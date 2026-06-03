F1 | Verso Monaco, Sabbatini: «Metà gara è già determinata»

La F1 tornerà in pista questo weekend sul circuito di Montecarlo per il GP di Monaco. Ovviamente gli occhi di tutti saranno focalizzati sul beniamino di casa Charles Leclerc fresco di rinnovo con la Ferrari (annunciato poco fa, approfondimenti in seguito). Il monegasco sembra essere il favorito per la vittoria del GP del Principato, con Charles che conosce il circuito come le sue tasche ovviamente. E per la Ferrari potrebbe essere il primo weekend per poter lottare davvero per la vittoria, soprattutto con Leclerc.

Nel circuito di Montecarlo è risaputo che il motore conta relativamente, e che a fare la differenza è il talento del pilota oltre che della bontà del telaio di una monoposto di F1. E Leclerc qualora dovesse riuscire ad ottenere la pole position, beh, potrebbe avere delle ottime chance di vincere la corsa monegasca. Ma molto dipenderà da Charles, che (giustamente) nella corsa di casa ci mette sempre del suo. A volte forse anche troppo: Monaco 2019 e Monaco 2021 su tutti.

Ma a differenza di quelle due annate, quest’anno Leclerc ha dalla sua una SF-26 che sembra essere molto efficiente dal punto di vista del telaio. E un buon telaio assieme allo stile di guida di Charles potrebbe rappresentare il giusto mix per il Cavallino per tornare al successo in F1 dopo oltre un anno di digiuno. Sull’argomento Leclerc è intervenuto Alberto Sabbatini ai microfoni di Pit-Talk. Il giornalista di Auto vede Leclerc come favorito per Monaco, purché non voglia strafare dinanzi ai propri tifosi:

“A Monaco le differenze di motore contano meno, le differenze di telaio sono abbastanza minime, e conta molto lo skill del pilota. Lì il pilota — invece che il 20% — conta il 30%. Quindi credo che un Leclerc che a casa sua conosce il circuito a menadito — se non sbatte la macchina, perché Leclerc a Monaco vuole sempre strafare — metterà la macchina nelle primissime posizioni in qualifica. E se la metti avanti in qualifica, a Monaco il gioco per metà è già fatto.”

Salvo eventuali SC o possibili stravolgimenti del meteo la pole position a Montecarlo equivale già a mezza vittoria praticamente. Ma poi Sabbatini ha citato una frase di un ex campione del mondo di F1 come Nelson Piquet:

“Mi ricordo sempre una frase che disse Nelson Piquet: «Girare in F1 a Monaco è come girare in bicicletta dentro casa: sbatti sempre da qualche parte.» Quindi la prima regola a Monaco è quella di non fare come ha fatto Antonelli l’anno scorso in qualifica — ha preso il muro, è partito dalle retrovie e ha compromesso la gara per un incidente in qualifica. La prima regola è cercare di mettere la macchina nelle prime file senza sbattere. Se fai quello, metà gara è già determinata.”

Come sottolineato anche dal nostro Granato, Leclerc ci metterà molto del suo e sarà nettamente favorito rispetto ad Hamilton per una serie di motivazioni: le caratteristiche di un circuito come Montecarlo, dove serve una guida determinata che Leclerc ha rispetto ad Hamilton; il fatto che Monaco sia la sua corsa di casa; e infine il fatto che Leclerc non può più permettersi di giungere ancora una volta alle spalle del team-mate inglese. Ma al tempo stesso se Hamilton vuole confermare il trend positivo del Canada, dovrà battere Leclerc nel suo “regno”.

Alberto Murador