F1 | Craig Skinner è l’uomo che serve alla Ferrari

Ferrari non ha ancora una figura che sia, nella catena tecnica, un Chief Designer nel senso pieno del termine. Ma soprattutto, Ferrari non ha ancora risolto il problema più profondo degli ultimi anni: la qualità esecutiva del progetto della monoposto è calata in modo preoccupante, e le persone che hanno prodotto gli errori che ci siamo trovati a commentare stagione dopo stagione sono, in larga parte, le stesse che oggi hanno in mano il progetto 2026.

Vale la pena dirlo con la franchezza necessaria: dalla SF-22 in poi, Maranello ha sbagliato quasi tutto ciò che si poteva sbagliare in termini progettuali. La SF-23 costruita in continuità con un concetto già dimostratosi perdente. La SF-24 parzialmente recuperata ma solo dopo una serie di aggiornamenti che hanno corroso buona parte del budget sviluppo. La SF-25 un disastro concettuale nella gestione delle sospensioni posteriori, con difetti strutturali che non è stato possibile correggere in corso d’opera. Non correlazione tra simulazioni e comportamento reale della vettura. Finestra di funzionamento degli pneumatici ridottissima. Il problema del sottosterzo cronico mai risolto dall’agosto del 2022. Anno dopo anno, gli stessi ingegneri, gli stessi limiti sistemici, gli stessi errori che si ripetono in forme diverse.