Mercato piloti F1 2026: Verstappen, Ocon e Cadillac nel mirino

Max Verstappen potrebbe a breve lasciare la Red Bull per trovare spazio altrove o abbandonare momentaneamente la F1, mentre Cadillac si ritrova già a gestire i propri piloti sul fronte del mercato.

La stagione di F1 è ancora agli inizi, con il quinto appuntamento stagionale disputato in Canada, ma il mercato piloti è già entrato nel vivo. Il nome più caldo del Circus, quello che continua a far discutere, è senza dubbio quello di Max Verstappen. Il futuro del quattro volte campione del mondo in Red Bull sembra essere sempre più in dubbio, complici sia la fuga di tecnici registratasi negli ultimi anni sia la scarsa competitività della vettura.

Nel weekend appena concluso a Montreal sono stati avvistati il padre di Max, Jos Verstappen, a colloquio con Toto Wolff, team principal Mercedes. L’incontro ha immediatamente alimentato le voci di mercato attorno all’olandese: non è la prima volta che si vocifera di un suo possibile passaggio nel team di Brackley.

Oltre alla Mercedes, i rumours vedono Verstappen abbracciare il cavallino Ferrari, strada che sembra però difficilmente percorribile: sia Lewis Hamilton sia Charles Leclerc non sembrerebbero intenzionati a lasciare la Rossa al termine della stagione. L’inglese, sette volte campione del mondo, ha ribadito la propria volontà di restare a Maranello proprio nell’ultimo weekend di gara.

«Ho ancora un anno e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi cinque anni. Spero di restare in Ferrari per tanto tempo.» — Lewis Hamilton, conferenza stampa GP Canada 2026

Sin dall’inizio della stagione Verstappen si è sempre detto contrario al nuovo regolamento tecnico e auspica cambiamenti significativi per il futuro. Se nessun intervento concreto dovesse arrivare, l’attuale pilota Red Bull ha più volte lasciato intendere l’ipotesi di un abbandono della F1, almeno temporaneamente: uno scenario che scatenerebbe inevitabilmente un effetto domino sul mercato piloti.

Un’altra delle voci emerse in Canada riguarda Esteban Ocon. A fronte delle sue prestazioni molto deludenti in questa prima parte di stagione, si è parlato di un possibile addio anticipato alla Haas. Lo stesso Ocon ha smentito le indiscrezioni su presunte tensioni con il team principal Ayao Komatsu, confermando che il rapporto con la squadra è solido e che il suo sedile non è in discussione per questa stagione.

Nonostante sia appena entrata in F1, anche in casa Cadillac si parla di piloti. Valtteri Bottas sembra essere a rischio sedile già dopo il quinto appuntamento stagionale, a causa di prestazioni ritenute insufficienti rispetto al compagno di squadra Sergio Perez. Secondo indiscrezioni circolate nel weekend di Montreal, la Cadillac potrebbe valutarne la sostituzione in corsa.

Il candidato a prenderne il posto sarebbe Colton Herta, pilota americano attualmente impegnato in Formula 2 con Hitech nella sua prima stagione europea, a pochissimi punti dal conseguimento della superlicenza necessaria per correre nella massima categoria.

Perez, seppur rientrato in F1 dopo una stagione di pausa, sembra già far gola ad altri team, i quali avrebbero preso contatti con il pilota messicano. La Cadillac, tuttavia, farebbe di tutto per trattenerlo.

Con ben 15 dei 22 piloti in griglia con il contratto in scadenza a fine anno, i colpi di scena di mercato potrebbero verificarsi in qualsiasi momento nel corso della stagione.