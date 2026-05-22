F1 | Ferrari e Verstappen: la Rossa deve convincere se stessa

Max Verstappen in Ferrari è una suggestione che incendia il paddock e accende la fantasia dei tifosi. Ma, come ha spiegato Leo Turrini a Pit Talk, il vero interrogativo non è se l’olandese possa liberarsi dalla Red Bull Racing. La domanda decisiva è un’altra, molto più scomoda: oggi la Scuderia Ferrari è davvero il posto in cui il miglior pilota del mondo sceglierebbe di andare?

Nel paddock, le clausole di uscita non sono una novità. Turrini lo ricorda con il pragmatismo di chi conosce da decenni i meccanismi del Circus: i grandi campioni si tutelano sempre con una porta aperta, nel caso in cui il progetto tecnico smetta di offrire prospettive di vittoria. Ma una clausola, da sola, non basta a cambiare il corso della storia.

Se tu fossi Verstappen, ti butteresti su una Ferrari senza avere garanzie sulla qualità della macchina che vieni a guidare?

In questa domanda c’è tutta la sostanza del ragionamento. Verstappen non è Lewis Hamilton quando decise di lasciare la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. All’epoca, il sette volte campione del mondo arrivava da due stagioni frustranti, in cui la Mercedes a effetto suolo aveva smarrito la propria superiorità e lui stesso sembrava aver perso slancio e motivazioni.

L’olandese si trova in una situazione completamente diversa. Solo pochi mesi fa ha perso il titolo mondiale per soli due punti, all’ultima gara, cedendolo a Lando Norris dopo una rimonta che aveva riaperto completamente la lotta iridata. Nonostante le turbolenze interne alla Red Bull, resta il punto di riferimento assoluto della F1 contemporanea. Un pilota di questa statura non cambia squadra per nostalgia o per fascino: si muove solo se intravede la concreta possibilità di continuare a vincere.

Ed è qui che la Ferrari si trova davanti al suo esame più importante. Non deve soltanto migliorare la monoposto o convincere Verstappen con un contratto multimilionario. Deve ricostruire la propria credibilità tecnica e sportiva. Deve tornare a essere quel luogo che i campioni considerano il punto più alto della propria carriera, non una scommessa romantica dal finale incerto.

Perché la Ferrari, nella storia della F1, non ha mai avuto bisogno di inseguire i grandi piloti. Era il contrario: erano i grandi piloti a sognare Maranello. Michael Schumacher arrivò per costruire un impero. Fernando Alonso cercò il coronamento di una carriera. Hamilton ha scelto la Rossa per scrivere l’ultimo capitolo della propria leggenda.

Verstappen, però, appartiene a una generazione diversa. Pragmatica, spietata, impermeabile al romanticismo. Se un giorno dovesse vestirsi di rosso, non sarebbe per il fascino del Cavallino, ma perché avrebbe la certezza che a Maranello esiste finalmente un progetto all’altezza del suo talento.

Ecco perché il tema non è Verstappen. Il tema è Ferrari.

Per attrarre il pilota più forte della sua epoca, la Rossa deve prima tornare a essere ciò che per troppo tempo ha smesso di essere: una destinazione inevitabile per chi vuole entrare nella storia.

Perché i campioni non scelgono i sogni. Scelgono le certezze. E oggi, più che convincere Verstappen, la Ferrari deve convincere se stessa.