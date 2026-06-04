F1 | Leclerc-Ferrari 2026: 27 pole, 0 titoli, 1 rinnovo di troppo?

Lasciamo perdere i comunicati stampa. Lasciamo perdere i sorrisi
fotografati e la retorica della “seconda famiglia”. Torniamo ad Abu
Dhabi, a fine 2025, quando Charles Leclerc aveva parlato con una
chiarezza insolita: il 2026, con il nuovo regolamento, sarebbe stato
l’anno della verità. Non un ultimatum formale — le sue parole esatte
erano più sfumate: «spero che cominceremo bene, perché sarà
importante per i quattro anni dopo» — quanto un’aspettativa
pronunciata ad alta voce, con la forza di chi sa di non avere più
molto tempo. Aveva persino indicato il momento della chiarezza: dalla
gara sei in poi avremmo capito chi avrebbe dominato. Siamo alla gara
sei. Monaco, il suo circuito, la sua casa. Leclerc ha
rinnovato.
Mercedes ha vinto tutte le prime cinque gare del
2026: George Russell ha aperto le danze in Australia,
quindi Kimi Antonelli — appena diciannovenne — ha infilato quattro
affermazioni consecutive a Shanghai, Suzuka, Miami e Montréal,
trasformando il campionato in una progressione che appartiene quasi
interamente alle frecce d’argento. Leclerc è terzo in classifica,
oltre cinquantasei punti dal leader, la Ferrari
a secco di vittorie da trentaquattro Gran Premi —
l’ultimo squillo porta la firma dello stesso monegasco, ad Austin
nell’ottobre 2024 — e Maranello insegue una Mercedes che ha
padroneggiato il nuovo regolamento con una disinvoltura
disarmante.
Il numero che pesa più di tutti non compare in nessuna classifica
stagionale. Sono ventisette: le pole position
accumulate da Leclerc in carriera. Nessun pilota nella storia
della Formula 1 ne ha conquistate altrettante senza portare a casa un
titolo mondiale. È il record più amaro che esista in questo
sport — certifica il talento nel modo più inequivocabile possibile e
al tempo stesso porta il sigillo di tutto ciò che non si è riusciti a
costruire attorno a quel talento. Otto vittorie, cinquantadue podi, un
secondo posto nel 2022 come miglior piazzamento stagionale: la storia
di un pilota a cui la macchina da mondiale non è mai arrivata davvero,
neanche nell’anno in cui sembrava a portata di mano.
Perché allora restare? La risposta più onesta la dà Leclerc stesso,
nella lunga lettera ai tifosi pubblicata poche ore dopo l’annuncio
ufficiale.
«So che in Formula 1 le persone metteranno sempre in
discussione le tue decisioni. Per me la risposta è sempre stata
chiara. Credo in questo legame con tutto il cuore. E credo che la
lealtà e la fiducia siano fondamentali.»
È un atto di fede dichiarato. Leclerc ha ventotto anni. La stagione
che dovrebbe essere quella della definitiva consacrazione si sta
consumando ancora nel ruolo del secondo inseguitore, dietro a una
Mercedes che ha trovato la via del successo mentre Ferrari cercava la
propria. Leo Turrini ha scritto questa mattina che quello tra Leclerc
e la Scuderia è diventato «un matrimonio a vita» e ha
aggiunto, con la misura di chi conosce la materia, che gli dispiace
per un pilota così forte che «non ha mai avuto la macchina da
mondiale». È una sintesi che vale più di qualsiasi analisi
tecnica. Nessuno, in questo sport, mette in discussione il valore di
Charles Leclerc. Si mette in discussione il sistema attorno a
lui.
Detto questo, va precisato un elemento che cambia prospettiva: il
mercato non gli offriva alternative strutturalmente superiori. Mercedes
era di fatto inaccessibile: Antonelli è legato a Brackley con un
accordo a lungo termine; Russell — che ha aperto il 2026 vincendo in
Australia — occupa l’altro cockpit con aspettative di continuità
direttamente legate alle proprie prestazioni, e il suo rendimento fin
qui non lascia dubbi sul suo futuro. Aston Martin, l’unico altro nome
credibile circolato nell’inverno scorso grazie alla presenza di Adrian
Newey, parte anch’essa da zero in questo ciclo regolamentare e non ha
ancora mostrato il salto di qualità atteso. Leclerc ha scelto
Ferrari non rifiutando un’offerta migliore: ha scelto Ferrari perché
Ferrari restava la scelta più plausibile tra quelle concrete
disponibili. Questo non cancella il paradosso, lo complica.
Non è la storia dell’idealista che sacrifica la carriera sull’altare
del mito. È la storia di un pilota straordinario in una situazione
complicata, con opzioni limitate, che ha scelto la strada che conosce
— e che crede, genuinamente, di poter trasformare in quella
giusta.
Sul piano delle conseguenze dirette, la firma chiude uno scenario
che la griglia guardava con attenzione. Con Lewis Hamilton già
confermato sull’altra Ferrari, la Scuderia ha optato per la continuità
assoluta: nessuna scossa interna, scommessa totale sul lavoro di Fred
Vasseur in una stagione che, al momento, i risultati non li produce.
Il divario attuale tra i due compagni di squadra è troppo esiguo — e
la stagione troppo giovane — per trarne conclusioni affrettate:
Hamilton, al suo secondo anno in rosso, ha mostrato a Montréal segnali
concreti di crescita progressiva, culminati nel secondo posto che
rappresenta il suo miglior risultato stagionale. Quello che è lecito
osservare, invece, è che la convivenza di due piloti di
primissimo piano, entrambi su contratto pluriennale, a rincorrere una
vittoria che ancora non arriva resta un elemento di gestione interna
ad alta tensione che Vasseur dovrà tenere sotto
controllo.
C’è poi la dimensione storica, che è tanto un traguardo quanto uno
specchio. Con la durata probabile di questo accordo — un biennale fino
al 2028, secondo quanto riportato da fonti britanniche —
Leclerc è destinato a diventare il pilota Ferrari con il
maggior numero di Gran Premi disputati, superando il primato di
Michael Schumacher. Un record che verrà celebrato con tutto
il calore che Maranello sa esprimere. Vale la pena chiedersi,
tuttavia, se sia quello il tipo di storia che un ventottenne di questo
calibro si era immaginato di scrivere.
Il prossimo ciclo regolamentare è atteso per il 2030. Leclerc avrà
trentadue anni. Il contratto attuale non lo porta a quell’alba. La
finestra che avrebbe dovuto essere quella decisiva — questo stesso
2026, il suo «ora o mai più» nel senso più profondo — rischia di
raccontare la stessa storia di sempre, con meno attenuanti disponibili
e con Maranello che, se fallisse anche questo appuntamento con la
storia, avrebbe esaurito gran parte del credito accumulato con il
pilota più fedele che abbia avuto nell’era moderna.
Resta una domanda che nessun comunicato ufficiale risponderà.
Leclerc ha firmato per convinzione autentica, per quella fedeltà che
sente come valore in sé, o perché il mercato non gli offriva una via
d’uscita davvero credibile? La risposta vive da qualche parte tra le
due opzioni — e forse è proprio lì che risiede il punto più
interessante di tutta la vicenda. Non l’eroe romantico che sceglie il
cuore contro la testa, non il prigioniero senza alternative.
Un pilota che ha incontrato il limite del mercato nel momento
in cui aveva la forza di lasciare, e ha trovato in quel limite la
conferma di ciò che sentiva già. Il sogno, scrive lui stesso,
è ancora vivo. Fino a quando i fatti gli daranno ragione, sarà
difficile dargli torto.