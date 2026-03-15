F1 | Ferrari si conferma seconda forza, ma guai accontentarsi

In F1 la Ferrari continua a dimostrarsi seconda forza del mondiale, e come in Australia anche in Cina le Rosse hanno dovuto inchinarsi alla superiorità delle Mercedes. La SF-26 come visto a Melbourne sulla lunga distanza continua a pagare un deficit di potenza della power-unit rispetto alla W17, ma anche una gestione degli pneumatici non ottimale come quella di casa Mercedes.

Se non altro guardando la scorsa stagione si intravede una Ferrari che non si arrende, anzi, che lotta sempre oltre ai propri limiti, ed un team molto motivato nel cercare di recuperare il gap che separa la Rossa dal team di Brackley. Sperimentando nuove soluzioni tecniche, apportanto aggiornamenti senza paura di sbagliare da parte dei team di Maranello. Un cambio di mentalità in F1 da parte degli uomini del Cavallino impensabile sino ad un anno fa. E questo si ripercuote positivamente in primis su Leclerc ed Hamilton, molto positivi ed ottimisti sul proseguo della stagione. Oltre che motivati ed ambiziosi!

Soprattutto con la conferma di un Lewis ritrovato, lontano parente di quello visto nel 2025. In Cina è arrivato il primo podio in F1 con la Rossa per Hamilton, dopo un duello intenso con il team-mate Leclerc. Un duello duro ed intenso, ma corretto da parte dei due ferraristi. Ecco, altra cosa giusta fatta dagli uomini del Cavallino è stata quella di non dare nessun ordine di scuderia ai due ferraristi. In primis perchè si è solo al secondo GP, poi perchè in ballo non c’era la vittoria ma un podio, ma soprattutto per evitare di creare inutili tensioni tra i due piloti della Rossa.

Ma altra cosa che rende molto più interessante il tutto è quello di vedere sia Leclerc che Hamilton che spingono non solo se stessi, ma tutta la squadra. Ad ogni modo bisogna essere realisti, al momento la SF-26 ha circa 0″5 di gap nei confronti della Mercedes da recuperare. Lo stint con le gomme hard ha evidenziato la superiorità della W17 nei confronti della SF-26, ed il lavoro da fare per recuperare il gap è molto. Ma in quel di Maranello si farà di tutto per poter lottare ad armi pari con la Mercedes. Anche ricorrere a soluzioni estreme se necessario.

E comunque se non fosse per la Ferrari ad animare la F1 dando del filo da torcere alla Mercedes, allora si che staremmo a parlare di “Formula Noia”. Perchè guardando gli altri top-team (McLaren e Red Bull) è chiaro che tutte le speranze da parte di Liberty Media sono riposte nel Cavallino per far fronte alla “corazzata tedesca”. Ora difficilmente tra due settimane a Suzuka vedremo un copione differente di quanto visto a Shanghai.

Anche in Giappone la Mercedes dovrebbe far doppietta, salvo problemi d’affidabilità. Poi un mese di pausa circa per la cancellazione del Bahrain e dell’Arabia Saudita prima di ritornare in pista a Miami ad inizio maggio. Con la speranza che durante il mese di pausa della F1 la Rossa non riesca a portare qualche sviluppo sul fronte power-unit e sul fronte monoposto anche. Questo mondiale può e (dev’essere) la stagione dove la Ferrari è chiamata ad un miracolo sportivo.

Alberto Murador