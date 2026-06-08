C’era una volta la Formula 1 che premiava chi costruiva il motore migliore. Oggi, invece, si rischia di entrare nell’era in cui l’eccellenza viene congelata e l’errore viene finanziato.

L’argomento che sta facendo discutere il paddock è l’ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), il sistema pensato dalla FIA per evitare che un costruttore possa dominare l’era regolamentare 2026 grazie a un vantaggio motoristico troppo ampio. Un principio che, sulla carta, nasce per garantire equilibrio e spettacolo. Ma che nella pratica rischia di produrre un effetto diametralmente opposto: penalizzare chi lavora meglio e aiutare chi ha sbagliato progetto.

Secondo le indiscrezioni emerse dopo le prime analisi delle nuove power unit, il quadro che si starebbe delineando appare quantomeno paradossale. In cima alla graduatoria tecnica ci sarebbe Red Bull-Ford, indicata come il riferimento assoluto della nuova generazione di motori. Una posizione che, però, non si tradurrebbe in un vantaggio da sfruttare. Al contrario.

Vincere diventa un problema

Il principio dell’ADUO è semplice: chi è in ritardo rispetto al motore di riferimento riceve opportunità di sviluppo aggiuntive rispetto al regime regolamentare ordinario — finestre extra di aggiornamento sulla specifica omologata e deroghe al cost cap. Chi è in testa, invece, prosegue nel quadro regolamentare standard: nessun bonus, nessuna deroga.

Tradotto in parole povere: se hai sbagliato i calcoli, ricevi risorse aggiuntive per colmare il divario. Se hai costruito il motore migliore, sei l’unico a non riceverle.

Un concetto che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra gli appassionati. Perché una cosa è impedire che si creino distacchi insormontabili, un’altra è intervenire artificialmente per modificare una gerarchia costruita sul lavoro degli ingegneri.

Ferrari, un ritardo che potrebbe trasformarsi in vantaggio

E qui entra in scena Maranello.

Le indiscrezioni parlano di una Ferrari che non sarebbe tra i riferimenti assoluti della nuova generazione di propulsori. Una situazione che normalmente verrebbe vissuta come una pessima notizia.

Ma nel nuovo mondo regolamentare della FIA potrebbe accadere l’impensabile: essere indietro potrebbe trasformarsi in un vantaggio strategico.

Più margine per intervenire sul progetto, più tempo al banco prova, più possibilità di modificare e correggere ciò che non funziona. In sostanza, un sostegno regolamentare che consentirebbe di recuperare terreno in tempi più rapidi rispetto a quanto sarebbe stato possibile in passato.

Una filosofia che inevitabilmente divide. Da una parte chi la considera necessaria per evitare campionati già decisi in partenza. Dall’altra chi la vede come una forma di assistenzialismo tecnico che snatura il DNA stesso della Formula 1.

Il rischio di una F1 sempre più artificiale

Il vero punto della questione non riguarda Ferrari, Mercedes, Audi o Honda. Riguarda la direzione che sta prendendo la categoria.

Negli ultimi anni la FIA ha introdotto budget cap, ATR aerodinamico variabile, concessioni ai costruttori e ora anche sistemi di riequilibrio sulle power unit. Tutti strumenti nati con l’obiettivo di ridurre le differenze.

Ma esiste una domanda che rimane senza risposta: fino a che punto è giusto aiutare chi è in difficoltà?

Perché se il risultato finale diventa quello di limitare chi eccelle e sostenere chi ha commesso errori progettuali, allora il rischio è di allontanarsi sempre più dal concetto originario della Formula 1.

Una categoria che dovrebbe rappresentare il massimo della competizione tecnologica mondiale e non un campionato dove il regolamento interviene continuamente per correggere i risultati ottenuti in pista e nei reparti ricerca e sviluppo.

Il 2026 avrebbe dovuto inaugurare una nuova era tecnica. Potrebbe invece passare alla storia come l’anno in cui la F1 ha deciso che essere i migliori non è più necessariamente un vantaggio.