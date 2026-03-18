F1 | Novembrini: “Mai visto così!” – La crisi di Verstappen in Cina

C’è un’immagine che più di tutte racconta la Cina 2026: Max Verstappen in difficoltà, nervoso e incapace di imporsi.

Non è solo una questione tecnica. È qualcosa di più profondo.

È il segnale che questo nuovo ciclo regolamentare potrebbe aver colpito esattamente nel punto più sensibile della F1: il talento puro.

Durante Pit Talk, Matteo Novembrini è stato diretto, quasi spiazzante:

“Per Verstappen in così tanta difficoltà, in Red Bull, credo di non averlo mai visto.”

Una frase che pesa, e che apre a una riflessione molto più ampia.

Il regolamento che cambia la natura del pilota

Il regolamento 2026 introduce un concetto che cambia completamente l’approccio alla guida: il rilascio anticipato dell’acceleratore prima del punto di frenata — il cosiddetto lift and coast — per ricaricare energia, insieme ad altre tecniche come il super clipping, che consente il recupero anche nelle fasi di piena accelerazione. Non è un dettaglio. È una rivoluzione, perché Verstappen ha costruito il suo dominio proprio nella percorrenza di curva al limite assoluto, quella fase in cui la gestione dell’energia diventa ora il vincolo primario anziché la traiettoria.

E allora la domanda è inevitabile: cosa succede quando togli al più forte la sua arma migliore?

Una Red Bull smarrita, ma non solo

Sarebbe troppo facile ridurre tutto alla crisi tecnica della Red Bull. I problemi ci sono, e sono evidenti. Novembrini lo sottolinea senza giri di parole:

“Manca in maniera abbastanza clamorosa questa macchina, sul fronte telaio e aerodinamica.”

Ma il punto è un altro. Anche quando Verstappen prova a forzare, non riesce più a fare la differenza come prima. E questo non è normale.

Il segnale più forte: Verstappen non è più Verstappen

Shanghai ha mostrato qualcosa di inedito: un Verstappen che perde posizioni rispetto a piloti di seconda fascia, commette errori quando spinge, perde incisività e sembra guidare una vettura che non sente sua. C’è un passaggio che fotografa perfettamente la situazione:

“Francamente non mi ricordo Verstappen che non riesca a superare un pilota del centrocampo.”

Non è solo un calo. È una trasformazione.

LAP 7/56 Verstappen is hustling to get past Lindblad for P9, with the Red Bull driver having lost several positions at the start on his soft tyres! 💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/LUJPpW4eE5 — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Una Formula 1 che appiattisce i fenomeni

Qui si entra nel cuore del problema. Se un regolamento porta il pilota più dominante degli ultimi anni a sembrare uno dei tanti, il tema non è tecnico. È filosofico. La Formula 1 è sempre stata il luogo dove il talento faceva la differenza, dove il limite veniva cercato e non evitato, dove la curva era territorio di dominio assoluto. Oggi, invece, la parola chiave è gestione: dell’energia, dei compromessi, di una guida che a Verstappen sembra innaturale quanto a lui è sempre stato naturale il contrario. E Verstappen sembra soffrirlo più di tutti.

Crisi tecnica o crisi motivazionale?

Le due cose si intrecciano. Da una parte una Red Bull strutturalmente in ritardo. Dall’altra un pilota che sembra sempre meno a suo agio. E il sospetto, sempre più concreto, è uno: questa Formula 1 non lo rappresenta più. Quando il suo punto di forza viene limitato dal regolamento, Verstappen perde qualcosa che va oltre la prestazione: perde il contesto in cui è diventato grande.

Il rischio per la Formula 1

La vera domanda non è se Verstappen tornerà competitivo. È un’altra: questa Formula 1 vuole ancora esaltare i fenomeni? Perché se il prezzo dell’equilibrio è togliere ai migliori la possibilità di fare davvero la differenza, il rischio è enorme. La Cina 2026 potrebbe essere ricordata come il primo vero segnale di una nuova era: un’era dove il talento non basta più.