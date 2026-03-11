F1 | Tamburini: “La batteria decide i sorpassi. Il pubblico capirà”

Il giornalista di Autosprint interviene a Pit Talk e lancia un allarme sulla nuova Formula 1 energetica: sorpassi facili, ruolo del pilota ridimensionato e un pubblico televisivo sempre meno coinvolto.

La F1 del nuovo ciclo tecnico continua a far discutere. Non solo per i risultati in pista, ma per ciò che rappresenta dal punto di vista sportivo.

Durante l’ultima puntata di Pit Talk, il giornalista di Autosprint Stefano Tamburini ha analizzato con grande franchezza uno dei temi più delicati emersi dopo il primo GP della stagione: la sensazione che, in questa nuova F1, il ruolo del pilota rischi di essere progressivamente ridimensionato.

Il motivo principale sta nella gestione energetica delle nuove power unit.

LAP 9/58 Russell locks-up into Turn 1 on the inside of Leclerc, and the Ferrari retains the lead! 😮‍💨 But Hamilton is now right there with them 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/YVfRv6Wpby — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Quando la batteria decide il sorpasso

Il punto centrale è semplice quanto inquietante per chi ama la F1 come competizione di guida: la differenza di prestazione tra una vettura con batteria carica e una con energia esaurita è enorme.

Tamburini lo spiega con un esempio concreto raccontato dai protagonisti in pista.

“Russell ha raccontato che una volta si è dimenticato di attivare una procedura e Leclerc l’ha passato esattamente come si passa qualcuno sull’autostrada che va 50 chilometri più lento.”

Un sorpasso così non è più una sfida tecnica tra piloti.

Diventa semplicemente una questione di stato della batteria.

Tamburini usa proprio questa immagine:

“Se davanti c’è una macchina che ha solo la motorizzazione termica perché la batteria è andata a zero, sono tutti bravi. Ci riesco pure io a passare una Ferrari se la Ferrari ha la batteria scarica.”

È questo il punto che preoccupa molti osservatori: il rischio che la F1 diventi sempre più una gara di gestione energetica, dove il gesto tecnico del pilota perde peso rispetto agli algoritmi e alle procedure.

Non significa che la tecnologia non abbia sempre contato in F1.

Ma qui la percezione cambia.

Quando il sorpasso non nasce più dal coraggio in frenata o dalla capacità di impostare meglio una curva, ma da una differenza di potenza programmata, lo spettacolo rischia di cambiare natura.

All the way around the outside for Charles Leclerc! 👏 He currently retains the lead after re-taking P1 from George Russell 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/eZbtolNKyd — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Il pubblico non è ingenuo

Secondo Tamburini il problema potrebbe non emergere subito, perché inizialmente il numero di sorpassi può anche aumentare.

Ma la qualità del sorpasso conta più della quantità.

“I sorpassi se ne vedevano pochi, ora se ne vedono tantissimi. Però il pubblico della Formula 1 non è scemo: capisce.”

E quando il pubblico capisce che il sorpasso dipende più dall’energia disponibile che dalla bravura del pilota, il rischio è uno solo: la perdita progressiva di interesse.

Qui entra in gioco il secondo punto sollevato da Tamburini.

Autodromi pieni, televisione in calo

La F1 oggi è un prodotto estremamente efficace dal vivo.

Gli autodromi sono sempre pieni e l’esperienza del weekend di gara è diventata uno spettacolo a 360 gradi: concerti, eventi, intrattenimento e un ambiente sempre più simile a un grande festival sportivo.

Ma il quadro televisivo racconta una storia diversa.

“Sugli autodromi c’è sempre il pienone. La Formula 1 è riuscita a fare un prodotto sull’autodromo molto interessante. Gli ascolti televisivi invece da anni sono in calo.”

Le cause sono diverse: la diffusione della pay-TV, il rendimento della Ferrari e il cambiamento delle abitudini del pubblico.

Ma Tamburini suggerisce che c’è anche un’altra spiegazione possibile: la percezione che la gara sia meno “vera”.

Se lo spettatore capisce che molti sorpassi non dipendono dalla capacità del pilota ma da un momento energetico favorevole, l’interesse televisivo rischia di scendere ancora.

Il rischio di allontanare la passione

Tamburini conclude con una riflessione molto diretta sul rapporto tra passione e lavoro.

“Mi sono alzato alle 4:45 perché lo devo fare per lavoro. Ma se questo deve essere il prodotto… per passione comincio a chiedermi se qualche problema non ci sia.”

Una frase che riassume bene il nodo della questione.

La F1 moderna è tecnologicamente affascinante, ma deve evitare un rischio molto concreto: quello di trasformare la gara in un esercizio di gestione energetica dove il pilota diventa quasi un esecutore.

E quando il pilota smette di essere il protagonista, anche la magia della F1 rischia di perdere una parte della sua essenza.