F1 | 2026: Mazzola smonta i dominatori, è rivoluzione di potere

Il regolamento 2026 non ha ancora assegnato un mondiale. Ma secondo Luigi Mazzola, potrebbe aver già cambiato qualcosa di molto più profondo: il peso specifico dei dominatori.

Nella puntata 442 di Pit Talk, l’ex ingegnere Ferrari ha smontato la narrazione romantica della nuova era ibrida con una frase che vale un manifesto:

“Se non hai carica elettrica, hai meno cavalli. E se hai meno cavalli, hai meno lap time.”

In altre parole: non è più solo questione di talento o di genio aerodinamico. È questione di sistema. Di software. Di gestione energetica. E quando la F1 diventa gestione, qualcuno rischia di perdere terreno.

Verstappen: il talento conta meno?

Il punto più delicato riguarda Max Verstappen. Mazzola non lo ha citato per attaccarlo. Ma il concetto è inequivocabile:

“Diminuisce il peso dell’importanza del pilota.”

È una frase che pesa come un macigno. Perché se la frenata non è solo attacco ma anche ricarica, se la qualifica è anche pianificazione energetica, se il giro perfetto dipende dallo stato della batteria, allora il margine di differenza del fenomeno si assottiglia.

Mazzola è stato ancora più diretto:

“Laddove un pilota forte poteva far vedere la differenza, magari ha meno possibilità di farla vedere.”

Per un pilota che ha costruito il proprio dominio sull’aggressività e sul controllo del limite, è un cambio culturale prima ancora che tecnico. Non è una bocciatura. Ma è un avvertimento.

Newey: l’estremizzazione non basta più

Se per Verstappen il tema è il peso del pilota, per Adrian Newey la questione è ancora più sottile. Alla domanda sull’impatto del nuovo regolamento sui grandi progettisti, Mazzola ha risposto senza mezze misure:

“Newey se l’è causata da solo.”

Una frase destinata a far discutere. Il senso è chiaro: l’estremizzazione aerodinamica, che ha reso leggendarie le sue vetture, oggi non è più sufficiente.

“Se ti butti tutto da una parte rischi di compromettere la bontà della macchina.”

Nel 2026 non vince chi osa di più. Vince chi integra meglio. Aerodinamica, power unit, gestione elettrica, software, budget cap. Non è più l’era del genio solitario. È l’era dell’armonia obbligata.

La F1 sta cambiando i suoi eroi?

L’analisi di Mazzola a Pit Talk apre una domanda scomoda: Il 2026 non penalizza Verstappen e Newey in quanto tali. Penalizza il tipo di Formula 1 in cui hanno dominato.

Meno libertà per il pilota. Meno centralità per l’aerodinamica pura. Più controllo, più gestione, più sistema.

La questione non è se saranno ancora competitivi. La questione è questa: la nuova F1 premia ancora i dominatori o livella tutto verso l’ingegneria del software?

Il messaggio del nuovo ciclo della F1 è chiaro: il 2026 non sarà solo una rivoluzione tecnica. Sarà una rivoluzione di potere.