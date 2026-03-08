F1 | Russell domina, Ferrari resiste: ma il mondiale è già in salita

Il mondiale 2026 di F1 si apre con un messaggio chiarissimo: Mercedes è tornata. Il GP d’Australia di Melbourne ha visto George Russell dominare la gara, gestendo ritmo, strategia e pressione senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo della situazione. Dietro di lui ha completato la festa Kimi Antonelli autore di una gara solidissima che ha regalato alla squadra di Brackley una doppietta pesantissima per il morale e per il campionato.

Un risultato che non è solo una vittoria.

È un messaggio.

GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE! 🏆👏 An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/8rHtSsFREe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Mercedes: la prima vera candidatura al titolo

La pole position di Russell sabato era stata già un segnale importante. Ma la gara ha raccontato qualcosa di ancora più interessante: una Mercedes estremamente lucida nella gestione della corsa. La mossa decisiva è arrivata nelle prime fasi, quando una VSC ha offerto alla squadra la finestra perfetta per anticipare la strategia. Da lì in poi Russell ha semplicemente controllato tutto.

Antonelli, dal canto suo, ha confermato perché Mercedes crede così tanto in lui. Nel suo secondo anno in F1, il giovane italiano ha mostrato una maturità impressionante, gestendo gomme e ritmo senza errori e blindando la doppietta. Se qualcuno pensava che il team di Brackley fosse ancora in fase di ricostruzione, Melbourne potrebbe aver dato la risposta definitiva.

Mercedes non sta ricostruendo.

Mercedes è tornata a giocare per il titolo.

Ferrari: velocità sì, ma qualcosa non torna

Il podio di Charles Leclerc è un risultato importante. Anche perché la Ferrari, almeno in alcune fasi della gara, ha mostrato di avere la velocità per stare davanti. Il monegasco è riuscito anche a prendersi la leadership nelle prime fasi della corsa, segno che la SF-26 non è certo lontana dalla vetta. Eppure, alla fine, la Ferrari lascia Melbourne con una sensazione familiare: quella di aver perso un’occasione.

La gestione della strategia non è stata perfetta e, nel momento decisivo della gara, Mercedes ha dimostrato una lucidità che a Maranello ancora manca.

Lewis Hamilton ha chiuso quarto, portando a casa punti importanti, ma senza mai dare la sensazione di poter cambiare davvero l’inerzia della corsa.

La Ferrari è veloce.

La Ferrari è competitiva.

Ma per ora non è ancora la squadra che controlla le gare.

LAP 9/58 Russell locks-up into Turn 1 on the inside of Leclerc, and the Ferrari retains the lead! 😮‍💨 But Hamilton is now right there with them 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/YVfRv6Wpby — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

McLaren e Red Bull: weekend complicato

Se Mercedes esce rafforzata e Ferrari limita i danni, altre squadre lasciano Melbourne con molti più interrogativi. La McLaren ha vissuto una domenica quasi surreale. Il momento simbolo del loro weekend è arrivato ancora prima della gara, quando Oscar Piastri è finito contro il muro nel giro di formazione, davanti al pubblico di casa. Un colpo durissimo per il pilota australiano e per una squadra che puntava a partire forte. Lando Norris ha provato a salvare il risultato con il quinto posto, ma il potenziale della macchina non si è visto davvero.

In casa Red Bull, invece, il weekend australiano è stato un misto di promesse e preoccupazioni. La sorpresa del sabato è stata Isack Hadjar, che alla sua prima gara con la Red Bull ha stupito tutti conquistando un incredibile terzo posto in qualifica. Un risultato che aveva acceso grandi aspettative per la gara. Aspettative però spente quasi subito. All’inizio del Gran Premio, infatti, la rottura del motore Red Bull- Ford ha messo fuori gioco il giovane francese, compromettendo completamente la sua corsa.

Un episodio che pesa non solo per il risultato della gara, ma anche per quello che rappresenta: il nuovo motore Red Bull, al debutto proprio in questa stagione, è stato l’unico tra i top team a mostrare problemi di affidabilità in questo primo appuntamento del mondiale di F1. Un dettaglio che nel paddock non è passato inosservato.

LAP 11/58 🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡 Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Il vero rischio che lascia Melbourne

La prima gara di un mondiale in F1 non assegna mai il titolo. Ma può dare indicazioni molto chiare su ciò che potrebbe accadere nei mesi successivi. E il messaggio che arriva dal GP d’Australia è quasi brutale nella sua semplicità: Mercedes oggi è su un altro pianeta.

La doppietta Russell-Antonelli non è stata una vittoria costruita su episodi o circostanze favorevoli. È stata una gara controllata, dominata e gestita con un margine che in alcuni momenti è sembrato quasi imbarazzante per gli avversari.

Gli unici che, almeno a tratti, sono riusciti a mettere un minimo di pressione sono stati Leclerc e la Ferrari. Ma anche in quel caso la sensazione è stata più quella di un tentativo di resistenza che di una vera lotta alla pari. Dietro, il vuoto. McLaren lontana, Red Bull in difficoltà, e il resto del gruppo ancora più staccato.

Ed è proprio questo il punto che potrebbe diventare il vero tema delle prossime settimane. Perché se il vantaggio mostrato da Mercedes a Melbourne dovesse confermarsi anche nelle prossime gare, il rischio è uno solo: che il mondiale 2026 diventi rapidamente una storia a senso unico.

La stagione è appena iniziata, certo. Gli sviluppi arriveranno, e in F1 gli equilibri possono cambiare rapidamente. Ma oggi, dopo la prima gara dell’anno, la fotografia è difficile da ignorare. Mercedes è davanti. Ferrari prova a restare agganciata. Gli altri inseguono. E se qualcuno non riuscirà a colmare questo gap in fretta, il mondiale potrebbe trasformarsi molto presto in qualcosa che i tifosi temono più di ogni altra cosa.

Un campionato già deciso.

Locked in 🔐 The Drivers’ Championship lead is his after Round 1 👊#F1 #AusGP pic.twitter.com/hnlKiBF1Di — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

