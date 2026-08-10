Antonelli: “Un endurance con Verstappen sarebbe fantastico”

Il leader del mondiale piloti si racconta oltre la Formula 1: gli piacerebbe correre un endurance insieme a Max Verstappen, che nel frattempo gli ha consigliato di restare concentrato sulla stagione in corso. Una passione, quella per le GT, che Antonelli condivide anche con il padre Marco, ex pilota e oggi team principal di AKM Motorsport, e che lo porta a sognare un test al Nordschleife.

Mentre guida il mondiale di Formula 1 con 50 punti di vantaggio, Kimi Antonelli si concede un pensiero al futuro lontano dai weekend di gara: correre un endurance insieme a Max Verstappen. “Mi piacerebbe fare una gara di endurance con Max, insieme. Penso che sarebbe fantastico”, ha raccontato il pilota della Mercedes, aggiungendo di considerare l’olandese “un compagno di squadra davvero interessante” per un’esperienza del genere.

Per ora, però, resta un progetto rimandato. Secondo quanto riferito, lo stesso Verstappen gli avrebbe consigliato di concentrarsi sulla stagione in corso, rimandando ogni discorso sull’endurance a tempi migliori: un invito alla pazienza che Antonelli, diciannovenne al comando del campionato piloti, sembra aver accolto senza difficoltà, forte di un vantaggio di 50 punti su Lewis Hamilton.

Il terreno comune tra i due non è casuale. Verstappen ha già debuttato nelle GT3 vincendo alla Nürburgring Nordschleife su una Ferrari 296 dell’Emil Frey Racing, per poi tornare quest’anno alla 24 Ore del Nürburgring con una Mercedes-AMG GT3 Evo del team Winward, insieme a Dani Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer: equipaggio in testa alla corsa fino a tre ore e venti dalla fine, quando un problema al semiasse ha chiuso in anticipo il sogno di vittoria. “È bello perché entrambi abbiamo la passione per le GT”, ha spiegato Antonelli a proposito dell’affinità con Verstappen su questo fronte.

Quella passione, per il pilota bolognese, ha una radice precisa: la famiglia. “Dalla mia parte è arrivata da mio padre, con il team GT, e ogni tanto vado a testare quando posso”, ha raccontato Antonelli, riferendosi a Marco Antonelli, ex pilota e attuale team principal di AKM Motorsport. Marco, nato a Bologna nel 1964, ha corso quattro stagioni nel Campionato Italiano Superturismo tra il 1992 e il 1996 e alcune gare del Campionato Europeo Turismo nel 2002, prima di dedicarsi alla gestione di AKM Motorsport, realtà attiva tra GT Open, GT World Challenge Europe, Porsche Supercup, Lamborghini Super Trofeo e Formula 4 italiana — proprio la scuderia con cui Kimi ha mosso i primi passi nel motorsport.

“Mi piacerebbe fare una gara di endurance con Max, insieme. Penso che sarebbe fantastico. Credo che formeremmo una coppia davvero interessante, e sarebbe un’esperienza davvero bella.” — Kimi Antonelli

Antonelli non nasconde nemmeno una meta precisa per un futuro impegno fuori dalla Formula 1: il Nordschleife, il tracciato tedesco reso celebre proprio dalle maratone di durata. “Ho già chiesto di fare un test al Nordschleife, per esempio, perché è una pista che amo”, ha detto, segnalando un interesse che va oltre la semplice suggestione estiva.

Per il momento, tuttavia, l’obiettivo dichiarato resta uno solo: difendere la leadership del mondiale. Con Hamilton secondo a quota 169 punti e la Ferrari a caccia di margini in vista della ripresa post-pausa estiva, Antonelli ha tutto l’interesse a rimandare l’endurance a quando la Formula 1 gli lascerà davvero il tempo per pensarci. Verstappen, dal canto suo, sembra pronto ad aspettarlo.