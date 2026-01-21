Ad
giovedì, Gennaio 22, 2026
Facebook Twitch Twitter Youtube
Notizie

F1 | Ferrari, a Maranello è una corsa contro il tempo

In casa Ferrari le ultime indiscrezioni non sembrano essere molto incoraggianti. I tecnici del Cavallino starebbero facendo una corsa contro il tempo, sia sul fronte del telaio che sul fronte power-unit. C'è un inutile allarmismo in quel di Maranello oppure la situazione è davvero così grave?

Alberto Murador
By Alberto Murador
Leclerc, Ferrari SF-25, Las Vegas. Credits: Scuderia Ferrari HP via X #F1 #LasVegasGP

In F1 è tempo di presentazioni delle nuove monoposto per il mondiale 2026, e venerdì 23 gennaio sarà il turno della Ferrari. La nuova vettura del Cavallino si chiamerà SF-26, ovvero l’arma con la quale il team di Maranello è chiamato a cancellare un 2025 disastroso. Prima la presentazione della nuova auto, poi subito in pista a Fiorano per lo shakedown. Poi sarà la volta dei primi test pre-stagionali con tutti i team di F1 a Barcellona.

Hamilton in azione con la SF-25 a Yas Marina.
Credits: Scuderia Ferrari HP via X
#F1 #AbuDhabiGP

Ma cosa aspettarci dalla Rossa quest’anno? Se non altro è già qualcosa che non siano stati fatti inutili proclami, o aspettative che il più delle volte hanno sempre illuso i tifosi del Cavallino. Ci vuole massima cautela, specie a questa nuova F1, con un regolamento tecnico totalmente nuovo. A cominciare dal fronte power-unit.

Ma (purtroppo) le voci che giungono da Maranello sarebbero tutt’altro che incoraggianti. L’ex pilota di F1 Ralf Schumacher ha rilasciato delle dichiarazioni preoccupanti ad una trasmissione di Sky Deutscheland. Il fratello del grande Michael ha affermato che la Ferrari starebbe sviluppando due tipologie differenti di vetture. A quanto pare uno sullo stile di guida di Leclerc e l’altro su quello di Hamilton. Insomma secondo l’ex pilota di F1 il disastro è già dietro l’angolo.

Il team Ferrari AF Corse festeggia i titoli mondiali conquistati in Bahrain.
Credits: Ferrari Hypercar via X
#WEC #FerrariHypercar

Poi nei giorni erano circolate le voci di un possibile ritardo di progettazione della vettura, con una presunta sfuriata di Vasseur nei confronti dei tecnici del Cavallino. Insomma, se fosse vero di certo al momento non sembrerebbe esserci un clima piacevole in quel di Maranello. Inoltre l’altra discrezione emersa sarebbe quella di un “travaso” di tecnici dal WEC verso la Scuderia, proprio per creare un clima più disteso e sereno.

Sul fronte power-unit sembrano non essere emerse ulteriori news. Tutto tace, ma da quanto emerso anche lì la Ferrari starebbe facendo il tutto per tutto (con scelte rischiose) per recuperare il presunto gap nei confronti della Mercedes. La casa tedesca a detta di tutti sembra essere la power-unit da temere per questa stagione di F1. Ad ogni modo, è bene non fasciarsi la testa prima dell’ora. Aspettiamo la presentazione della SF-26 ed i primi km a Fiorano, ma soprattutto a Barcellona prima di dare i feedback. Una cosa è certa: la Ferrari quest’anno non può fallire, quindi è normale che la pressione sia alta a Maranello. O si vince o si rischia di andare tutti a casa questa volta..

Alberto Murador

 

Alberto Murador
Alberto Murador
Ciao a tutti, il mio nome è Alberto e la mia più grande passione sino dall'età di sette anni è stata la F1, ma poi ho cominciato ad appassionarmi di tutto il mondo del motorsport. Tifoso ovviamente della Ferrari, orgoglioso del " made in Italy ".

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,190SubscribersSubscribe
© Copyright 2024 F1Sport.it. Tutti i diritti riservati.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com