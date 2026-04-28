Miami 2026: come cambia la gestione energetica in F1

Miami non è solo spettacolo e glamour. Il GP in Florida segna un punto di svolta regolamentare importante, con una serie di modifiche tecniche pensate per rendere le competizioni più autentiche e meno dipendenti dalla gestione energetica.

Un cambiamento atteso, soprattutto per ridurre uno degli elementi più criticati degli ultimi anni: il lift and coast.

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Qualifica: meno gestione, più attacco

La rivoluzione parte già dal sabato.

Il tempo perso in superclip e lift and coast scende drasticamente: fino a soli 2–4 secondi al giro. Una riduzione netta, ottenuta grazie a un superclip più potente (fino a 350 kW) ma di durata inferiore e a un limite più basso nel recupero di energia per giro (da 8 MJ a 7 MJ).

Il risultato è chiaro:

qualifiche più vere, con i piloti chiamati a spingere di più e gestire di meno.

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Gara: stop agli effetti artificiali

Anche la domenica cambia volto.

Il Boost elettrico viene limitato a +150 kW — contro i valori più elevati che potevano creare divari improvvisi tra le monoposto — e viene introdotto un sistema di potenza differenziata per zone:

* 350 kW sui rettilinei

* 250 kW nelle curve

Una soluzione studiata per limitare i divari artificiali tra le monoposto e rendere i sorpassi meno “tecnologici” e più legati alla guida.

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Partenze: tutti allo stesso livello

Altro intervento chiave riguarda lo start.

Le batterie saranno uniformate per tutti i piloti in griglia, con reset dell’energia già nel giro di formazione. In più, debutta un sistema automatico di supporto: in caso di partenza lenta, l’MGU-K entrerà subito in funzione per evitare che la vettura rimanga ferma in griglia come ostacolo.

L’obiettivo è evidente: eliminare vantaggi casuali e rendere le partenze più eque.

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Pioggia: più sicurezza

In condizioni di bagnato arrivano ulteriori modifiche:

* termocoperte più calde

* luci posteriori semplificate

* meno potenza elettrica disponibile

Misure pensate per migliorare visibilità e controllo, in uno degli scenari più critici per piloti e team.

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Il limite del sistema attuale

Le novità rappresentano un passo avanti, ma non risolvono tutto.

Con power unit ancora divise tra 50% termico e 50% elettrico, il margine resta limitato. Non a caso, nel paddock si parla già di un possibile cambio di rotta per il 2027, con una distribuzione più tradizionale: 75% termico e 25% elettrico.

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Miami banco di prova

Il GP di Miami diventa così un vero banco di prova.

Se le modifiche funzioneranno, potremmo assistere a:

* qualifiche più aggressive

* gare meno “costruite”

* sorpassi più naturali

Non una rivoluzione totale, ma un segnale chiaro: la Formula 1 prova a riportare al centro la competizione pura.