreno nei primi giri con la gomma media, poi si inserisce nella lotta per la vittoria e dimostra ancora una volta di avere qualcosa in più del semplice talento.

Al giro 34 Lando Norris passa Russell, mentre Oscar Piastri continua la sua rimonta. L’australiano, partito diciassettesimo dopo la penalità in griglia, si ritrova progressivamente nelle posizioni che contano. La McLaren, dopo una prima parte di gara complicata, sembra finalmente essersi svegliata: la Safety Car aveva già rimescolato le carte e il team di Woking ha capito che al tavolo c’era ancora una fiche da giocare.

Capitolo Ferrari. O, per meglio dire, capitolo Lewis Hamilton contro tutti: avversari, commissari e compagno di squadra. Lewis riceve dieci secondi di penalità per aver lasciato la pista traendo vantaggio nella battaglia con Norris. Dopo la sosta ai box si ritrova addirittura quattordicesimo. Risale, lotta e prova a rimettere insieme una gara che sembra nata sotto una cattiva stella.

Poi arriva il momento meno edificante della serata. Al giro 38, in curva 7, Charles Leclerc e Hamilton si ritrovano a battagliare tra loro e finiscono per entrare in contatto. Lewis viene mandato in testacoda, Charles riceve dieci secondi di penalità per aver causato la collisione. Insomma, mentre gli avversari provano a vincere il Gran Premio, le due Ferrari sembrano impegnate in una gara parallela: quella a chi riesce a complicarsi maggiormente la vita. Complimenti, continuate pure così!

Davanti, invece, il finale è da cardiopalma. Russell, nel tentativo di superare Antonelli al giro 48, blocca le ruote e finisce contro le barriere. Riesce a ripartire con la retromarcia ma precipita in nona posizione. Un errore pesantissimo proprio quando la Mercedes sembrava avere due carte vincenti in mano.

L’ultimo colpo di scena tocca ad Antonelli. Il giovane italiano, che fino a quel momento si era giocato la vittoria con Verstappen, resta improvvisamente senza potenza nel finale. A tradirlo è una scelta di gestione dell’energia finita male, come ha ammesso lui stesso. Per restare dietro a Max, preparare il sorpasso decisivo e conservare l’Overtake Mode, nel penultimo giro alza il piede prima di curva 14. Quando torna sul gas il sistema svuota la batteria invece di ricaricarla e Kimi, all’inizio dell’ultimo giro, esce dalla chicane praticamente a secco. Norris e Piastri lo passano. La vittoria sfuma, e con lei anche il podio.

A sorridere è Verstappen, che porta a casa il suo terzo successo a Las Vegas con appena 0,639 secondi su Norris. Piastri chiude terzo: una doppia festa McLaren, con l’australiano protagonista di una rimonta straordinaria dalla diciassettesima posizione. Antonelli si consola con il quarto posto.

Meritano una menzione speciale anche Pierre Gasly, quinto con una gara di grande sostanza, e Franco Colapinto, sesto. Per Alpine è un risultato pesante, soprattutto considerando le difficoltà attraversate durante la stagione.

Las Vegas lascia una lezione interessante: in una Formula 1 in cui la gestione dell’energia può decidere un sorpasso, una posizione o addirittura una vittoria, la macchina più veloce non basta. Bisogna sapere quando attaccare e soprattutto quando non toccare nulla.

Antonelli lo ha imparato nel modo più doloroso. Verstappen, invece, sembra conoscere perfettamente le regole del casinò: sa quando rischiare e quando incassare.

La roulette di Las Vegas gira ancora. E Max, per ora, continua a puntare sul numero vincente.

Next stop: Qatar (Gran Premio confermato, nonostante le tensioni geopolitiche nell’area).

Stay tuned!