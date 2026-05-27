Montermini: “Il conto lo presentano i meccanici”, Antonelli vince nel box

Nell'ultima puntata di Pit Talk, Andrea Montermini analizza le tensioni interne alla Mercedes e spiega perché l'atteggiamento di Kimi Antonelli — fatto di lavoro, autocritica e zero polemiche — stia conquistando l'intera squadra. Un confronto con l'era Barrichello-Schumacher e una riflessione tagliente su chi, come Leclerc, ammette di non amare certe piste.