F1 | Red Bull senza Newey: dominio finito o semplice normalità?

In F1 c’è un dato che più di tutti accompagna l’inizio della stagione 2026. Per la prima volta dopo quasi vent’anni, una Red Bull nasce e scende in pista senza la firma diretta di Adrian Newey. Un dettaglio? Tutt’altro. Perché il 2026 non è una stagione qualsiasi: è l’inizio di un nuovo ciclo regolamentare. E se c’è una costante nella storia tecnica della F1, è che proprio nei cambi di era Newey ha sempre fatto la differenza.

Barcellona: prime indicazioni, non sentenze

I test iniziali non emettono verdetti — e chi li prende come tali sbaglia prospettiva. Carichi benzina sconosciuti, programmi lavoro differenti, mappature nascoste: il classico scenario da lettura tra le righe. Eppure, qualcosa si è potuto osservare.

La nuova Red Bull si è mostrata:

Molto pulita dal punto di vista aerodinamico

Compostamente stabile nei tratti veloci

Solida nella gestione generale degli stint

Segnali da top team, senza dubbio. Ma senza quell’impatto visivo e concettuale che negli ultimi anni aveva fatto scattare l’allarme rosso nel paddock già dai primi run. Nessuna soluzione estrema evidente. Nessun concetto capace di far sussurrare ai rivali: “Hanno già trovato il buco regolamentare.” Ed è proprio questa la novità più interessante.

Una Red Bull più “ingegneristica” che visionaria

Per anni le monoposto di Milton Keynes sono state qualcosa di più di semplici macchine veloci. Erano interpretazioni creative del regolamento. Newey ha costruito la sua carriera anticipando gli altri:

Concetti aerodinamici fuori scala

Filosofie rake estreme

Packaging esasperati

Sempre al limite tra genio e azzardo. La RB 2026 vista a Barcellona, invece, trasmette una sensazione diversa. Non meno efficace — ma più razionale. Più figlia di un lavoro collettivo che del lampo individuale. Solida. Pulita. Logica. Ma meno rivoluzionaria.

Il concetto chiave: normalizzazione

Ed è qui che nasce il vero tema. Non si tratta di dire che Red Bull sia diventata improvvisamente lenta. Anzi. Le prime indicazioni raccolte ai box parlano comunque di una vettura competitiva, ben nata e con un pacchetto complessivo estremamente efficiente. Il punto è un altro. Per la prima volta dopo anni, Red Bull non sembra irraggiungibile. Il vantaggio percepito si è assottigliato. E in F1 la percezione conta quasi quanto il cronometro.

Il peso del nuovo regolamento power unit

Nel 2026 cambia anche l’equilibrio tra telaio e motore. Più elettrico. Più gestione energetica. Meno predominio aerodinamico puro. Questo sposta parte del vantaggio su chi interpreterà meglio la power unit. E dai primi riscontri generali emersi a Barcellona, il quadro appare molto compatto, senza un riferimento netto già definito. Tradotto: senza un colpo tecnico “alla Newey”, il vantaggio Red Bull deve costruirsi in modo più tradizionale. E questo la riporta nel gruppo.

Verstappen resta il vero differenziale

In uno scenario più livellato, il peso del pilota cresce. Se negli anni scorsi Verstappen finalizzava un dominio tecnico, oggi potrebbe trovarsi a doverlo costruire giro dopo giro. E qui nasce un altro interrogativo che nel paddock inizia a circolare sottovoce: se Red Bull non fosse più la macchina dominante… quanto resterebbe intoccabile il binomio? Domanda prematura, forse. Ma non più fantascientifica.

Una Red Bull più “umana”

Barcellona non ha ridimensionato Red Bull. Ma ha tolto quell’aura di inevitabilità che accompagnava ogni inizio stagione del team anglo-austriaco. Senza Adrian Newey, la monoposto 2026 appare competitiva… ma più “umana”. Ed è proprio questa la notizia che potrebbe cambiare il mondiale di F1 prima ancora che inizi. Perché dominare partendo favoriti è una cosa. Vincere partendo alla pari… è tutta un’altra storia.

Davide Rossi