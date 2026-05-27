Montermini: “Il conto lo presentano i meccanici”, Antonelli vince nel box

La Formula 1 più tecnologica della storia, quella delle simulazioni, dei sensori, dell’intelligenza artificiale e dei dati al millisecondo, secondo Andrea Montermini continua a essere decisa da una cosa molto più semplice: gli esseri umani.
Ed è proprio qui che nasce la riflessione più pesante emersa nell’ultima puntata di Pit Talk.
Parlando del momento Mercedes e dell’ascesa devastante di Kimi Antonelli, Montermini ha lanciato una teoria tanto scomoda quanto affascinante: quando un pilota incrina il rapporto umano con la squadra, prima o poi il team presenta il conto. Non ufficialmente. Non platealmente. Ma lo presenta.
Il riferimento a George Russell è stato chiarissimo.
Secondo Montermini, le recenti dichiarazioni del britannico — soprattutto quelle velatamente polemiche sull’equità di trattamento interno dopo i problemi tecnici avuti — rischiano di lasciare segni dentro al box Mercedes. Non ai vertici. Non a Toto Wolff. Ma alla base operativa della squadra.
«Sapete chi te lo presenta il conto? Proprio chi lavora sulle macchine.»
Una frase fortissima. Perché Montermini non parla di complotti o sabotaggi, ma di qualcosa di molto più sottile e umano: il livello di attenzione, la motivazione, la cura ossessiva del dettaglio.
«In una squadra inglese», spiega l’ex pilota di F1, certe dinamiche vengono percepite immediatamente. E quando un pilota diventa «fastidioso», quando iniziano frecciatine e malumori pubblici, inevitabilmente qualcosa cambia.
Magari impercettibilmente.
Magari inconsciamente.
Ma cambia.
Montermini entra addirittura nei dettagli pratici del lavoro ai box: bulloni, connettori, centraline, controlli. Ricorda che dietro tutta la sofisticazione della F1 moderna ci sono comunque uomini che lavorano sotto pressione, e che un meccanico motivato può fare la differenza quanto un ingegnere geniale.
È qui che il paragone con Rubens Barrichello e con la Ferrari dell’era Schumacher diventa inevitabile.
«Se si doveva rompere qualcosa, non si rompeva mai quella di Schumi.»
Una frase che racconta perfettamente il concetto.
Per Montermini il punto non è accusare Mercedes di favorire Antonelli. Anzi, lo specifica chiaramente. Ma il messaggio resta pesantissimo: quando un pilota conquista il box, il box dà qualcosa in più. Quando invece crea attriti, rischia lentamente di isolarsi.
E qui entra in gioco la figura di Antonelli.
Perché mentre Russell lancia messaggi velenosi tra le righe, Kimi continua a fare l’esatto opposto: niente lamentele, niente polemiche, niente scaricabarile. Solo lavoro, autocritica e risultati. Un atteggiamento che — secondo Montermini — avrebbe già conquistato totalmente i meccanici Mercedes.
Non è un caso che, nella parte finale dell’intervista, l’ex pilota italiano allarghi il discorso toccando un altro tema molto delicato: quello dei piloti che giustificano certe prestazioni parlando di «piste che non piacciono».
Una frase apparentemente innocua, ma che per Montermini racconta una mentalità sbagliata.
«Quando prendi certi stipendi, sei lì per vincere al di là di tutto.»
Il riferimento, mai esplicito ma facilmente intuibile, porta inevitabilmente verso Charles Leclerc e le sue dichiarazioni sul Canada, pista con cui il monegasco ha spesso ammesso di non avere particolare feeling.
Ma per Montermini un campione vero non può permettersi questo approccio.
Senna, Prost, Verstappen, Hamilton: nessuno di loro — sostiene — ha mai costruito un alibi preventivo legato al gradimento di un circuito. Magari certe piste esaltano meno le caratteristiche di un pilota, ma il compito di chi corre per Ferrari e guadagna oltre 30 milioni resta sempre uno solo: vincere.
Ed è qui che, ancora una volta, torna Antonelli.
Perché mentre altri spiegano perché potrebbero faticare, lui ripete soltanto una frase: «Lavorerò per migliorare».
Ed è forse proprio questa la differenza che sta impressionando il paddock.
Antonelli non starebbe vincendo soltanto in pista.
Starebbe vincendo dentro la squadra.
E nella storia della F1, quando succede questo, spesso il mondiale prende una direzione precisa.