F1 | Leclerc-Ferrari 2026: 27 pole, 0 titoli, 1 rinnovo di troppo?

Lasciamo perdere i comunicati stampa. Lasciamo perdere i sorrisi

fotografati e la retorica della “seconda famiglia”. Torniamo ad Abu

Dhabi, a fine 2025, quando Charles Leclerc aveva parlato con una

chiarezza insolita: il 2026, con il nuovo regolamento, sarebbe stato

l’anno della verità. Non un ultimatum formale — le sue parole esatte

erano più sfumate: «spero che cominceremo bene, perché sarà

importante per i quattro anni dopo» — quanto un’aspettativa

pronunciata ad alta voce, con la forza di chi sa di non avere più

molto tempo. Aveva persino indicato il momento della chiarezza: dalla

gara sei in poi avremmo capito chi avrebbe dominato. Siamo alla gara

sei. Monaco, il suo circuito, la sua casa. Leclerc ha

rinnovato.

Mercedes ha vinto tutte le prime cinque gare del

2026: George Russell ha aperto le danze in Australia,

quindi Kimi Antonelli — appena diciannovenne — ha infilato quattro

affermazioni consecutive a Shanghai, Suzuka, Miami e Montréal,

trasformando il campionato in una progressione che appartiene quasi

interamente alle frecce d’argento. Leclerc è terzo in classifica,

oltre cinquantasei punti dal leader, la Ferrari

a secco di vittorie da trentaquattro Gran Premi —

l’ultimo squillo porta la firma dello stesso monegasco, ad Austin

nell’ottobre 2024 — e Maranello insegue una Mercedes che ha

padroneggiato il nuovo regolamento con una disinvoltura

disarmante.

Il numero che pesa più di tutti non compare in nessuna classifica

stagionale. Sono ventisette: le pole position

accumulate da Leclerc in carriera. Nessun pilota nella storia

della Formula 1 ne ha conquistate altrettante senza portare a casa un

titolo mondiale. È il record più amaro che esista in questo

sport — certifica il talento nel modo più inequivocabile possibile e

al tempo stesso porta il sigillo di tutto ciò che non si è riusciti a

costruire attorno a quel talento. Otto vittorie, cinquantadue podi, un

secondo posto nel 2022 come miglior piazzamento stagionale: la storia

di un pilota a cui la macchina da mondiale non è mai arrivata davvero,

neanche nell’anno in cui sembrava a portata di mano.

Perché allora restare? La risposta più onesta la dà Leclerc stesso,

nella lunga lettera ai tifosi pubblicata poche ore dopo l’annuncio

ufficiale.

«So che in Formula 1 le persone metteranno sempre in

discussione le tue decisioni. Per me la risposta è sempre stata

chiara. Credo in questo legame con tutto il cuore. E credo che la

lealtà e la fiducia siano fondamentali.»

È un atto di fede dichiarato. Leclerc ha ventotto anni. La stagione

che dovrebbe essere quella della definitiva consacrazione si sta

consumando ancora nel ruolo del secondo inseguitore, dietro a una

Mercedes che ha trovato la via del successo mentre Ferrari cercava la

propria. Leo Turrini ha scritto questa mattina che quello tra Leclerc

e la Scuderia è diventato «un matrimonio a vita» e ha

aggiunto, con la misura di chi conosce la materia, che gli dispiace

per un pilota così forte che «non ha mai avuto la macchina da

mondiale». È una sintesi che vale più di qualsiasi analisi

tecnica. Nessuno, in questo sport, mette in discussione il valore di

Charles Leclerc. Si mette in discussione il sistema attorno a

lui.

Detto questo, va precisato un elemento che cambia prospettiva: il

mercato non gli offriva alternative strutturalmente superiori. Mercedes

era di fatto inaccessibile: Antonelli è legato a Brackley con un

accordo a lungo termine; Russell — che ha aperto il 2026 vincendo in

Australia — occupa l’altro cockpit con aspettative di continuità

direttamente legate alle proprie prestazioni, e il suo rendimento fin

qui non lascia dubbi sul suo futuro. Aston Martin, l’unico altro nome

credibile circolato nell’inverno scorso grazie alla presenza di Adrian

Newey, parte anch’essa da zero in questo ciclo regolamentare e non ha

ancora mostrato il salto di qualità atteso. Leclerc ha scelto

Ferrari non rifiutando un’offerta migliore: ha scelto Ferrari perché

Ferrari restava la scelta più plausibile tra quelle concrete

disponibili. Questo non cancella il paradosso, lo complica.

Non è la storia dell’idealista che sacrifica la carriera sull’altare

del mito. È la storia di un pilota straordinario in una situazione

complicata, con opzioni limitate, che ha scelto la strada che conosce

— e che crede, genuinamente, di poter trasformare in quella

giusta.

Sul piano delle conseguenze dirette, la firma chiude uno scenario

che la griglia guardava con attenzione. Con Lewis Hamilton già

confermato sull’altra Ferrari, la Scuderia ha optato per la continuità

assoluta: nessuna scossa interna, scommessa totale sul lavoro di Fred

Vasseur in una stagione che, al momento, i risultati non li produce.

Il divario attuale tra i due compagni di squadra è troppo esiguo — e

la stagione troppo giovane — per trarne conclusioni affrettate:

Hamilton, al suo secondo anno in rosso, ha mostrato a Montréal segnali

concreti di crescita progressiva, culminati nel secondo posto che

rappresenta il suo miglior risultato stagionale. Quello che è lecito

osservare, invece, è che la convivenza di due piloti di

primissimo piano, entrambi su contratto pluriennale, a rincorrere una

vittoria che ancora non arriva resta un elemento di gestione interna

ad alta tensione che Vasseur dovrà tenere sotto

controllo.

C’è poi la dimensione storica, che è tanto un traguardo quanto uno

specchio. Con la durata probabile di questo accordo — un biennale fino

al 2028, secondo quanto riportato da fonti britanniche —

Leclerc è destinato a diventare il pilota Ferrari con il

maggior numero di Gran Premi disputati, superando il primato di

Michael Schumacher. Un record che verrà celebrato con tutto

il calore che Maranello sa esprimere. Vale la pena chiedersi,

tuttavia, se sia quello il tipo di storia che un ventottenne di questo

calibro si era immaginato di scrivere.

Il prossimo ciclo regolamentare è atteso per il 2030. Leclerc avrà

trentadue anni. Il contratto attuale non lo porta a quell’alba. La

finestra che avrebbe dovuto essere quella decisiva — questo stesso

2026, il suo «ora o mai più» nel senso più profondo — rischia di

raccontare la stessa storia di sempre, con meno attenuanti disponibili

e con Maranello che, se fallisse anche questo appuntamento con la

storia, avrebbe esaurito gran parte del credito accumulato con il

pilota più fedele che abbia avuto nell’era moderna.

Resta una domanda che nessun comunicato ufficiale risponderà.

Leclerc ha firmato per convinzione autentica, per quella fedeltà che

sente come valore in sé, o perché il mercato non gli offriva una via

d’uscita davvero credibile? La risposta vive da qualche parte tra le

due opzioni — e forse è proprio lì che risiede il punto più

interessante di tutta la vicenda. Non l’eroe romantico che sceglie il

cuore contro la testa, non il prigioniero senza alternative.

Un pilota che ha incontrato il limite del mercato nel momento

in cui aveva la forza di lasciare, e ha trovato in quel limite la

conferma di ciò che sentiva già. Il sogno, scrive lui stesso,

è ancora vivo. Fino a quando i fatti gli daranno ragione, sarà

difficile dargli torto.