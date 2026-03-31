Verstappen a Suzuka: «La F1 2026 va nella direzione sbagliata»

Il weekend di Suzuka ha lasciato molto più di un risultato sportivo.

Ha lasciato un messaggio. E a lanciarlo è stato Max Verstappen.

Tra qualifiche, gara e interviste post-GP, il campione olandese ha ripetuto più volte lo stesso concetto: questa F1 sta andando nella direzione sbagliata. Non tanto per la velocità assoluta delle vetture, ma per il modo in cui si è costretti a guidarle.

Il punto è semplice e allo stesso tempo devastante per la natura di questo sport: oggi spingere troppo può diventare controproducente.

In una F1 sempre più dominata dalla gestione dell’energia e delle batterie, il pilota che decide di attaccare davvero rischia di pagarlo pochi giri dopo. Se consumi più energia degli altri, ti ritrovi con meno batteria disponibile nei momenti decisivi. E nel bilancio complessivo del giro finisci per essere più lento proprio perché hai provato a spingere di più.

Un paradosso.

La F1 è sempre stata l’estremo dell’automobilismo. Il luogo dove i migliori piloti del mondo potevano fare la differenza proprio andando oltre il limite. Dove talento, coraggio e sensibilità di guida creavano il divario.

Oggi invece sembra emergere un’altra filosofia:

vince chi gestisce meglio, non chi osa di più.

Ed è proprio questo il punto sollevato da Verstappen a Suzuka. Non è solo una questione di Red Bull o di competitività. È una questione molto più profonda: il ruolo del pilota dentro la Formula 1 moderna.

Quando il sistema energetico diventa il fattore dominante, il talento puro rischia di essere neutralizzato. Piloti come Verstappen, Charles Leclerc o Fernando Alonso sono sempre stati riconosciuti per una qualità rara: la capacità di estrarre qualcosa in più dalla macchina nei momenti decisivi.

Quel giro impossibile.

Quella staccata oltre il limite.

Quel decimo trovato dove gli altri non riescono.

Ma se il regolamento premia chi risparmia e penalizza chi spinge troppo, quella differenza diventa sempre più difficile da esprimere.

Ed è qui che nasce il vero problema.

Non si tratta di nostalgia o di rifiuto del progresso tecnologico. La F1 ha sempre innovato e continuerà a farlo. Il punto è l’equilibrio.

Perché quando la gestione energetica diventa più importante della guida stessa, il rischio è quello di trasformare la categoria più estrema del motorsport in una gara di amministrazione.

Suzuka, con le parole di Verstappen, ha acceso un campanello d’allarme che la FIA non può ignorare.

Se la F1 vuole continuare ad essere il vertice dell’automobilismo, deve restare anche il luogo dove il pilota può fare la differenza.

Il progresso è giusto.

Le nuove tecnologie anche.

Ma togliere ai piloti la possibilità di spingere davvero significa togliere alla F1 la sua anima più autentica.

E quando persino uno come Verstappen, uno che vive per guidare al limite, inizia a dirlo apertamente, forse è il momento di fermarsi e ascoltare.

Perché una F1 dove il talento non può più emergere rischia di perdere proprio ciò che l’ha resa grande: l’estremo.