TGR Haas F1: il triangolo Toyota-Ferrari che cambia il circus

Il mondo della Formula 1 si è svegliato oggi con una notizia che, seppur annunciata, apre scenari affascinanti quanto complessi: Toyota Gazoo Racing diventa title sponsor di Haas dal 2026, con la squadra americana che si ridenominerà “TGR Haas F1 Team”. Ma dietro questo matrimonio celebrato con entusiasmo da Ayao Komatsu e dal chairman di Toyota, Akio Toyoda, si nasconde un’architettura tecnica e politica che merita un’analisi approfondita.

Il punto cruciale è questo: come può una squadra portare il nome di un colosso automobilistico giapponese sul cofano mentre utilizza power unit Ferrari? E soprattutto: cosa pensa Maranello di questa situazione?

La risposta è più articolata di quanto sembri. Toyota ha scelto la strada della cautela dopo il fallimento del 2002-2009, quando investì centinaia di milioni senza mai vincere una gara. Questa volta il piano è diverso: niente power unit proprie, niente team factory, ma un accordo che permette ai giapponesi di “studiare” la F1 moderna senza l’onere miliardario di un progetto completo. In cambio, Haas ottiene risorse vitali: un simulatore proprietario a Banbury (finalmente), fondi per il programma TPC che ha già portato in pista Hirakawa, Miyata, Kobayashi e Tsuboi, expertise ingegneristica e manufacturing.

Ma Ferrari non è rimasta a guardare. Dalle fonti italiane emerge che Fred Vasseur ha inviato a Komatsu un vero e proprio “elenco di condizioni” per dare il benestare all’operazione. I paletti sono chiari: Haas continuerà a usare galleria del vento e simulatore di Maranello (almeno fino a quando quello Toyota non sarà operativo), manterrà gli accordi commerciali per gearbox e sospensioni, e soprattutto dovrà garantire che la proprietà intellettuale Ferrari rimanga blindata. Komatsu è stato trasparente fin dall’inizio delle trattative, coinvolgendo Ferrari già nei primi mesi del 2024 e rassicurando Vasseur che “se avessero pensato che l’alleanza Toyota-Haas rappresentasse una minaccia, non avrebbe funzionato”.

Eppure il paradosso resta: una squadra con power unit Ferrari, che usa le strutture di Maranello, porta il nome di Toyota. E non è un Toyota qualsiasi, ma il rivale diretto della Rossa nel WEC, dove la 499P e la GR010 si battono da anni per la vittoria a Le Mans.

La cosa pare lasci pochi dubbi: questo è solo il primo passo. Toyota sta costruendo un “ponte” verso un possibile ritorno totale in F1, magari per il 2030 o 2031, quando potrebbero entrare in vigore nuove regole sui motori che riporterebbero i V8. Il management di Toyota Gazoo ha negato ripetutamente ogni intenzione di produrre power unit per il 2026, ma le dichiarazioni di Masaya Kaji lasciano margini interpretativi: “Al momento non abbiamo piani” non significa “mai”. Akio Toyoda stesso ha ammesso di aver rimpianto l’uscita dalla F1 del 2009, perché “ha bloccato il percorso dei giovani giapponesi verso le auto più veloci del mondo”.

Per Haas, questo accordo rappresenta una svolta epocale. Il team più piccolo della griglia, quello con soli 300 dipendenti, quello che ha sempre arrancato tra l’ottavo e il decimo posto, ottiene improvvisamente le spalle coperte da uno dei più grandi produttori automobilistici al mondo. L’investimento di Toyota – si parla di decine di milioni all’anno, con MoneyGram che esce dopo un deal da circa 20 milioni a stagione – permetterà a Gene Haas di competere finalmente ad armi pari nel midfield, proprio nell’anno cruciale del cambio regolamentare 2026.

Ma c’è un prezzo nascosto: cosa succederà se, tra tre o quattro anni, Toyota decidesse di voler tornare come manufacturer a tutti gli effetti? Haas potrebbe diventare il “trampolino di lancio” per poi essere assorbita o trasformata in Toyota Racing? Gene Haas ha sempre detto di non voler vendere, ma le dinamiche commerciali della F1 sono in costante evoluzione, e i valori delle squadre crescono esponenzialmente anno dopo anno.

Ferrari osserva, calcola, protegge. Vasseur sa bene che perdere Haas significherebbe rimanere senza customer team in un’era dove le alleanze contano sempre più, soprattutto con il budget cap che limita le possibilità di spesa. Ma allo stesso tempo, la Rossa non può permettersi che Toyota – un rivale storico – acceda alle sue tecnologie attraverso la porta di servizio di Haas.

Quello che è certo è che dal 23 gennaio 2026, quando verrà svelata la livrea della VF-26, vedremo una monoposto con i colori Toyota Gazoo Racing, il marchio Haas e il ruggito di un V6 Ferrari. Un ibrido perfetto per un’era di Formula 1 dove le alleanze contano più della proprietà, dove la collaborazione è più conveniente della competizione diretta, e dove i confini tra team factory e customer diventano sempre più sfumati.

La partita a scacchi è appena iniziata. E come sempre in F1, le mosse più interessanti avvengono dietro le quinte.