Ferrari 2026: testata in acciaio contro Mercedes e Red Bull

La nuova stagione di Formula 1 è ormai alle porte, ma a tenere banco prima ancora di scendere in pista sono le tematiche legate al regolamento. Gli assidui lettori del sito avranno già letto cosa sta accadendo riguardo alla questione carburanti, ma quello dei carburanti non è l’unico tema sul tavolo della FIA.

Un’altra bagarre si è appena aperta sul tema della dilatazione termica dei componenti. A quanto pare nel regolamento, per quanto riguarda la dicitura originale, non è stata imposta alcuna limitazione riguardo i componenti meccanici e le loro dilatazioni termiche in stato di marcia e in stato di riposo. I costruttori partecipanti al prossimo mondiale si sono divisi in due schieramenti: chi ha sfruttato questa mancanza di precisione e quindi ennesima zona grigia del regolamento, come Mercedes e Red Bull, e chi, onde evitare di poter incorrere in penalizzazioni, è stato maggiormente conservativo, come Ferrari, Audi e Honda.

Motori e rapporti di compressione: il cuore della controversia

Il regolamento per il 2026 stabilisce un rapporto di compressione massimo di 16:1 con la componentistica a riposo, misurato secondo l’articolo C5.4.3 del regolamento tecnico. Questo vuol dire, a macchina “fredda”, non poter immettere più di una certa quantità di aria, limitando la reazione di combustione fino a un certo grado di efficienza. Si tratta di una riduzione significativa rispetto al precedente limite di 18:1, introdotta per agevolare l’ingresso di nuovi costruttori come Audi e Red Bull Powertrains.

La trovata di alcune squadre sarebbe legata proprio a questo parametro, misurato a macchina ferma. Infatti, in marcia, con il calore sviluppatosi dalla reazione di combustione, i materiali tendono a dilatarsi e a modificare il rapporto di compressione, salendo fino a 18:1 e guadagnando circa 13-15 cavalli. Tradotto in termini di prestazione, si parla di 2-4 decimi al giro, ma moltiplicato per 50, 60 o addirittura 70 giri significa terminare davanti agli avversari di oltre 20 secondi.

Mercedes avrebbe progettato componenti che si espandono in modo controllato alle temperature di esercizio, in particolare attraverso una deformazione della testata verso il basso che riduce il volume della camera di combustione proprio quando il motore è al massimo sforzo. Red Bull, secondo quanto emerso, sarebbe venuta a conoscenza di questa soluzione grazie a un ingegnere passato da Brackley a Milton Keynes, e avrebbe sviluppato due architetture di motore parallele: una che sfrutta l’interpretazione aggressiva, l’altra conforme al limite di 16:1 anche alle alte temperature.

Il ruolo della FIA: tra legittimità tecnica e pressioni politiche

La questione assume contorni delicati anche dal punto di vista regolamentare. La FIA ha confermato che “la dilatazione termica può influenzare le dimensioni a temperatura di esercizio, ma le attuali norme non prevedono misurazioni a temperature elevate”. Secondo quanto rivelato dalla stampa specializzata, Mercedes ha consultato la Federazione durante tutto lo sviluppo della power unit 2026, ricevendo rassicurazioni sulla conformità della soluzione. Questo rende la posizione della FIA estremamente delicata: la soluzione è stata omologata, ma ora altri costruttori contestano che violi l’articolo C1.5 del regolamento, secondo cui le monoposto devono essere conformi “in ogni momento durante una competizione”.

Ferrari, Honda e Audi hanno scritto formalmente alla FIA chiedendo chiarimenti urgenti. La Federazione ha risposto che “l’argomento continua a essere discusso nei forum tecnici con i produttori di motori” e che “potrebbero essere prese in considerazione modifiche al regolamento o alle procedure di misurazione per il futuro”. Secondo fonti del paddock, la FIA starebbe valutando l’introduzione di nuovi criteri di prova dopo i primi 6-7 Gran Premi della stagione 2026, permettendo ai team di adeguare le proprie power unit senza stravolgere architetture già definite.

