Quando la F1 censura i tifosi, il problema è enorme

La F1 (o la FIA) può sbagliare un regolamento.

Può capitare. È successo in passato e succederà ancora.

Ma c’è una cosa che uno sport non dovrebbe mai fare: censurare i propri tifosi.

E invece è proprio quello che molti appassionati stanno denunciando in queste ore. Sotto i post ufficiali legati al nuovo corso tecnico della F1, diversi commenti critici sarebbero stati rimossi o filtrati, nel tentativo di ripulire una narrazione che sui social stava diventando sempre più negativa.

Se fosse confermato, sarebbe un segnale gravissimo.

Perché quando uno sport sente il bisogno di silenziare il dissenso invece di affrontarlo, significa che il problema è più profondo di quanto si voglia ammettere.

Una F1 sempre più artificiale

Le critiche non nascono dal nulla.

Il nuovo regolamento ha portato al centro della scena una gestione energetica sempre più estrema, al punto che molti piloti si trovano costretti a correre pensando prima alla batteria che all’attacco.

Rettifili percorsi con l’acceleratore modulato.

Sorpassi che arrivano perché qualcuno ha esaurito l’energia disponibile.

Strategie decise sempre più da software e simulazioni.

A prima vista può sembrare spettacolo.

In realtà è qualcosa di molto diverso.

Perché quando il fattore decisivo diventa l’energia residua nel sistema e non il coraggio in frenata, la sensazione è inevitabile: la gara non la stanno decidendo i piloti.

La stanno decidendo gli algoritmi.

“Es como agarrar el champiñón de Mario Kart” tiró Leclerc por radio JAJAJAJAJA#F1 #ausgp pic.twitter.com/WI8ryuaz1I — Ferrari AR (@Ferrari_com_ar) March 8, 2026

Il pubblico non è stupido

Chi segue la F1 da anni lo percepisce immediatamente.

Per questo i social si sono riempiti di commenti critici, dubbi e frustrazione verso una direzione che molti appassionati faticano a riconoscere come la vera essenza di questo sport.

Ed è proprio qui che arriva l’errore più grande.

Invece di ascoltare questo malcontento, invece di aprire un confronto o di spiegare la logica delle scelte fatte, la risposta sembra essere stata molto più semplice:

far sparire le critiche.

Un tentativo maldestro di controllare la narrativa che però rischia di ottenere l’effetto opposto.

Perché nulla alimenta la rabbia dei tifosi più della sensazione di non poter dire quello che pensano.

La distanza tra la F1 e i suoi tifosi

La F1 non è un prodotto qualsiasi.

È uno sport che vive di passione, identità e appartenenza.

I tifosi non sono semplici spettatori: sono parte della sua storia.

Quando però chi governa questo sport inizia a comportarsi come se il pubblico dovesse semplicemente accettare ogni decisione senza discutere, si crea una frattura.

E quella frattura rischia di diventare sempre più grande.

Perché uno sport può permettersi tante cose.

Può permettersi polemiche.

Può permettersi regolamenti discutibili.

Può permettersi stagioni dominate da un team.

Ma c’è una cosa che non può permettersi: perdere il rispetto dei propri tifosi.

E censurare le loro critiche è esattamente il modo più rapido per arrivarci.