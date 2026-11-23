Oliver Bearman ha ventuno anni, ha già portato una Ferrari in zona punti in un Gran Premio e oggi è l’unico pilota della griglia 2027 senza un annuncio ufficiale. La Haas lo vuole, lui vuole restare e sull’ingaggio nessuno ha alzato la voce. Eppure la firma non arriva, perché l’ostacolo sta scritto nel contratto di un altro: l’opzione di Lewis Hamilton sul 2028. Finché quella porta la può aprire o chiudere un uomo solo, la Ferrari chiede ai suoi giovani di aspettare senza dire fino a quando. Bearman pretende una risposta prima di legarsi un altro anno, e fa bene.

L’unico senza firma

Nel giorno dedicato ai media a Las Vegas il pilota inglese non ha nascosto il fastidio:

«È sicuramente un po’ deludente, e quando nella squadra c’è gente che si chiede perché non sei ancora stato annunciato, la situazione non è ideale. Non solo per loro, anche per me, a livello mentale. Ci stiamo lavorando, e posso solo dire che sono un po’ deluso di essere qui senza niente da dirvi, perché non ci sono scuse.»

E poco dopo:

«Lo dimostra il fatto che sono l’unico a non essere stato annunciato per l’anno prossimo. Anche se posso dirvi che, toccando ferro, l’anno prossimo correrò con la Haas, il fatto che non sia ufficiale è semplicemente deludente.»

Il team principal Ayao Komatsu ha escluso qualsiasi dubbio sul sedile del 2027. Già in Messico aveva definito le intenzioni delle due parti «pienamente allineate» e aveva liquidato come «assurdità» le voci su richieste economiche fuori misura. Sul prossimo anno, quindi, non discute nessuno. Il problema è l’anno dopo.

Il nodo è il 2028

Bearman lo aveva lasciato intendere già ad Austin, parlando di questioni contrattuali «fuori dalle mie mani», affidate al suo management e alla Ferrari, che sul suo futuro ha «molta voce in capitolo» perché è stata lei a portarlo in Formula 1. Poi aveva detto senza giri di parole dove vuole arrivare:

«Tra le squadre di centro gruppo la Haas è quella con cui voglio stare e in cui vedo il mio futuro. A un certo punto, però, sento di essermi guadagnato l’occasione di guardarmi intorno e cercare una squadra tra le prime quattro. E con il mio legame con la Ferrari, quello sarebbe il mio obiettivo finale.»

Tradotto in linguaggio contrattuale: se Maranello non è in grado di garantirgli il sedile del 2028, dopo tre stagioni in prestito alla Haas, Bearman vuole essere libero di separarsi dalla Ferrari. È il «quadro più ampio» a cui il pilota ha accennato più volte, ed è lì che la trattativa si è incagliata.

Una porta che apre solo Hamilton

Quella garanzia, oggi, la Ferrari non può darla. Charles Leclerc a giugno ha rinnovato per più stagioni, con un accordo che lo lega a Maranello almeno fino a tutto il 2028. L’altro sedile è di Hamilton, che in Canada ha confermato di avere un contratto almeno per il 2027. Secondo Sky Sports il sette volte campione del mondo ha anche un’opzione unilaterale per il 2028. Decide lui, e soltanto lui.

A Las Vegas gli hanno chiesto se durante l’inverno si parlerà di rinnovo. Non ci ha nemmeno pensato, ha risposto: è a metà contratto e di solito se ne discute nell’ultimo anno. Hamilton compirà 42 anni a gennaio e al via del 2028 ne avrebbe 43. Lui ripete di essere «costruito diversamente» e sogna di correre il primo Gran Premio del Ruanda, atteso all’inizio del prossimo decennio.

Sarebbe ingeneroso trattarlo come un peso. Hamilton è terzo nel Mondiale con 267 punti, ha vinto a Barcellona e dopo un 2025 senza podi nei Gran Premi è tornato competitivo. Proprio questo complica i piani della Ferrari: il sedile del 2028 dipende da una scelta che con ogni probabilità arriverà a stagione 2027 inoltrata. Nel frattempo i ragazzi cresciuti in casa restano in sala d’attesa.

Due ragazzi per un sedile

A stringere ancora di più gli spazi c’è Rafael Câmara. Il brasiliano è nella Ferrari Driver Academy dalla fine del 2021, ha vinto la Formula 3 nel 2025 e guida la classifica di Formula 2 con sette punti su Nikola Tsolov, a due appuntamenti dalla fine. La Haas lo ha preso con un contratto pluriennale dal 2027 e, dopo l’uscita anticipata di Esteban Ocon, lo ha fatto debuttare già in Brasile. Ha la stessa età di Bearman e porta lo stesso marchio di fabbrica.

Bearman la mette così:

«Abbiamo la stessa età. Ovviamente Rafa ha meno esperienza di me in Formula 1. Credo che per la Ferrari sia anche un bene vedere chi vuole mettere in macchina nel medio termine. Il mio obiettivo è mettermi nella posizione migliore perché quello sia io.»

Detta con diplomazia, è la descrizione di una selezione interna. La Ferrari ha due candidati nella stessa squadra cliente, con la stessa macchina, e potrà confrontarli giro dopo giro. Per Câmara, esordiente, è un’occasione d’oro. Per Bearman è un rischio concreto. Un’altra stagione in una Haas settima tra i costruttori (lui è tredicesimo con 23 punti), accanto a un debuttante che dal confronto ha solo da guadagnare. Basterebbe qualche gara con il brasiliano davanti per far scendere le sue quotazioni proprio mentre a Maranello si decide.

Il precedente Leclerc

Finora l’unico pilota dell’Academy arrivato fino a un sedile da titolare in Ferrari è Leclerc. A lui bastò un anno in Sauber, nel 2018, perché la Scuderia cercava un giovane da affiancare a Sebastian Vettel al posto di Kimi Räikkönen. Bearman il paragone lo conosce bene:

«È tutta una questione di tempismo, giusto? Charles è rimasto lì un anno, ha fatto un’ottima stagione che gli ha dato quell’opportunità. Nel mio caso le cose non sono andate così. È sempre una questione di tempi, è la realtà della Formula 1.»

Il rosso, del resto, lo ha già indossato. A Jeddah, nel 2024, a diciotto anni, sostituì all’ultimo momento Carlos Sainz, operato di appendicite, e chiuse settimo. Da allora la Ferrari gli ha dato due stagioni di Haas e nessuna data.

Garanzia o libertà

La richiesta di Bearman si riduce a questo: la Ferrari gli promette il sedile del 2028 oppure lo lascia libero di cercarsi un posto altrove. La prima strada oggi Maranello non la controlla, perché la chiave ce l’ha Hamilton. Resta la seconda. Chi la scambia per ingratitudine dimentica come funziona la Formula 1: nelle squadre di vertice i sedili si liberano di rado, e quando succede li prende chi è pronto in quel momento.

La stessa Ferrari che a Las Vegas ha dovuto fare i conti con l’ennesimo contatto tra Leclerc e Hamilton, con un dopogara durissimo di Fred Vasseur, deve anche pianificare il dopo Hamilton. Una squadra che fatica a governare il presente fa una scelta rischiosa se, per non decidere, lascia andare il futuro che ha costruito con le proprie mani.

A Maranello conviene chiederselo adesso, finché le carte sono ancora in tavola: se a fine 2027 Hamilton decidesse di restare, quanti dei due ragazzi cresciuti in casa sarebbero ancora lì ad aspettarlo?