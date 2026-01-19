F1 | Grande attesa per il mondiale 2026: chi bluffa e chi ha già vinto

L’inverno che porta al mondiale di F1 2026 non è un inverno qualsiasi. È l’inverno che decide i prossimi anni. Nuove power unit, aerodinamica attiva, vetture più leggere, più piccole, più complesse. E come sempre, mentre qualcuno lavora davvero, qualcun altro comunica. Tanto.

Dietro i rendering patinati e le livree da evento, c’è una griglia che si sta muovendo in modo molto diverso. C’è chi è già dentro al progetto fino al collo, chi gioca a nascondino e chi spera che il reset regolamentare cancelli anni di errori.

Red Bull: meno fumo, più sostanza (e Ford che osserva)

Red Bull si presenta all’inverno 2026 come il punto di riferimento, anche senza una macchina ancora vista davvero. Il progetto power unit con Ford è sotto la lente d’ingrandimento, ma a Milton Keynes non stanno improvvisando nulla: struttura solida, metodo chiaro, Verstappen al centro.

Non gridano al miracolo, non vendono illusioni. Stanno facendo quello che Red Bull fa da anni: costruire in silenzio e colpire quando conta. Se il motore sarà all’altezza, il rischio per gli altri è di ritrovarsi di nuovo a inseguire.

Ferrari: meno parole, più rumore (stavolta vero)

Qui va fatta una correzione fondamentale:

Ferrari non è rimasta muta. Ieri Maranello ha fatto sentire il suono del motore 2026. Un segnale chiaro, voluto, non casuale.

Non è ancora una macchina, non è ancora una promessa di competitività, ma è un messaggio: “ci siamo, e stiamo lavorando”. Dopo anni di comunicazione spesso scollegata dai risultati, questa volta Ferrari sceglie un’altra strada: parlare poco, ma far sentire qualcosa di concreto.

Resta il grande punto interrogativo: la Ferrari 2026 sarà finalmente un progetto nato bene dall’inizio o l’ennesima rincorsa corretta a stagione in corso? Il sound accende l’entusiasmo, ma la pista – come sempre – sarà l’unico giudice.

Mercedes: il vero sospetto dell’inverno

E poi c’è Mercedes.

Quella che parla poco, ma che nel paddock viene nominata sempre più spesso sottovoce. Perché se ascolti i rumors veri – quelli che girano nei corridoi, non nei comunicati – Brackley oggi è considerata la favorita tecnica in F1 del 2026.

Il motivo? Un presunto “trucchetto” sul motore, perfettamente dentro il regolamento, ma estremamente intelligente. Un’interpretazione avanzata della gestione dell’energia elettrica e della sua integrazione con il termico che, secondo chi ha visto dati e simulazioni, renderebbe la power unit Mercedes più efficiente e più performante delle concorrenti, soprattutto in fase di deployment e recupero.

Non stiamo parlando di cavalli magici o irregolarità. Stiamo parlando di quello che Mercedes ha sempre saputo fare meglio degli altri: leggere prima il regolamento e sfruttarne le zone grigie. Esattamente come nel 2014.

E infatti, guarda caso, questo inverno Mercedes non urla, non promette, non vende rinascite. Lavora. Russell parla da uomo squadra, non da star. Nessun messaggio trionfalistico. Solo un dettaglio che torna spesso nelle conversazioni off-record:

First look at the future. 22.01.26. pic.twitter.com/rsjESsc0eN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 5, 2026

“Occhio a Mercedes nel 2026”.

Se questo famoso “trucchetto” sarà reale e soprattutto replicabile dagli altri, lo scopriremo solo nei test. Ma una cosa è certa: se davvero Mercedes ha trovato la chiave del nuovo motore prima degli altri, il mondiale 2026 rischia di nascere già indirizzato.

E a quel punto, tutto il resto – livree, eventi, teaser audio – diventa contorno.

McLaren: crescita strutturale, non rivoluzione

McLaren non sta facendo rumore, ma sta facendo qualcosa di forse più importante: continuità. Dopo aver dimostrato di saper crescere negli ultimi anni, l’inverno 2026 viene affrontato con una logica molto inglese: consolidare ciò che funziona e adattarlo alle nuove regole.

Il lavoro sui giovani, sulle simulazioni e sulla gestione tecnica lascia intendere che Woking non vuole il colpo a sorpresa, ma essere stabilmente lì, pronti a colpire se i big sbagliano.

Alpine: all-in sul 2026 (per forza)

Alpine non ha alternative: il 2026 è tutto.

Dopo stagioni confuse, cambi di direzione e risultati deludenti, il team francese ha anticipato risorse, uomini e tempo sul nuovo regolamento. Gasly parla di inverno “pieno”, intenso, quasi disperato.

Il problema non è l’impegno, ma la credibilità tecnica. Alpine ha bisogno che questo progetto funzioni subito, perché un altro fallimento rischia di essere strutturale, non solo sportivo.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

Audi e Cadillac: entusiasmo contro realtà

Audi arriva in F1 con il peso di un marchio enorme e l’ambizione di un costruttore vero. Ma il 2026 non farà sconti a nessuno: entrare con un regolamento nuovo significa rischiare tantissimo. La base Sauber c’è, gli investimenti pure, ma il salto sarà brutale.

Cadillac invece gioca una partita diversa: meno pressione immediata, motore cliente, costruzione graduale. Ma attenzione a sottovalutarli: quando gli americani imparano in fretta, poi accelerano sul serio.

Gli altri: chi spera nel caos

Aston Martin, Williams, Haas osservano. Studiano. Sperano.

Il reset regolamentare è spesso l’unica vera occasione per ribaltare le gerarchie. Ma la storia della F1 insegna una cosa: non vince chi spera nel caos, vince chi lo ha previsto.

Parola alla pista

Questo inverno 2026 è già una prima qualifica nascosta. C’è chi sta lavorando in profondità, chi comunica per coprire dubbi, chi manda segnali sottili – come Ferrari col suono del motore – e chi sa che non può più sbagliare.

Il mondiale 2026 di F1 non inizierà al primo GP. È già iniziato nei capannoni, nei banchi prova, nei simulatori. E come sempre, qualcuno lo scoprirà troppo tardi.

Davide Rossi