Per mesi James Vowles ha spiegato al paddock che il cost cap, così com’è costruito, costringe chi insegue a spendere decine di milioni in cose che in pista non si vedono: sistemi, processi, organizzazione. Il 25 novembre la FIA gli ha dato ragione nel modo più beffardo. La Williams ha sforato il tetto di spesa del 2025 proprio su quel genere di costi, e pagherà con una multa e con una fetta di galleria del vento.

Per una squadra che ha fatto del cost cap la sua battaglia politica, anche una cifra così piccola pesa.

Sforamento del cost cap: i numeri della Williams

L’Accepted Breach Agreement firmato il 23 novembre e reso pubblico due giorni dopo certifica uno sforamento di 627.000 sterline, pari allo 0,48% del tetto 2025, che partiva da una base di 135 milioni di dollari. È una violazione minore, perché resta sotto la soglia del 5%, accompagnata da una violazione procedurale: il rendiconto annuale consegnato da Grove era inesatto. Il documento della FIA indica due voci precise, cioè i costi delle attività del personale, legali e finanziarie esclusi dal calcolo e le rettifiche sulle scorte di magazzino diventate inutilizzabili.

La sanzione ha tre parti. Una multa di cui non è stato reso noto l’importo, da versare entro 30 giorni. Le spese dell’indagine a carico della squadra. E soprattutto un taglio dell’1,5% ai test aerodinamici, galleria del vento e CFD, per dodici mesi: il coefficiente che regola il tempo concesso alla Williams scende dal 90 all’88,5% fino al 23 novembre 2027.

La Federazione ha riconosciuto la buona fede della squadra, la collaborazione durante l’istruttoria e l’assenza di qualsiasi vantaggio sportivo. Degli undici team controllati, nove sono risultati in regola. L’altra eccezione è l’Alpine, multata per una violazione soltanto procedurale: errori nella rendicontazione senza alcuno sforamento.

La Williams ha affidato la sua versione a un comunicato:

Team statement. pic.twitter.com/reBlD2KIT8 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) November 25, 2026

«La violazione riguarda costi amministrativi sostenuti per modificare la nostra struttura societaria. Ritenevamo che questi costi fossero esclusi dal cap. Dopo le discussioni con la FIA abbiamo accettato di risolvere la questione in linea con la loro interpretazione, secondo cui quei costi andavano inclusi.»

La trappola vista da Grove

Per capire perché questo caso pesa più dei suoi numeri bisogna tornare al weekend di Sepang, all’inizio di ottobre. In conferenza stampa Vowles aveva descritto così la condizione della sua squadra:

«Con il cost cap non spendo soldi per la macchina, spendo decine di milioni solo per i sistemi di base, per sapere dove si trova un pezzo in fabbrica. Quei soldi non vanno alla macchina, non vanno a un aggiornamento. Vanno a sistemi che mi servono solo per fare le cose basilari. Siamo presi nella trappola del cost cap.»

Lo sforamento è nato esattamente lì, tra uffici, contratti, personale amministrativo e magazzino di un’azienda che si sta riorganizzando, lontano da qualsiasi pezzo della macchina. La squadra che chiede più spazio per ricostruire le proprie fondamenta è stata sanzionata per aver contato fuori dal tetto una parte dei costi di quella ricostruzione.

Sarebbe comodo leggerci la prova che Vowles ha torto. A me sembra piuttosto una conferma involontaria della sua diagnosi: quando rimettere in piedi un’organizzazione costa così tanto, decidere che cosa sta dentro e che cosa sta fuori dal cap diventa a sua volta una variabile competitiva. Detto questo, la FIA non poteva fare altro. Un tetto di spesa che perdona le interpretazioni in buona fede finirebbe per premiare le interpretazioni più fantasiose, e la stessa Alpine, nel suo comunicato, ha ammesso che alcune esclusioni restano aperte all’interpretazione di ciascun team.

Una multa leggera, un taglio che pesa

Sulla carta la sanzione è proporzionata. La Red Bull, che nel 2021 aveva superato il tetto di 1,86 milioni di sterline, pagò 7 milioni di dollari e perse il 10% dei test aerodinamici. La stessa Williams era già finita davanti alla Cost Cap Administration per il 2021, con una multa da 25.000 dollari per aver consegnato il rendiconto oltre la scadenza.

Arriva però nel momento peggiore. La Williams che chiuse il 2025 al quinto posto, con due podi di Carlos Sainz, oggi è nona nel mondiale costruttori con 16 punti dopo 21 gare, e Vowles stesso ha ammesso gli errori dell’inverno e un passo indietro. Il taglio coprirà l’intero sviluppo della macchina 2027, cioè la stagione in cui Grove deve dimostrare che il 2026 è stato un incidente di percorso. E colpisce proprio la galleria del vento, l’unico strumento di recupero già scritto nel regolamento: la scala che concede più ore a chi sta dietro è quella che Frédéric Vasseur aveva citato a Sepang come risposta alle richieste di Vowles.

La proposta di Vowles, una scala di spesa legata alla classifica ribattezzata “ADUO per i team”, è arrivata sul tavolo della F1 Commission a metà novembre. Per entrare in vigore nel 2027 servono sei squadre favorevoli e quelle dichiarate sono cinque: Williams, Alpine, Aston Martin, Audi e Cadillac. Chi si oppone adesso ha un argomento facilissimo da spendere: il team che chiede di poter spendere di più non è riuscito a restare dentro il tetto attuale. È un argomento ingeneroso, perché confonde un errore contabile con una tesi sulla competitività. In politica però funzionano spesso proprio gli argomenti ingenerosi.

La frase che chiude il comunicato

Resta l’ultima riga del comunicato:

«Siamo sempre stati e continueremo a essere convinti sostenitori del cost cap, che naturalmente richiede controlli accurati per essere efficace.»

Può essere letta come un atto di fedeltà alla regola appena violata. Oppure come un avviso: se la Williams accetta di pagare per lo 0,48%, si aspetta lo stesso rigore su tutti, a partire da chi ha strutture e uffici contabili molto più grandi dei suoi. La squadra non lo dice, e la FIA ha dichiarato in regola gli altri nove team.

Se perfino il più convinto difensore del tetto di spesa riesce a interpretarlo male in buona fede, il cost cap è diventato anche una gara di contabilità, combattuta lontano dalla pista. Lì partono avvantaggiati i team con gli uffici amministrativi più grandi, e viene da chiedersi per quanto la F1 potrà chiamare livellamento un sistema che chiede alle squadre piccole di vincere prima in ufficio e poi in pista.