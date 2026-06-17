Per anni il problema della Ferrari è stato semplice: non aveva una monoposto in grado di lottare per il Mondiale. Oggi, dopo la vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona, il problema potrebbe diventare molto più complicato.

Perché se gli aggiornamenti della SF-26 avranno davvero cambiato il volto della stagione, a Maranello dovranno affrontare una domanda che nessuno vorrebbe porsi: su chi puntare per il titolo mondiale?

È il tema più delicato emerso nell’ultima puntata di Pit Talk, in cui Paolo Allievi ha lanciato una riflessione destinata a far discutere.

«Se la Ferrari si conferma una vettura realmente al pari della Mercedes, a quel punto la scelta la devono fare se vogliono vincere il campionato.»

Parole pesanti. Perché arrivano in un momento in cui il dualismo interno tra Hamilton e Leclerc non è più soltanto una suggestione mediatica, ma rischia di trasformarsi in una questione strategica.

Hamilton ha cambiato le gerarchie?

La vittoria di Barcellona non rappresenta soltanto il primo successo di Hamilton in Rosso. Rappresenta soprattutto la conferma di un pilota che, a quarantuno anni, continua a comportarsi come un campione nel pieno della propria carriera.

Allievi è stato netto nel suo giudizio.

«Quest’anno ho ritrovato un Hamilton che, all’alba dei 40 anni, va veramente forte. È sempre lì.»

Una valutazione che va oltre il risultato della domenica. Secondo il commentatore di Eurosport, il sette volte campione del mondo non sta soltanto portando velocità, ma anche esperienza, metodo di lavoro e capacità di sviluppo.

«Scuola McLaren prima, scuola Mercedes dopo: qualcosa avrà imparato e lo sta trasferendo piano piano alla Ferrari.»

Non è un caso che proprio a Barcellona la Ferrari abbia finalmente portato aggiornamenti capaci di funzionare davvero. Un dettaglio che, nella lettura di Allievi, potrebbe non essere affatto casuale.

E Leclerc?

È qui che il discorso diventa esplosivo.

Charles Leclerc resta il pilota sul quale Ferrari ha costruito il proprio futuro. Ha rinnovato il contratto, è cresciuto a Maranello ed è stato per anni il riferimento tecnico della squadra.

Eppure Allievi non ha esitato a prendere posizione.

«Purtroppo lo dico per Leclerc, ma in questo momento il pilota più forte è Hamilton.»

Una frase che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile.

La vittoria di Barcellona, il secondo posto nel Mondiale e la crescente centralità del britannico all’interno del progetto Ferrari stanno modificando gli equilibri interni. Non ufficialmente. Non ancora. Ma il dibattito è ormai aperto.

Il problema che Ferrari spera di avere

Paradossalmente, questa è una discussione che a Maranello accoglierebbero volentieri.

Per anni Ferrari ha dovuto rincorrere. Oggi si ritrova invece a ragionare su come gestire due piloti da titolo.

Il vero banco di prova arriverà però nelle prossime gare. Se la SF-26 confermerà il livello mostrato a Barcellona, la lotta interna potrebbe diventare un lusso che Ferrari non potrà più permettersi.

La storia della Formula 1 insegna che i Mondiali si vincono spesso anche attraverso scelte impopolari. E quando i punti iniziano a pesare come macigni, la politica interna conta quasi quanto la velocità in pista.

Per questo la domanda lanciata da Allievi rischia di accompagnare tutta la seconda metà della stagione.

Hamilton o Leclerc?

Oggi Ferrari può permettersi di non rispondere. Domani potrebbe non avere più questa possibilità.