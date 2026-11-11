Cadillac in vendita: tre miliardi per zero punti

Zero punti in classifica e un cartellino da tre miliardi di dollari. Due numeri che raccontano bene la Formula 1 di oggi e ancora meglio la Cadillac, che alla prima stagione nel mondiale si ritrova già al centro di una possibile vendita. Dal 3 novembre la stampa economica americana scrive che Mark Walter, il miliardario che controlla la squadra attraverso TWG Global, sta valutando di cedere una parte della sua quota. Secondo tre persone vicine alla trattativa, la richiesta parte da almeno 3 miliardi di dollari e gli interessati sarebbero almeno sette. Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale né un accordo firmato. In pista, intanto, la squadra resta l’unica ancora a secco dopo il Brasile, dove Valtteri Bottas non è nemmeno partito per un problema alla macchina.

Tre mesi che hanno cambiato tutto

Per capire come si è arrivati qui bisogna tornare all’estate. Il 12 agosto la Cadillac ha sostituito il team principal Graeme Lowdon, che guidava il progetto dal dicembre 2024, con Marcin Budkowski, ex direttore esecutivo dell’Alpine con un passato in Ferrari, McLaren e alla FIA. Pochi giorni dopo, alla vigilia del Gran Premio d’Olanda, TWG Motorsports aveva chiuso il discorso così:

«TWG non sta valutando la vendita del team Cadillac né di nessun’altra parte di TWG Motorsports».

Il 28 ottobre, alla vigilia del Gran Premio del Messico, la squadra ha annunciato il rinnovo di Sergio Pérez fino al 2029. Sei giorni dopo sono uscite le prime indiscrezioni sulla vendita, e il 4 novembre il Guardian ha raccontato di colloqui con Fenway Sports Group per un’operazione di maggioranza da oltre 2 miliardi di sterline. Anche la stampa finanziaria statunitense ha indicato il gruppo di John Henry tra i pretendenti.

L’impero di Walter e l’indagine federale

La Cadillac è solo un pezzo di un impero sportivo molto più grande, e quell’impero è sotto pressione. Il gioiello resta il baseball: i Los Angeles Dodgers, rilevati nel 2012 per 2,15 miliardi di dollari e oggi valutati attorno ai 7,8 miliardi dopo due World Series consecutive. Il resto si sta muovendo. Walter ha avviato la cessione dei Los Angeles Lakers, a poco più di un anno dall’acquisto, e della sua quota del 12,8% nel Chelsea, mentre anche le Los Angeles Sparks della WNBA sono in vendita.

Sullo sfondo c’è un’indagine del Dipartimento di Giustizia americano su alcune compagnie assicurative del gruppo, tra cui Delaware Life e Clear Spring Life and Annuity. Gli inquirenti vogliono capire se i fondi degli assicurati siano stati investiti in modo improprio in società collegate, per circa 20 miliardi di dollari tra prestiti e investimenti che non sarebbero stati dichiarati in modo adeguato. Non è stata formulata alcuna accusa, TWG respinge ogni addebito e la squadra di Formula 1 non risulta coinvolta. Il contesto però pesa, e aiuta a capire perché una partecipazione così giovane possa finire sul mercato.

Chi compra e che cosa compra

Tra i nomi circolati il più concreto è quello di Fenway Sports Group, che possiede il Liverpool e i Boston Red Sox e nel motorsport ha già il 50% della RFK Racing in NASCAR. Dalle parti di Walter, però, sembrano preferire una cessione di minoranza, che permetta di incassare senza perdere il controllo. Sono due scenari molto diversi: nel primo cambia il padrone, nel secondo entra un socio. Il modello di riferimento è quello di Lawrence Stroll all’Aston Martin, che negli anni ha fatto entrare nuovi investitori tenendo per sé i diritti di voto e le decisioni chiave. Nel paddock è circolato anche il nome di Christian Horner, ormai accostato a qualunque squadra in cerca di soci o di una guida, senza che finora sia emerso nulla di concreto.

La ripartizione delle quote non è mai stata resa pubblica. Le stime più diffuse attribuiscono il 67% a Walter, il 3% a Dan Towriss, amministratore delegato della squadra, e il 30% a General Motors, che fornisce personale e infrastrutture e sviluppa la power unit con cui la Cadillac vuole emanciparsi dal motore Ferrari usato oggi. Chiunque entri dovrà fare i conti con GM. Il marchio sulla macchina è il suo, e senza un rapporto solido con Detroit tre miliardi diventerebbero una scommessa molto più rischiosa.