Contromossa Ferrari: cambio materiale testata

Alla luce della manovra di Mercedes e Red Bull, la scuderia di Maranello non è rimasta a guardare. Di conseguenza, il team guidato da Fred Vasseur ha deciso di spingere il rapporto di compressione fino allo stesso livello dei rivali. La struttura e tutta la progettazione del motore è stata curata, come ormai sappiamo, con largo anticipo dagli ingegneri di Maranello.

Il know-how essendo totalmente interno ha permesso al team del Cavallino di apportare modifiche con tempestività e consapevolezza. La testata della nuova Ferrari sarà in lega d’acciaio e non in alluminio. Infatti, sebbene più pesante del consueto alluminio, l’acciaio consente di arrivare in fase di marcia a temperature e pressioni in camera di combustione molto superiori all’alluminio stesso, permettendo alla Ferrari di competere su parametri simili in termini di sollecitazioni termiche.

La decisione, confermata da Enrico Gualtieri (direttore tecnico motori Ferrari), rappresenta una revisione del progetto originale portato avanti da Davide Mazzoni e rivisto da Guido Di Paola, Head of F1 Internal Combustion Engine Concept and Design. L’acciaio, sviluppato in collaborazione con l’austriaca AvL, introduce maggiore peso (le power unit 2026 peseranno comunque 30 kg in più rispetto alle attuali), ma garantisce margini di resistenza fondamentali per sfruttare temperature estreme senza compromettere l’affidabilità.

Il fattore tempo: una stagione già compromessa?

Il problema principale per chi non ha seguito questa strada fin dall’inizio è il fattore tempo. I motori 2026 sono in fase avanzata di sviluppo e gli alberi motore non saranno più modificabili dopo l’omologazione. Secondo il regolamento, aggiornamenti sono previsti solo nel 2027 e successivamente nel 2029 per camera di combustione, pistoni e bielle. Questo significa che eventuali modifiche strutturali ora richiederebbero mesi di sviluppo e nuovi cicli di affidabilità, praticamente impossibili da completare prima del debutto stagionale di Melbourne l’8 marzo.

Per mitigare le disparità, la FIA ha introdotto l’ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), un sistema che valuterà le prestazioni dei motori ogni 6 Gran Premi. Se un costruttore accuserà un gap superiore al 2% rispetto alla power unit migliore, potrà accedere a uno sviluppo aggiuntivo (due se il gap supera il 4%). Tuttavia, questo meccanismo di riequilibrio potrebbe non essere sufficiente per colmare un divario così centrale come quello sul rapporto di compressione, soprattutto considerando che i motoristi svantaggiati dovranno anche gestire il budget cap e i vincoli sull’affidabilità.

Anno nuovo, vita nuova: Ferrari non può più sbagliare

Il team italiano sa di aver vissuto un 2025 difficile, segnato da pochi sviluppi e risultati deludenti. La scuderia ha chiuso al quarto posto nel mondiale Costruttori con zero vittorie in gara, solo 7 podi per Charles Leclerc e nessun podio per Lewis Hamilton in tutta la stagione. L’atmosfera, come ben sappiamo, anche tra i piloti non è stata idilliaca, con episodi come la doppia squalifica in Cina e il doppio ritiro in Brasile che hanno segnato una stagione da dimenticare.

Serve un cambio di rotta netto e un taglio con questo 2025, seppur facendo tesoro degli errori commessi affinché non si ripetano più. La prossima stagione deve essere diversa, in quanto un team con la storicità, la tifoseria e le risorse a disposizione come la Ferrari non può permettersi di sbagliare ulteriormente. La scelta della testata in acciaio rappresenta non solo una risposta tecnica alla zona grigia Mercedes-Red Bull, ma anche un segnale di determinazione: Maranello è pronta a giocarsi tutto nella nuova era regolamentare, consapevole che il 2026 sarà l’anno della verità.

La presentazione della monoposto 2026 è fissata per il 23 gennaio. Solo allora scopriremo se le scelte tecniche di Maranello saranno sufficienti per riportare il Cavallino Rampante dove merita: davanti a tutti.