Miami 2026: come cambia la gestione energetica in F1

Miami non è solo spettacolo e glamour. Il GP in Florida segna un punto di svolta regolamentare importante, con una serie di modifiche tecniche pensate per rendere le competizioni più autentiche e meno dipendenti dalla gestione energetica.
Un cambiamento atteso, soprattutto per ridurre uno degli elementi più criticati degli ultimi anni: il lift and coast.
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Qualifica: meno gestione, più attacco
La rivoluzione parte già dal sabato.
Il tempo perso in superclip e lift and coast scende drasticamente: fino a soli 2–4 secondi al giro. Una riduzione netta, ottenuta grazie a un superclip più potente (fino a 350 kW) ma di durata inferiore e a un limite più basso nel recupero di energia per giro (da 8 MJ a 7 MJ).
Il risultato è chiaro:
qualifiche più vere, con i piloti chiamati a spingere di più e gestire di meno.
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Gara: stop agli effetti artificiali
Anche la domenica cambia volto.
Il Boost elettrico viene limitato a +150 kW — contro i valori più elevati che potevano creare divari improvvisi tra le monoposto — e viene introdotto un sistema di potenza differenziata per zone:
* 350 kW sui rettilinei
* 250 kW nelle curve
Una soluzione studiata per limitare i divari artificiali tra le monoposto e rendere i sorpassi meno “tecnologici” e più legati alla guida.
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Partenze: tutti allo stesso livello
Altro intervento chiave riguarda lo start.
Le batterie saranno uniformate per tutti i piloti in griglia, con reset dell’energia già nel giro di formazione. In più, debutta un sistema automatico di supporto: in caso di partenza lenta, l’MGU-K entrerà subito in funzione per evitare che la vettura rimanga ferma in griglia come ostacolo.
L’obiettivo è evidente: eliminare vantaggi casuali e rendere le partenze più eque.
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Pioggia: più sicurezza
In condizioni di bagnato arrivano ulteriori modifiche:
* termocoperte più calde
* luci posteriori semplificate
* meno potenza elettrica disponibile
Misure pensate per migliorare visibilità e controllo, in uno degli scenari più critici per piloti e team.
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Il limite del sistema attuale
Le novità rappresentano un passo avanti, ma non risolvono tutto.
Con power unit ancora divise tra 50% termico e 50% elettrico, il margine resta limitato. Non a caso, nel paddock si parla già di un possibile cambio di rotta per il 2027, con una distribuzione più tradizionale: 75% termico e 25% elettrico.
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Miami banco di prova
Il GP di Miami diventa così un vero banco di prova.
Se le modifiche funzioneranno, potremmo assistere a:
* qualifiche più aggressive
* gare meno “costruite”
* sorpassi più naturali
Non una rivoluzione totale, ma un segnale chiaro: la Formula 1 prova a riportare al centro la competizione pura.
Miami 2026: come cambia la gestione energetica in F1
Al GP di Miami la Formula 1 introduce una serie di modifiche tecniche alla gestione energetica delle power unit 2026. Superclip potenziato, limite di recupero ridotto da 8 a 7 MJ, boost in gara limitato a +150 kW e potenza differenziata per zone: interventi pensati per riportare le qualifiche al massimo attacco e ridurre i divari artificiali in gara. Un primo passo verso una F1 più guidatore e meno algoritmo.
Miami non è solo spettacolo e glamour. Il GP in Florida segna un punto di svolta regolamentare importante, con una serie di modifiche tecniche pensate per rendere le competizioni più autentiche e meno dipendenti dalla gestione energetica.