Tre miliardi per una squadra ancora ferma a zero punti sembrano tanti. La logica dell’operazione però è un’altra. TWG e GM hanno pagato agli altri team 450 milioni di dollari di quota anti-diluizione per entrare come undicesima squadra e, secondo le stime, hanno investito oltre un miliardo tra la sede di Silverstone e quella di Fishers, in Indiana. Le indiscrezioni parlano anche di una perdita attorno ai 400 milioni per questa prima stagione. Chi compra oggi non paga i risultati. Paga uno degli undici posti di una griglia chiusa, con un tetto ai costi che rende le squadre sempre più simili alle franchigie dello sport americano: le valutazioni medie dei team, secondo le stime della stampa economica, superano già i 3,4 miliardi. Quei posti valgono tanto proprio perché sono pochi, e chi li vende lo sa benissimo.

Il sedile di Bottas dentro la trattativa

La vendita si incrocia con l’altra grande questione aperta in casa Cadillac: chi correrà accanto a Pérez nel 2027. Il messicano, sei vittorie in carriera e 300 gran premi festeggiati proprio a Città del Messico, al momento del rinnovo ha ringraziato Towriss e Mark Reuss di General Motors. In Brasile ha liquidato così l’ipotesi di un nuovo socio:

«Non credo che cambierà in alcun modo la struttura».

Bottas, invece, aspetta ancora che la squadra eserciti l’opzione sul suo contratto pluriennale. Il finlandese, 37 anni e dieci vittorie in carriera, ha vissuto una stagione durissima: nove ritiri prima del Brasile e l’incidente di Città del Messico, alla curva 1, causato dalla rottura della sospensione anteriore sinistra, che gli è costato una contusione al ginocchio. A Interlagos si è detto tranquillo:

«Nella mia testa dovrebbe andare tutto bene. È quello per cui ho firmato, sul lungo periodo, e non ho sentito niente di diverso».

Ha aggiunto che le scelte sul futuro passano dal consiglio di amministrazione, che a suo dire non si è ancora riunito per decidere.

Herta, la superlicenza e i legami con Towriss

Il nome che circola con più insistenza è quello di Colton Herta, 26 anni, vincitore di gare in IndyCar e collaudatore della squadra. A Interlagos, nel suo sesto turno di libere della stagione al posto di Pérez, il californiano ha conquistato il 40° punto necessario per la superlicenza, dopo un errore di calcolo sui suoi vecchi risultati americani che lo aveva lasciato a quota 39 dopo il Messico. In quella sessione ha girato a 0″904 da Bottas. In Formula 2, dove si è trasferito quest’anno per prepararsi, è soltanto diciannovesimo. Marc Hynes, dirigente della Cadillac, lo ha difeso così:

«La Formula 2 è difficile. Ci sono ragazzi cresciuti insieme dai kart, conoscono tutte le piste, conoscono benissimo le gomme. Le libere sono una buona occasione per accumulare chilometri, e lui è migliorato ogni volta».

Non tutti sono d’accordo. Ralf Schumacher ha definito inutili quei turni di libere, ha bocciato la stagione di Herta in Formula 2 e ha indicato Leonardo Fornaroli, campione di Formula 3 e Formula 2 e legato alla McLaren, come candidato più meritevole. C’è poi un dettaglio che spiega quanto Herta sia legato a questo ambiente: dal 2021 la sua monoposto in IndyCar con Andretti era sponsorizzata da Gainbridge, marchio di Group 1001, la società che allora era guidato proprio da Towriss. Nel paddock si dice che la decisione possa arrivare attorno al Gran Premio di Las Vegas.

Gli altri pretendenti non mancano. Frederik Vesti, riserva della Mercedes, nelle libere del Messico ha chiuso terzo a 111 millesimi da Antonelli e si è candidato apertamente, con l’appoggio di George Russell:

«Ha fatto un ottimo lavoro. So che sta lottando duramente per avere una possibilità con la Cadillac e credo che se la meriti».

Nella lista c’è anche Yuki Tsunoda.

Un pilota americano per un socio americano

Le due partite, quella societaria e quella sportiva, finiscono per toccarsi. In casa Cadillac l’identità americana funziona: sponsor e tifosi rispondono meglio quando la squadra spinge su quel tasto, e Herta ne è il simbolo naturale. Con un costruttore e un pilota americani, un investitore cresciuto nello sport professionistico statunitense come Fenway completerebbe un pacchetto facile da vendere. Viene allora da chiedersi quanto la scelta del secondo pilota dipenda dal cronometro e quanto da una presentazione agli investitori.

Bottas ha fatto peggio di Pérez, anche se con una macchina che si è rotta troppo spesso per giudicarlo davvero. Sacrificarlo per Herta ha senso solo se l’americano è pronto, e la sua stagione in Formula 2 non lo dice. Diventa invece una scelta logica se l’obiettivo è rendere la Cadillac più appetibile per chi deve firmare un assegno da miliardi. Una squadra nata per portare l’America in Formula 1 rischia di scoprire che, nel mondo delle franchigie, il valore si costruisce prima nei consigli di amministrazione e solo dopo in pista. Resta da capire per quanto tempo un marchio come Cadillac potrà restare a zero punti prima che anche tre miliardi comincino a sembrare troppi.